Làng giải trí không hề "dễ xơi" như nhiều người vẫn nghĩ, và là nơi mà hàng triệu giấc mơ đã "chôn vùi" đáng tiếc. Có nhiều diễn viên gặp nhiều chông gai mới có được chỗ đứng nhất định, thậm chí thoát cảnh "cháy túi" theo cách không ai ngờ.

Tham gia phỏng vấn cùng Entertainment Tonight, nam tài tử Pedro Pascal đã nhớ lại khoảng thời gian khi anh vô cùng chật vật để có được vai diễn đầu tiên. Thời mới vào nghề, Pascal thậm chí còn lâm vào đường cùng, đói khát. Anh chia sẻ: " Có thể xem là tôi mất đến 15 năm để sự nghiệp ổn định. Chúng ta đang nói đến việc có thể trả tiền thuê nhà, bị bệnh thì có thể đi bác sĩ, có thể làm phẫu thuật. Tôi từng chỉ còn chưa đến 7 USD (khoảng 150 nghìn đồng) trong túi và một vai diễn gần như quần chúng đã cứu lấy đời tôi. Đó là cơ hội để tôi có thể sống sót tại Hollywood và có được ngày hôm nay ".

Pedro Pascal đã đề cập đến vai diễn cameo của anh trong bộ phim truyền hình Buffy the Vampire Slayer, ra mắt năm 1997. Trong một tập phim, Pascal đóng vai một thanh niên tên Eddie, mới học năm nhất đại học và có mối quan hệ thân thiết với nữ chính Buffy. Thế nhưng tình bạn này nhanh chóng kết thúc sau khi Eddie bất ngờ biến thành ma cà rồng, và Buffy buộc phải giết chết anh để trừ họa.

Diễn 2 phút, Pedro Pascal có đủ thù lao để xoay sở cuộc sống

Vai diễn xấp xỉ 2 phút lên hình này đã giúp Pedro Pascal có tiền lương đầu tiên và trả được các khoản chi tiêu hằng ngày mà anh còn nợ khi đó. Về sau, nhờ sự xuất hiện điển trai và tự nhiên trong Buffy the Demon Slayer mà Pascal có thêm nhiều dự án nữa. Dần dần, anh tham gia các dự án lớn như Trò Chơi Vương Quyền, Đặc Vụ Kingsman... và chính thức có vai chính tiêu biểu trong The Mandalorian và The Last of Us.

Dự án truyền hình về zombie đã mang về cho chàng sao nam 7X thù lao 5,4 triệu USD (133 tỷ đồng) và nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá. Hiện tại, Pedro Pascal là một trong những sao nam truyền hình đắt giá nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản đạt 10 triệu USD (theo thông số từ năm 2021 và chắc chắn đã tăng cao sau đó).