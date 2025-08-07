Cá hồi từ lâu đã nổi tiếng với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, đặc biệt là protein và omega-3. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng có một loại cá bình dân, thường xuyên được bán ở các chợ hoặc siêu thị thực phẩm của Việt Nam lại sở hữu lượng protein còn cao hơn cả cá hồi, trong khi giá chỉ bằng 1/10 cá hồi. Đó chính là cá rô phi.

Cá rô phi rất giàu protein (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 100g cá rô phi có 26g protein. Trong khi đó, lượng protein trong 100g cá hồi là 20g.

Giá của cá rô phi chỉ ở khoảng 40.000 - 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cá hồi nhập khẩu có thể từ hơn 400.000 - hơn 600.000 đồng/kg.

Không chỉ giàu protein và có giá phải chăng, theo Very Well Health, thường xuyên ăn cá rô phi giúp tăng cường sức khỏe hệ thần kinh và hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe của xương và răng, thúc đẩy quá trình chuyển hóa, ngăn ngừa tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc một số loại ung thư.

Ưu điểm khi ăn protein từ cá

Protein là một phân tử được cấu tạo từ hàng trăm axit amin, đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe tổng thể. Cleveland Clinic ví protein như “những con ong thợ” trong tế bào bởi chất dinh dưỡng này góp phần hình thành và duy trì chức năng của các mô và cơ quan trong cơ thể.

Theo đó, bổ sung đủ protein có thể giúp:

- Hạ huyết áp;

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường;

- Hỗ trợ giảm cân;

- Tăng khối lượng cơ;

- Điều hòa hormone;

- Hỗ trợ tiêu hóa;

- Đẩy nhanh quá trình phục hồi sau vận động;

- Giảm nguy cơ chấn thương.

Một món ngon từ cá rô phi (Ảnh minh họa).

Cá là một trong những nguồn protein quan trọng cho cơ thể. Một điểm cộng khi tiêu thụ protein từ cá đó là nó rất dễ tiêu hóa và dễ hấp thụ vào cơ thể.

Trả lời phỏng vấn trên báo Vietnamnet, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết xét về mặt tiêu hóa, cấu trúc của cá lỏng lẻo hơn với các sợi protein ngắn hơn, mềm hơn thịt. Do đó, khi ăn cá, cơ thể phân giải các axit amin dễ hơn, dễ tiêu hóa hơn so với thịt.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh đưa ra so sánh, nếu ăn 100g cá và 100g thịt, cơ thể dễ hấp thụ nhiều dinh dưỡng từ cá hơn thịt. Chính vì thế, cá được coi là thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn, có lợi cho con người, đặc biệt là với người già.

Ngoài cá, còn loại thực phẩm nào giàu protein?

Trứng cũng là thực phẩm rất giàu protein (Ảnh minh họa).

Ngoài các loại cá nói chung và cá rô phi nói riêng, nhiều thực phẩm khác cũng là nguồn cung cấp protein lành mạnh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano của Cleveland Clinic, trứng cũng là một nguồn cung cấp protein tốt, rẻ tiền và chứa đủ các axit amin thiết yếu.

Với những người ăn chay, các loại đậu như đậu lăng, đậu gà, đậu đen là nguồn protein thực vật lý tưởng, đồng thời giàu chất xơ, giúp no lâu và ổn định đường huyết.

Ngũ cốc nguyên hạt như quinoa cũng rất đáng chú ý vì chứa đủ 9 axit amin thiết yếu – điều hiếm thấy ở thực vật. Bên cạnh đó, hạt chia và hạt gai dầu cũng là những thực phẩm giàu protein và axit béo có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Với nhóm thực phẩm từ động vật, sữa chua Hy Lạp, phô mai cottage (phô mai tươi) và sữa ít béo đều là những lựa chọn tốt, cung cấp lượng protein dồi dào mà không làm tăng cholesterol.

(Nguồn: Cleveland Clinic, Very Well Health, Vietnamnet)