Văn Thanh bảnh bao đi hỏi vợ, nàng WAG xinh khác hẳn ngày thường

Mới đây, khoảnh khắc hậu vệ Vũ Văn Thanh đi hỏi vợ nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyện tình với “chị đẹp” gymer Trần Bích Hạnh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng với sự góp mặt của hai bên gia đình. Văn Thanh diện trang phục lịch sự sánh đôi với bạn gái Bích Hạnh. Trong ngày quan trọng của cuộc đời, Bích Hạnh diện áo dài, tóc buộc nửa gọn gàng. Nhan sắc của nàng WAG xinh đẹp, khác hẳn loạt ảnh qua camera thường trong đám cưới tiền về Đức Huy mới đây.

Bức ảnh trong ngày dạm ngõ của cặp đôi (Ảnh: FBNV)

Trước đó không lâu, cầu thủ sinh năm 1996 từng khiến người hâm mộ “dậy sóng” khi thực hiện màn cầu hôn lãng mạn dành cho bạn gái. Trong không gian riêng tư, anh bày tỏ tình cảm chân thành và mong muốn gắn bó lâu dài, gọi Bích Hạnh là người đặc biệt nhất trong cuộc đời mình. Đây được xem là bước khởi đầu cho hành trình tiến tới hôn nhân của cặp đôi.

Chuyện tình của Văn Thanh và Bích Hạnh được công khai từ năm 2025 và nhanh chóng nhận được sự chú ý. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xứng đôi, cả hai còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thường xuyên đồng hành trong công việc và cuộc sống. Trên mạng xã hội, cặp đôi không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, từ các chuyến du lịch đến những dịp đặc biệt bên nhau.

Văn Thanh và Bích Hạnh đã có 3 năm bên nhau (Ảnh: FBNV)

Bạn gái của Văn Thanh, Trần Bích Hạnh, sinh năm 1993, từng được biết đến với hình ảnh “hot girl phòng gym”. Cô gây ấn tượng bởi hành trình thay đổi ngoại hình và xây dựng phong cách sống lành mạnh, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người theo đuổi thể hình. Không dừng lại ở đó, Bích Hạnh còn phát triển sự nghiệp riêng trong lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ, sở hữu cuộc sống ổn định và tự chủ tài chính.

Trong khi đó, Văn Thanh là một trong những hậu vệ giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều giải đấu lớn. Ngoài sân cỏ, anh được nhận xét là người sống tình cảm, kín tiếng nhưng luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho bạn gái.