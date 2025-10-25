Chung Lệ Đề - "bom sex gốc Việt của Cbiz" - mới đây gây chú ý khi đưa 2 cô con gái Jaden (17 tuổi) và Cayla (Trương Khải Lâm, 15 tuổi) tham sự Vogue Thịnh Điển 2025. Tại siêu sự kiện này, 3 mẹ con Chung Lệ Đề đã có dịp gặp gỡ Lưu Diệc Phi. Khung hình chung của họ nhận được bão thả tim trên MXH Weibo. Trong đó, visual của Cayla - con gái út nhà Chung Lệ Đệ - gây sốc cho khán giả. Cayla được nhận xét dậy thì thành công, càng lớn càng trổ mã ra dáng thiếu nữ, đẹp trong veo.

Ở khung hình chung với Lưu Diệc Phi, Cayla gây ấn tượng mạnh với đôi chân dài thẳng nuột. Mới 15 tuổi, nhưng con gái của Chung Lệ Đề đã cao 1m70. Thừa hưởng bộ gen thượng thừa của bố mẹ, Cayla có visual hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên với sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt to tròn lém lỉnh, khuôn mặt sắc sảo. Đọ sắc cùng Lưu Diệc Phi, Cayla không hề thua kém, đẹp "1 chín 1 mười" với "thần tiên tỷ tỷ". Trên mạng xã hội, Cayla được mệnh danh là "Ngôi sao thế hệ thứ hai xinh đẹp nhất" ở Cbiz, "mỹ nhân nhà sao thế hệ mới. Các netizen còn cho rằng showbiz không nên thiếu vắng nhan sắc rực rỡ, thần thái tự tin của Cayla. Do đó, nếu tương lai con gái út Chung Lệ Đề không vào ngành giải trí quả rất đáng tiếc.

Mẹ con Chung Lệ Đề đổ bộ thảm đỏ Vogue Thịnh Điển (23/10)

"Bom sex gốc Việt" có vẻ đẹp trẻ trung đáng ngưỡng mộ ở tuổi 55. Hai con gái của cô là Jaden và Cayla (phải) cũng nhận được nhiều lời khen vì visual quá xinh xắn

Trong đó, Cayla (ngoài cùng bên trái) được chú ý nhiều nhất trên mạng xã hội nhờ thần thái nổi bật, chiều cao lý tưởng và nhan sắc rực rỡ. Con gái út Chung Lệ Đề được khen đẹp không hề thua kém Lưu Diệc Phi trong khung hình chung

Cayla sinh năm 2010, là con chung của Chung Lệ Đề với người chồng thứ 2 - nhạc sĩ Nghiêm Chấn. Cayla hiện theo học tại một trường quốc tế ở Bắc Kinh, thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, có năng khiếu nghệ thuật nổi trội. Cayla có 1 chị gái cùng cha tên Jaden (Trương Tư Tiệp, 17 tuổi). Từ nhỏ, Cayla và Jaden đã nhiều lần xuất hiện bên cạnh mẹ trong các bộ ảnh thời trang hoặc sự kiện giải trí. Theo chia sẻ của mỹ nhân gốc Việt đình đám Cbiz, Jaden và Cayla rất đắt show làm mẫu nhí, chụp ảnh tạp chí và trình diễn thời trang trên các sàn catwalk.

Con gái út Chung Lệ Đề từng vướng tranh cãi ăn mặc gợi cảm quá đà, không phù hợp với tuổi vị thành niên khi thường xuyên xuất hiện trong những áo quây, váy ngắn hay váy bó sát. Trước những chỉ trích hướng đến Cayla, Chung Lệ Đề đã lên tiếng bảo vệ con, cho biết cô luôn tôn trọng cá tính và sự lựa chọn của các con. Đồng thời "mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất châu Á" khẳng định các con đủ thông minh để hiểu điều gì phù hợp với bản thân. Đến năm 2025, sau những góp ý của khán giả, Cayla đã điều chỉnh phong cách, hướng sang hình ảnh nữ tính, năng động phù hợp với độ tuổi của mình hơn.

Con út của Chung Lệ Đề đẹp đỉnh, nhan sắc được ví như búp bê

Jaden (trái) và Cayla mỗi người một vẻ



Visual cam thường siêu xinh của con gái út Chung Lệ Đề

Cayla có gương mặt xinh xắn, sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn

Ái nữ nhà Chung Lệ Đề được gọi là "Ngôi sao thế hệ thứ hai xinh đẹp nhất" ở Cbiz

Ngoài Cayla và Jaden, Chung Lệ Đề còn có 1 cô con gái cực phẩm khác là Yasmine Ross (Trương Mẫn Quân). Yasmine Ross sinh năm 1998, là con gái đầu lòng của Chung Lệ Đề và người chồng đầu tiên Glen Ross (kết hôn năm 1998, ly hôn năm 2002).

Yasmine tốt nghiệp Đại học Simon Fraser danh tiếng tại Canada về ngành y. Ngoài ra, con gái Chung Lệ Đề còn tham gia 1 số lớp điện ảnh, biết đàn hát. Tháng 12/2021, Yasmine Ross giành giải Á hậu 1 trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Vancouver. Đáng chú ý, Chung Lệ Đề cũng từng giành vương miện tại 2 cuộc thi sắc đẹp là Hoa hậu Montreal Trung Quốc 1992 và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 1993.

Yasmine có vẻ đẹp nóng bỏng, tràn đầy năng lượng cùng thần thái tự tin

Có thể nói, ở showbiz Trung Quốc, khó ai vượt qua Chung Lệ Đề khi cô có 3 cô gái vừa xinh như mộng, vừa tài năng. Ngắm nhìn visual và xem qua thành tích của Yasmine, Jaden và Cayla, cư dân mạng đều đồng loạt cho rằng: "Chung Lệ Đề thắng đời 1000-0 rồi!", khi nuôi dạy được 3 ái nữ quá xuất sắc.

3 con gái của Chung Lệ Đề vừa có tài, vừa sở hữu nhan sắc xinh như mộng

Chung Lệ Đề tên tiếng Việt là Chung Thị Minh Thu, sinh năm 1970. Cô có cha là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt. Năm 1993, cô chính thức bước chân vào showbiz sau khi thi sắc đẹp. Chung Lệ Đề cũng là 1 trong số những "Tinh nữ lang" đời đầu, thành danh nhờ phim của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Thời trẻ, nhan sắc hút hồn của Chung Lệ Đề khiến cô trở thành biểu tượng gợi cảm tại Trung Quốc, là người tình trong mộng của cánh mày râu. Nhờ thân hình bốc lửa, năm 2000, cô đã được bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á do tạp chí FHM Singapore tổ chức.

Vào năm 2000, người đẹp được tạp chí FHM Singapore bình chọn là "Người phụ nữ gợi cảm nhất Châu Á"

Hiện, Chung Lệ Đề có cuộc sống hôn nhân êm ấm với nam diễn viên kém cô 12 tuổi, Trương Luân Thạc. Nữ diễn viên từng muốn sinh con cho chồng trẻ nhưng cô không thể thực hiện được vì tuổi tác đã lớn.

Chung Lệ Đề có cuộc hôn nhân hạnh phúc, cùng chồng trẻ Trương Luân Thạc nuôi dạy 3 con

Nguồn: Weibo, Sina