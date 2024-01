COLOS IgGOLDTM - Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ người bệnh tiểu đường

Những vấn đề xuất hiện do chế độ kiêng khem nghiêm ngặt



Những năm trở lại đây, bệnh tiểu đường type 2 ngày càng trở nên phổ biến với số ca mắc ngày càng tăng cao. Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể trở nặng, gây biến chứng trên tim mạch, gan, thận,...

Tiểu đường là căn bệnh đang dần trở nên phổ biến (Ảnh minh hoạ)

Trong khi đó, sử dụng thuốc chỉ giúp điều chỉnh đường huyết ở mức bình ổn trong thời gian ngắn và thường đi kèm với những tác dụng không mong muốn. Chính vì vậy, việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh là giải pháp hàng đầu giúp ngăn ngừa và kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Tuy nhiên, người bị tiểu đường thường mang tâm lý kiêng không dám ăn. Những loại hoa quả có vị ngọt, cơm, đồ ăn chứa tinh bột,... đều được người bệnh kiêng khem chặt chẽ.

Ths. Hoàng Sách Đình – Chuyên gia dinh dưỡng - Giám đốc Đào tạo Công ty TNHH Care For Việt Nam cho biết: "Việc kiêng khem quá mức có thể khiến người bệnh tiểu đường bị thiếu chất, dẫn tới hiện tượng hạ đường huyết, hoa mắt, chóng mặt, lơ mơ do tế bào não thiếu glucose, thậm chí là ngất xỉu. Ngoài ra, thiếu hụt các vitamin,khoáng chất có thể gây suy giảm miễn dịch, đau nhức xương khớp, chuột rút, loãng xương,... Hơn nữa, việc ăn kiêng nghiêm ngặt trong thời gian dài có thể dẫn tới rối loạn hormone trong cơ thể, mất cảm giác thèm ăn, suy nhược, rối loạn tim mạch, hạ huyết áp,...".

Chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người bị tiểu đường

Để chọn lựa những thực phẩm phù hợp cho người bị tiểu đường người ta dựa trên chỉ số đường huyết (GI), tức nồng độ glucose trong máu sau khi ăn. Trong đó, những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp sẽ làm tăng lượng đường trong máu từ từ, vừa phải. Nhờ đó, không gây ảnh hưởng nhiều đến lượng đường trong máu cũng như nồng độ insulin sau bữa ăn.

Cụ thể, những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp (dưới 55) thường có cấu trúc carbohydrate phức tạp chứa nhiều chất xơ không hấp thu hay chất dinh dưỡng phức tạp cần nhiều thời gian để tiêu hoá. Do đó, tốc độ hấp thu những chất này thường chậm và giải phóng glucose từ từ vào trong máu.

Hơn nữa, những thực phẩm có GI thấp cũng thường giàu các dưỡng chất thiết yếu như: vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa... rất tốt cho hoạt động sống của cơ thể.

Chỉ số đường huyết (GI) ở một số thực phẩm

Ngoài ưu tiên các thực phẩm có GI thấp, trong chế độ ăn hàng ngày, người bệnh cần lưu ý:



- Tăng cường chất xơ nạp vào: Bổ sung thêm 2g chất xơ vào bữa sáng, từ các loại thực phẩm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại rau đậu và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác.

- Giảm đường và carbohydrate đơn giản: Hạn chế thực phẩm chứa đường và carbohydrate đơn giản, bao gồm đồ ngọt, đồ uống có đường và thực phẩm chế biến nhiều đường.

- Chia bữa ăn thành nhiều phần nhỏ: giảm lượng thức ăn mỗi bữa và tăng số bữa trong ngày để duy trì lượng đường huyết ổn định.

- Kiểm soát lượng calo nạp vào: Theo dõi lượng calo tiêu thụ và duy trì mức cân nặng khỏe mạnh như một phần không thể thiếu trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường.

"Nếu quá khó khăn trong việc xây dựng chế độ ăn uống phù hợp, người bệnh tiểu đường nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn phù hợp, đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng thiết yếu mà vẫn an toàn với sức khỏe". Ths. Hoàng Sách Đình chia sẻ thêm.

Thực phẩm bổ sung COLOS IgGOLDTM - Dinh dưỡng an toàn, lành mạnh cho người tiểu đường

Mặc dù hiện nay có rất nhiều sản phẩm có thành phần sữa giúp bổ sung cho người mắc bệnh tiểu đường nhưng COLOS IgGOLDTM vẫn được đánh giá cao bởi khả năng cung cấp đa dạng các chất dinh dưỡng thiết yếu, củng cố hệ miễn dịch tự nhiên và có chỉ số đường huyết phù hợp với người tiểu đường.

COLOS IgGOLDTM là thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp (khoảng 30), có lợi cho việc duy trì lượng đường trong máu ổn định, ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh tiểu đường cũng như kiểm soát các biến chứng có thể xảy ra.

Không dừng lại ở đó, COLOS IgGOLDTM còn cung cấp nguồn kháng thể từ sữa non 24h chứa lượng kháng thể IgG cao, chủ động tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp người bệnh tiểu đường giảm nguy cơ biến chứng do tình trạng suy giảm miện dịch gây ra.

Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp thêm chất xơ hòa tan, các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác, vốn là những dưỡng chất được khuyến nghị bổ sung thêm cho người tiểu đường, như:

- Canxi, Magie, Phospho kết hợp vitamin D3 và vitamin K giúp tăng mật độ khoáng xương (BMD) và xương chắc khỏe hơn.

- Bổ sung đa dạng vitamin, khoáng chất hỗ trợ sức khỏe nền tảng.

- Bổ sung 8 tỷ lợi khuẩn kèm chất xơ hòa tan hỗ trợ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

COLOS IgGOLDTM cung cấp hàm lượng dưỡng chất vượt trội.

Đặc biệt, sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand, ứng dụng công nghệ BioLactolTM mang tính đột phá trong mục tiêu hỗ trợ việc hấp thu dinh dưỡng trong thực phẩm. Cụ thể, khi hòa tan sản phẩm với nước thành phần BioLactolTM sẽ hình thành cấu trúc dạng micells (tạo thành một lớp phức hợp lipid sữa) bao quanh hạt sữa non 24H. Khi đó, hạt sữa non sẽ được bảo vệ khỏi sự tấn công của acid dịch vị tại dạ dày, giữ lại toàn vẹn các dưỡng chất với đầy đủ hoạt tính sinh học cũng như tăng khả năng hấp thu.

Tiểu đường xuất hiện khiến người bệnh phải cân nhắc kỹ giữa việc ăn gì, kiêng gì để đảm bảo sức khoẻ mà vẫn duy trì được chỉ số đường huyết ổn định. Bổ sung ngay COLOS IgGOLDTM mỗi ngày để luôn có đủ dinh dưỡng cho ngày dài năng động, bảo vệ cơ thể và kiểm soát đường huyết hiệu quả cho chính mình và người thân ngay nhé!

