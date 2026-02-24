Những ngày này, miền Bắc chính thức bước vào giai đoạn nồm ẩm đặc trưng của mùa đông – xuân. Không khí dày đặc hơi nước, nền nhà "đổ mồ hôi", tường ẩm mốc, quần áo phơi cả ngày không khô… tạo nên cảm giác khó chịu quen thuộc với người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng nồm ẩm thường xuất hiện khi không khí lạnh suy yếu, gió đông nam mang theo hơi ẩm từ biển thổi vào đất liền, khiến độ ẩm không khí nhiều thời điểm lên tới 85–95%. Giai đoạn này có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí từng đợt liên tiếp.

Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, thời tiết nồm ẩm còn tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, virus và nấm mốc phát triển, làm gia tăng nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm và bệnh theo mùa.

Bệnh hô hấp: Nguy cơ tăng mạnh ở trẻ nhỏ và người cao tuổi

Khi độ ẩm không khí cao, các virus đường hô hấp có điều kiện tồn tại lâu hơn trong môi trường. Những bệnh như cúm mùa, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí sởi hay sốt phát ban có thể gia tăng nếu không kiểm soát tốt.

Đặc biệt, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền (hen suyễn, tim mạch, tiểu đường) là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Không khí ẩm lạnh làm giảm sức đề kháng niêm mạc hô hấp, trong khi việc đóng kín cửa để tránh ẩm lại vô tình khiến mầm bệnh lưu lại lâu hơn trong không gian sống.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, ho kéo dài, khó thở, đau tức ngực… người dân cần đi khám sớm để tránh biến chứng.

Bệnh da liễu: Nấm, viêm da dễ bùng phát

Nồm ẩm kéo dài khiến da luôn trong trạng thái ẩm ướt, nhất là ở các vùng kẽ chân, kẽ tay. Đây là điều kiện thuận lợi cho nấm và vi khuẩn phát triển.

Những bệnh thường gặp trong giai đoạn này gồm:

- Nấm da, nấm kẽ chân, nấm móng

- Viêm da tiếp xúc

- Chốc lở ở trẻ em

- Dị ứng da do nấm mốc trong nhà

Ngoài ra, tường nhà, điều hòa, tủ quần áo ẩm mốc cũng làm tăng nguy cơ dị ứng, mề đay hoặc viêm da cơ địa tái phát.

Dị ứng và hen suyễn dễ tái phát

Độ ẩm cao thúc đẩy nấm mốc và mạt bụi sinh sôi. Đây là hai tác nhân hàng đầu gây dị ứng đường hô hấp. Người có tiền sử hen phế quản, viêm mũi dị ứng thường xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi liên tục, ngứa mũi, chảy nước mũi, khó thở khi thời tiết nồm kéo dài.

Trong không gian kín, thiếu thông gió, nồng độ bào tử nấm trong không khí có thể tăng cao, khiến cơn hen bùng phát đột ngột.

Bệnh tiêu hóa và nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Không khí ẩm cũng ảnh hưởng đến việc bảo quản thực phẩm. Thức ăn dễ ôi thiu hơn nếu không được đậy kín, bảo quản lạnh đúng cách. Vi khuẩn đường ruột sinh sôi nhanh trong môi trường ẩm ấm có thể làm tăng nguy cơ tiêu chảy, viêm dạ dày – ruột, ngộ độc thực phẩm.

Đặc biệt, trẻ nhỏ là nhóm dễ mất nước nhanh khi tiêu chảy, cần được theo dõi sát và bù nước kịp thời.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa nồm?

Theo TS. BS. Thân Mạnh Hùng, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trước nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền, người dân cần chủ động phòng ngừa để tránh gây ra các biến chứng nguy hiểm. Ông nhấn mạnh, thời tiết ẩm, lạnh mọi người sẽ dễ bị cảm cúm hơn, đặc biệt trên một số đối tượng hoạt động ngoài trời và những người có yếu tố nguy cơ là những người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai. Đối với những người vừa khỏi ốm, chúng ta vẫn cần phải đảm bảo những chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cơ thể, ngoài ra tránh tiếp xúc với các mầm bệnh khác có thể lây bội nhiễm.

Các chuyên gia y tế khuyến nghị người dân nên:

- Giữ nhà cửa khô thoáng, lau khô nền nhà thường xuyên

- Có thể sử dụng máy hút ẩm hoặc điều hòa chế độ khô

- Mở cửa thông gió khi trời hửng nắng

- Giữ ấm cơ thể, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm

- Rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người

- Bảo quản thực phẩm đúng cách, không sử dụng đồ ăn có dấu hiệu ôi thiu

- Tiêm phòng cúm mùa và các vaccine theo khuyến cáo

Không chủ quan với nồm ẩm kéo dài

Nồm ẩm là hiện tượng thời tiết quen thuộc của miền Bắc, nhưng nếu chủ quan, người dân có thể đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe đáng tiếc. Việc chủ động phòng bệnh, giữ môi trường sống khô ráo, sạch sẽ và nâng cao sức đề kháng là "lá chắn" quan trọng giúp cả gia đình vượt qua giai đoạn thời tiết khó chịu này một cách an toàn.

Trong bối cảnh thời tiết còn có thể tiếp tục duy trì trạng thái ẩm ướt nhiều ngày tới, mỗi gia đình càng cần chú ý hơn tới sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ và người già - những người dễ bị tổn thương nhất khi nồm ẩm bao trùm.