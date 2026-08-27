Cơm nhà Thu Nhi Eat Clean

Thu Nhi Eat Clean tên thật là Nguyễn Thị Thu Nhi, sinh năm 1997, quê Gia Lai. Cô được biết đến trên mạng xã hội với những nội dung xoay quanh ăn uống lành mạnh, nấu nướng và cuộc sống đời thường.

Điểm khiến TikToker này được yêu thích không chỉ nằm ở những món ăn mà còn ở cách cô kể chuyện rất tự nhiên, vui vẻ, đôi khi pha chút hài hước. Nghe Thu Nhi chia sẻ, nhiều người có cảm giác giống như đang ngồi nói chuyện với một người bạn thân hơn là xem một video hướng dẫn nấu ăn. Hiện cô sở hữu 2,2 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Thu Nhi sở hữu kênh TIkTok Eat clean hông - Thu Nhi với 2,2 triệu người theo dõi

Bên cạnh đó, Thu Nhi cũng thu hút sự quan tâm khi có cuộc sống gia đình ổn định, đáng ngưỡng mộ. Cô kết hôn khi còn khá trẻ, hai vợ chồng đến với hôn nhân khi cả hai vẫn đang trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp nhưng luôn ủng hộ và san sẻ để cùng phát triển. Chồng Thu Nhi khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội nhưng luôn tạo điều kiện để cô thoải mái làm công việc mình yêu thích.

Tháng 4/2025, Thu Nhi sinh con đầu lòng. Từ đó, bên cạnh chuyện ăn uống, nấu nướng, kênh của cô có thêm nhiều nội dung về cuộc sống mẹ bỉm, chăm con và những sinh hoạt thường ngày của gia đình. Và trong tất cả những điều đó, căn bếp vẫn là một phần rất quen thuộc trong các video clip của Thu Nhi Eat Clean.

Bữa cơm của Thu Nhi chủ yếu vẫn đi theo tinh thần “ăn sạch”, lành mạnh mà cô đã theo đuổi từ lâu. Các món thường được chế biến theo hướng đơn giản, ưu tiên thực phẩm tươi, rau củ và những cách nấu không quá nhiều dầu mỡ. Quan trọng nhất là mọi thứ phải đủ nhanh gọn để có thể trở thành một bữa cơm gia đình thực sự, thay vì một công thức mất hàng giờ chuẩn bị.

Cơm nhà siêu healthy nhưng vẫn cực bắt mắt, hấp dẫn của Thu Nhi

Có những bữa chỉ là những món rất quen thuộc, được nấu vừa đủ cho cả nhà. Thu Nhi cũng thường tận dụng những nguyên liệu có sẵn thay vì lúc nào cũng phải chuẩn bị một thực đơn cầu kỳ. Rau xanh, củ quả tươi được đưa vào bữa ăn khá thường xuyên, tạo cảm giác đúng chất “cơm nhà” hơn là những set đồ ăn healthy được cân đo quá kỹ.

Đặc biệt, nguồn nguyên liệu của gia đình đôi khi còn đến thẳng từ khu vườn. Những loại rau, quả tươi được trồng hoặc có sẵn trong vườn có thể được hái xuống và đưa vào bữa ăn. Với Thu Nhi, chuyện đi lấy rau, chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu một bữa cơm cho gia đình vì thế cũng trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày.

Ngoài ra, cô vẫn thường đổi khẩu vị để bữa ăn không bị nhàm chán. Khi thì cơm gà, lúc lại là vịt nấu chao; có hôm gia đình ăn đồ chay, có hôm lại xuất hiện những món mang hương vị đặc trưng của quê nhà Tây Nguyên.

Các món được chế biến từ nguyên liệu tươi, có sẵn trong vườn hoặc được gửi từ quê lên

Thu Nhi cũng chế biến nhiều món ăn cầu kỳ để thay đổi khẩu vị

Đây cũng là điểm khiến những nội dung nấu ăn của Thu Nhi không có cảm giác quá khuôn mẫu. Healthy vẫn là nền tảng, nhưng cô không biến nó thành nguyên tắc cứng nhắc. Thích ăn món gì thì có thể đổi món, miễn là cách ăn uống được duy trì cân bằng và phù hợp với cuộc sống của cả gia đình.

Những món mang màu sắc Tây Nguyên cũng là một cách Thu Nhi đưa khẩu vị quê nhà vào căn bếp. Do đó nhiều người cho rằng nếu nhìn qua một bữa cơm của Thu Nhi lúc nào cung rất thích mắt vì nhiều màu xanh, các món đều hấp dẫn.

Thời gian gần đây, Thu Nhi chia sẻ nhiều hình ảnh trong căn nhà mới của gia đình tại TP.HCM. Đây đã là ngôi nhà thứ 4 mà nữ TikToker chuyển đến kể từ khi được biết đến trên mạng xã hội. Việc liên tục thay đổi không gian sống từng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng Thu Nhi cho biết cô không chuyển nhà quá thường xuyên như mọi người tưởng, trung bình khoảng 2-3 năm mới chuyển một lần. Lý do chuyển sang căn nhà mới lần này là vì em bé ngày càng lớn và gia đình cần thêm không gian sinh hoạt.

Căn nhà mới có phong cách khá khác với hình ảnh một căn nhà chỉ phục vụ sinh hoạt thông thường. Không gian sử dụng tông be, trắng kem kết hợp với gỗ sáng màu. Trần nhà được ốp những thanh gỗ chạy song song, kết hợp quạt trần cánh gỗ tối màu. Phòng khách sử dụng sofa cùng bàn cà phê gỗ bo tròn, nền gạch sáng màu khiến tổng thể rộng và thoáng hơn.

Bên ngoài là hồ bơi cùng nhiều cây xanh, tạo cảm giác giống một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Trong nhà còn có phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tập gym, ban công và nhiều khoảng xanh.

Không gian nhà mới của gia đình Thu Nhi đẹp như resort

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Đáng chú ý nhất với một người thường xuyên nấu ăn như Thu Nhi vẫn là khu vực bếp và bàn ăn. Không gian này được thiết kế mở, từ trong bếp có thể nhìn thẳng ra hồ bơi bên ngoài. Vì vậy, chuyện nấu nướng trong căn nhà mới cũng không bị tách khỏi những không gian sinh hoạt khác của gia đình.

Một mặt, Thu Nhi có thể đứng trong bếp chuẩn bị một bữa cơm healthy thật nhanh. Mặt khác, chỉ cần nhìn ra ngoài đã là khoảng sân xanh và hồ bơi của căn nhà.

Căn nhà mới cũng cho thấy cuộc sống của Thu Nhi hiện tại đã có khá nhiều thay đổi so với những ngày đầu làm nội dung. Từ một cô gái được biết đến nhờ những video ăn uống, nấu nướng gần gũi, cô hiện vừa duy trì công việc sáng tạo nội dung, vừa chăm sóc gia đình và con nhỏ trong một không gian sống ngày càng đầy đủ.

Ảnh: FBNV/ TikTok nhân vật