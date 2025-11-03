Tin bão gần Biển Đông - cơn bão Kalmaegi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 1h ngày 3/11, tâm bão Kalmaegi trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14, bão tăng 2 cấp chỉ sau 9 tiếng, di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, khả năng mạnh lên với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Đến 1h ngày 5/11, bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philipppines, đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão Kalmaegi. (Nguồn: NCHMF)

Trong ngày 5/11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Khoảng 1h ngày 6/11, bão Kalmaegi trên khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h, có thể mạnh thêm với cường độ cấp 13, giật cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, cường độ khả năng mạnh thêm.

Tác động của bão Kalmaegi, từ khoảng chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Khoảng 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Tin mưa lũ ở khu vực miền Trung

Đêm qua và sáng sớm nay (3/11), Nam Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, trong đó, TP Đà Nẵng mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 2/11 đến 3h ngày 3/11 có nơi trên 140mm như: trạm Lâm Thủy (Quảng Trị) 141,4mm; trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 220mm; trạm Kỳ Phú (TP Đà Nẵng) 301,2mm…

Từ nay đến hết ngày 4/11, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to, lượng mưa ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 200-300mm, cục bộ trên 600mm; Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Trong đó, phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa 60-120mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn, lượng mưa trên 200mm trong 3 giờ.

Ngày và đêm 2/11, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều và tối.

Đêm 4/11, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 70mm. Từ 5/11 đến sáng 6/11 mưa lớn ở khu vực này xu hướng giảm dần.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên. Lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế) có dao động; hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) biến đổi chậm.

Lúc 1h ngày 3/11, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt 8,29m, dưới báo động (BĐ)2 0,71m; trên sông Hương tại trạm Kim Long 3,25m, dưới BĐ3 0,25m; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,17m, dưới BĐ3 0,33m.

Trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 9,16m, trên BĐ3 0,16m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 3,72m, dưới BĐ3 0,28m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 4,36m, dưới BĐ2 0,64m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Hương, sông Bồ dao động dưới mức BĐ3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Vu Gia xuống dần và ở mức trên BĐ3, sông Hương, sông Bồ, sông Thu Bồn xuống dưới mức BĐ3.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu biến đổi chậm và ở dưới mức BĐ2.

Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.