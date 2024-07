Phụ nữ nào cũng rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng lại chưa biết tận dụng hết các loại "thuốc quý" trong thiên nhiên có khả năng làm đẹp da, trị bệnh rất tốt, đó là: Nước dừa tươi.

Nước dừa tốt như thế nào trong việc chăm sóc làn da?

Theo tờ The Times of India, chỉ sau vài tuần sử dụng nước dừa thường xuyên, làn da của chị em sẽ trở nên rạng rỡ hơn. Các loại vitamin, khoáng chất có trong nước dừa, bao gồm vitamin C, kali, có tác dụng kỳ diệu trong việc làm sáng tông màu da và làm giảm sự xỉn màu.

Ngoài ra, các đặc tính chống viêm của nước dừa làm dịu mẩn đỏ và kích ứng, mang lại sự thoải mái cho các vùng da nhạy cảm.

Nước dừa có khả năng làm sáng tông màu da và làm giảm sự xỉn màu.

Ngoài các tác dụng bên ngoài, uống nước dừa dường như thúc đẩy sức khỏe làn da tổng thể từ bên trong. Các đặc tính chống oxy hóa của nó giúp chống lại các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường và tổn thương do gốc tự do, góp phần mang lại làn da trẻ trung, đàn hồi hơn.

Một nghiên cứu sơ bộ năm 2017 cho thấy nước dừa cũng có thể hỗ trợ chống lại mụn trứng cá nhờ đặc tính kháng khuẩn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống nước dừa có thể giúp hệ thống chống oxy hóa của bạn hoạt động hiệu quả hơn bằng cách trung hòa tác động của các gốc tự do.

Thời điểm tốt nhất trong ngày để uống nước dừa là vào buổi sáng, nó hỗ trợ chị em giảm cân do chứa ít chất béo hơn. Đặc biệt, uống nước dừa vào lúc này giúp làn da của phụ nữ tươi tắn hơn do được cung cấp độ ẩm sau một đêm ngủ dài.

Những cách sử dụng nước dừa làm đẹp: Uống nước dừa mỗi ngày; tẩy trang bằng nước dừa; dùng nước dừa dưỡng ẩm cho da; làm thạch dừa...

Ngoài làm đẹp da, nước dừa còn giúp chị em "bất chấp" hết bệnh tật

1. Phòng ngừa sỏi thận

Nước dừa được ví như loại thuốc lợi tiểu tự nhiên.

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận, tại Hoa Kỳ, 11% nam giới, 6% phụ nữ bị sỏi thận ít nhất một lần trong đời. Duy trì đủ nước là chìa khóa để ngăn ngừa sỏi thận.

Trong đó uống nước dừa có thể giúp giảm bớt tình trạng này và giúp làm sạch cơ thể. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy nước dừa làm tăng quá trình loại bỏ kali, clorua và citrate trong nước tiểu. Nước dừa được ví như loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, giúp làm sạch đường tiết niệu, bảo vệ bàng quang và ngăn ngừa bệnh thận.

2. Tốt cho hệ tiêu hóa

Nước dừa có chứa một lượng axit lauric, chúng chuyển đổi thành monolaurin khi đi vào cơ thể giúp kháng khuẩn, chống giun đường ruột, ký sinh trùng...

Những người bị táo bón nên uống nước dừa thường xuyên.

3. Tốt cho tim mạch

Trong nước dừa có thể giúp tăng HDL (tốt) cholesterol và là một thứ nước tuyệt vời để điều trị, duy trì sức khỏe tim mạch.

4. Tránh béo phì

Nước dừa chứa ít chất béo, giúp làm đầy dạ dày và kiềm chế cảm giác thèm ăn, từ đó giúp phụ nữ giảm cân hiệu quả.

Lưu ý khi uống nước dừa

Không uống nhiều hơn 3-4 trái một ngày.

- Uống nước dừa đúng cách là uống từ từ từng chút một, không nên uống kèm với đá lạnh và các hoá chất khác.

- Không uống nhiều hơn 3-4 trái một ngày hoặc uống liên tục trong nhiều ngày. Uống nước dừa cần tránh pha thêm đường, đá và các hóa chất khác.

- Những người có thể trạng thuộc âm sẽ có dấu hiệu tay chân lạnh, ăn ít, ít khát nước, thích uống ấm, dễ bị tiêu chảy, phân mềm, bắp thịt mềm nhão, chậm chạp… thì không nên uống nước dừa.

- Tránh uống nước dừa buổi tối vì có thể gây ra tình trạng tiểu đêm.