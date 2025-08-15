"Bom sex" gốc Việt kết hôn lần 3, bị dị nghị: Cách cha dượng nuôi dạy 3 con gái riêng của vợ thấy nể!

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là diễn viên người Hoa, gốc Việt. Cô có mẹ là người Việt Nam. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Thiên Long bát bộ, Vua phá hoại. Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất.

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc bén duyên khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2015 rồi về chung nhà vào tháng 11/2016. Mối tình của họ chịu nhiều lời đàm tiếu khi nam nghệ sĩ họ Trương kém sao phim Thiên long bát bộ 12 tuổi, danh tiếng, sự nghiệp được đánh giá thua xa "nửa kia".

Vợ chồng Chung Lệ Đề

Trong khi đó, Chung Lệ Đề từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 con riêng. Bất chấp lời ra tiếng vào cùng những sóng gió hôn nhân, cặp đôi vẫn gắn bó cho đến hiện tại.

3 con gái của Chung Lệ Đề đều xinh đẹp, giỏi giang thu hút sự chú ý của dư luận. Con gái lớn Trương Mẫn Quân (27 tuổi) có phong cách hot girl Âu Mỹ, gương mặt người mẫu lai, blogger thời trang có 500.000 người theo dõi.

Cô con gái thứ hai, Trương Tư Kiệt (17 tuổi) sở hữu gương mặt xinh xắn, học giỏi, chiều cao 170cm và vóc dáng hoàn hảo, được mệnh danh là "Thẩm Gia Nghi phiên bản Hồng Kông". Cô con gái út Trương Khải Lâm (15 tuổi sở hữu gương mặt như thần tượng Hàn Quốc.

Mối quan hệ cha dượng - con riêng đáng ngưỡng mộ

Các con gái riêng của "bom sex" gốc Việt cũng có mối quan hệ gần gũi với cha dượng. Trên trang cá nhân, họ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con. Mỹ nhân sinh năm 1970 từng chia sẻ: "Bọn trẻ yêu thương anh, tôn thờ anh. Trên con đường trưởng thành, anh đã dạy chúng đúng sai, dạy chúng biết đối nhân xử thế. Cám ơn người bạn đời của em!".

Vào năm thứ hai sau khi kết hôn, để học cách hòa hợp hơn với các con, Trương Luân Thạc đã tham gia nhiều chương trình tạp kỹ về trẻ em và trở thành một ngôi sao tạp kỹ thực thụ. Hiệu quả từ nỗ lực của Trương Luân Thạc cũng rất rõ ràng. Các cô con gái của Lệ Đề đã thay đổi cách gọi ông từ "Chú" lúc đầu thành "Bố", đó là lời đáp lại chân thành và đẹp đẽ nhất.

Trương Luân Thạc không chỉ cùng con gái lớn đi xem thi tài năng, dạy kèm toán cho con gái thứ hai, mà còn dẫn con gái út đi nhảy với một nhóm nhạc nữ. Cư dân mạng trêu đùa: "Ông bố này còn chu đáo hơn cả cha ruột nữa!".

Khi cô con gái lớn của họ sang Canada du học, Trương Luân Thạc và Chung Lập Đề đã mang theo năm sáu chiếc hộp lớn để tiễn cô. Khi đến ký túc xá, Trương Luân Thạc tự tay trang trí phòng cho con gái lớn, đắp chăn, trải ga trải giường, sắp xếp đồ đạc trong phòng một cách hợp lý. Sự chu đáo và quan tâm của Trương Luân Thạc khiến cô con gái lớn nhớ bố đến nỗi không muốn ở lại Canada một mình.

Chung Lệ Đề cũng từng bày tỏ lòng biết ơn vì Luân Thạc đồng hành nuôi nấng, vỗ về con gái. Trong mắt các con, bố là siêu nhân. Trương Luân Thạc nấu ăn ngon cho cả nhà, sửa chữa đồ gia dụng, pha trò khiến ba mẹ con cười nhiều.

Có thể nói, Trương Luân Thạc đối với sự nghi ngờ và chế giễu vẫn ngẩng cao đầu bước đi, dùng hành động đáp trả. Anh là một người chồng tốt, hơn nữa còn là một người cha tốt!