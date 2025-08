Theo thông tin từ BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, mới đây bệnh viện đã tiếp nhận xử trí cấp cứu trường hợp bé A.T (5 tuổi) bị phù mạch sau khi tiếp xúc với slime - món đồ chơi mềm, dẻo, còn được gọi là "chất nhờn ma quái", có thể biến đổi hình dạng được nhiều trẻ yêu thích.

Mẹ bé A.T chia sẻ, sau khi bé chơi slime, con có sờ tay lên mặt và kêu cay mắt, khoảng 20-30 phút sau, mắt và miệng của con bắt đầu sưng nề kèm nôn và ho.

Điều đáng lưu ý, trước đó bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử dị ứng và đây là lần đầu tiên bé tiếp xúc với slime.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra và nhanh chóng xác định bé A.T bị phù Quincke (hay còn gọi là phù mạch) - một dạng phản ứng dị ứng cấp tính gây sưng nề ở lớp sâu dưới da và niêm mạc, có thể gây tắc nghẽn đường thở nếu lan đến vùng họng, thanh quản.

Hình ảnh bé trai bị phù mạch sau khi chơi slime. Ảnh BV

Bé được xử trí ngay bằng tiêm thuốc Solu-Medrol (thuốc chống viêm corticosteroid) và Dimedrol (thuốc kháng histamin giảm phản ứng dị ứng), đồng thời theo dõi chặt chẽ khả năng sốc phản vệ độ 2 - mức phản vệ nặng có thể đe dọa đến tính mạng. Bác sĩ cũng cân nhắc sử dụng adrenalin nếu tình trạng bệnh nhi tiến triển.

Rất may, sau 20 phút được bác sĩ can thiệp và theo dõi sát sao, bé giảm phù nề, không xuất hiện thêm các triệu chứng, tâm lý của bé và gia đình dần ổn định hơn và không cần dùng tới adrenalin.

BSCKI. Hoàng Minh Hưng, BS Khoa Nhi trực tiếp điều trị cho bé A.T, chia sẻ: Bệnh viện đã tiếp nhận không ít trường hợp trẻ sốc phản vệ, phù mạch, nổi mày đay sau khi tiếp xúc với đồ chơi lạ, không rõ nguồn gốc chứa chất tạo màu, tạo mùi, hoặc chất bảo quản vượt quá quy định. Một số trẻ diễn biến nhanh tới mức suy hô hấp, ảnh hưởng hệ thần kinh và phải điều trị dài ngày.

Ảnh minh họa

Khuyến cáo cha mẹ khi cho con chơi đồ chơi "chất nhờn ma quái"

Slime là loại đồ chơi được rất nhiều trẻ em yêu thích, bởi nó có độ mềm mại như nước nhưng lại dai như cao su. Trẻ có thể tạo ra nhiều hình thù khác nhau từ slime. Slime cũng có nhiều loại, nhiều màu sắc với xuất xứ khác nhau nên rất khó kiểm soát về chất lượng.

Theo TS Bùi Lê Minh, Trưởng nhóm nghiên cứu Hợp chất và Cơ chế kháng sinh tại Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, slime có thành phần chính thường là keo PVA (Polyvinyl alcohol), borax, baking soda. Những thành phần này có thể gây kích ứng da trong một số trường hợp nhưng thông thường hiếm khi gây dị ứng.

Tuy nhiên, đồ chơi slime có 2 đặc điểm. Thứ nhất là có thể nhồi nhiều vật thể có bản chất khác nhau bên trong. Thứ hai là, khi chơi rất dính, có thể kéo vào nhiều loại dị nguyên ngoài môi trường như từ các bề mặt vật dụng, môi trường, bụi... nên trẻ em khi chơi có thể dính vào tay và quệt vào mắt, mũi, vô tình gây dị ứng và sẽ khó xác định được dị nguyên. Đó là chưa kể slime không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể lẫn các tạp chất có khả năng gây dị ứng cho trẻ.

Ảnh minh họa

TS Bùi Lê Minh cũng cho rằng, nhiều trẻ chơi slime bị dị ứng hay kích ứng da có khả năng cao là do những vật nhồi vào slime hoặc các tạp chất, chất bẩn dính vào slime trong quá trình sản xuất hoặc khi trẻ chơi. Chính vì vậy, nếu cho trẻ chơi slime, cha mẹ nên để trẻ chơi slime trong môi trường sạch sẽ, dùng slime rõ nguồn gốc xuất xứ và kiểm soát các vật liệu nhồi vào slime thì sẽ an toàn hơn.

BSCKI. Hoàng Minh Hưng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên thận trọng khi lựa chọn đồ chơi cho con, ưu tiên sản phẩm mua tại cửa hàng uy tín, nguồn gốc rõ ràng, đạt chứng nhận an toàn, tránh các loại đồ chơi có mùi thơm nồng, màu sắc sặc sỡ bất thường, đặc biệt là các loại slime, đất nặn, đồ chơi nước,... trôi nổi trên thị trường.

Ngoài ra, nếu thấy trẻ có dấu hiệu bất thường như: Ngứa, nổi ban, sưng nề ở môi và mắt, đau bụng, nôn, ho, khò khè, khó thở… cần ngưng tiếp xúc ngay lập tức và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Trường hợp của bé A.T rất may mắn vì gia đình đã kịp thời phát hiện và bé được can thiệp điều trị theo dõi sớm nên sớm ổn định và không gặp biến chứng nguy hiểm.