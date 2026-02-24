Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, con cái lần lượt quay trở lại nơi làm việc, và các bậc cha mẹ lớn tuổi ở nhà lại phải đối diện với cảnh "một mình ăn cơm" đầy cô quạnh. Để tiện lợi, nhiều bậc phụ huynh chỉ "ăn qua loa" cho xong bữa. Thế nhưng thói quen tưởng chừng bình thường này lại tiềm ẩn một "quả bom sức khỏe" chưa phát nổ.

Chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Trung Quốc) cảnh báo, mọi người không nên xem nhẹ tác hại của việc "ăn một mình". Một nghiên cứu quốc tế mới nhất cho thấy đây có thể là khởi điểm khiến sức khỏe người cao tuổi dần suy yếu. Không chỉ khiến dinh dưỡng sụt giảm nghiêm trọng, thói quen này còn có thể dẫn đến mất cơ, gia tăng mạnh nguy cơ té ngã.

Ông Tăng dẫn lại một tổng quan hệ thống vừa được công bố năm 2026 trên tạp chí Appetite. Nghiên cứu này tổng hợp hơn 20 bộ dữ liệu từ Đài Loan, Nhật Bản và các nước Âu - Mỹ, qua đó hé lộ những rủi ro tiềm ẩn phía sau thói quen "ăn một mình" của người lớn tuổi.

Ông cho biết, nhiều người nghĩ rằng người cao tuổi chỉ đơn giản là ăn ít đi. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn một mình trực tiếp làm giảm "độ đa dạng thực phẩm" trong khẩu phần. Không chỉ ăn ít rau củ quả hơn, mà lượng thịt - nguồn cung cấp protein quan trọng để duy trì khối cơ - cũng giảm mạnh theo kiểu "lao dốc".

"Một mình ăn cơm, kẻ thù lớn nhất thực ra là hai chữ 'tiện lợi'", ông phân tích. Trong bối cảnh ăn một mình, đặc biệt là ở nam giới cao tuổi, họ rất dễ rơi vào "cái bẫy bánh mì và mì gói". Số liệu cho thấy khi ăn một mình, nam giới lớn tuổi có xu hướng chọn bánh mì trắng, thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ uống có đường để lấp đầy dạ dày.

Cách ăn này có thể cung cấp đủ năng lượng, nhưng giá trị dinh dưỡng lại rất nghèo nàn. Nếu trong thời gian dài, cân nặng sụt giảm đột ngột quá 5%, đó thường là dấu hiệu của mất cơ. Sau đó, hội chứng suy nhược sẽ xuất hiện, kéo theo nguy cơ té ngã và mắc bệnh tăng cao đáng kể.

Vậy con cái có thể giúp cha mẹ vượt qua "khủng hoảng ăn một mình" như thế nào? Chuyên gia Tăng Kiến Minh đưa ra 3 gợi ý như sau:

1. Chuẩn bị sẵn bữa ăn

Cuối tuần, con cái có thể giúp chuẩn bị sẵn các phần ăn chia nhỏ như đùi gà kho, thịt hầm hoặc cá phi lê. Điều quan trọng là để cha mẹ chỉ cần hâm nóng là có ngay nguồn protein chất lượng, không phải vất vả nấu nướng từ đầu.

2. Gọi video cũng là đồng hành

Công nghệ hiện đại cho phép dù không ở cạnh nhau, con cái vẫn có thể mở video call để ăn tối cùng cha mẹ. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần tạo ra "bầu không khí cùng ăn" cũng có thể kích thích cảm giác ngon miệng ở người lớn tuổi.

3. Tận dụng thực phẩm bổ sung

Nếu người lớn tuổi thực sự ăn kém hoặc không muốn ăn thịt, có thể cân nhắc sử dụng sản phẩm bổ sung giàu protein một cách hợp lý. Đây được xem là "tuyến phòng thủ cuối cùng" để ngăn ngừa suy nhược.

Chuyên gia nhấn mạnh: Ăn uống không chỉ để no bụng, mà còn để "nuôi dưỡng" cơ thể. Sau kỳ nghỉ Tết, đừng quên quan tâm đến bữa cơm của cha mẹ ở quê nhà, đừng để sự cô đơn âm thầm "ăn mòn" sức khỏe của họ.