Theo bác sĩ Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1 – Bệnh viện K, việc tiêu thụ trứng quá mức, đặc biệt là trên 2 quả mỗi ngày, có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Một trong những lo ngại lớn nhất là lượng cholesterol xấu trong trứng, đặc biệt tập trung ở lòng đỏ. Trung bình một quả trứng vịt chứa tới 1,5g cholesterol – mức đáng kể có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tắc mạch vành và đột quỵ nếu ăn quá nhiều.

Đối với người bị tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ hoặc đang điều trị viêm gan, việc hấp thụ lượng lớn chất béo bão hòa và cholesterol trong trứng có thể làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa các chất này, dẫn tới tích tụ mỡ và độc tố.

Trứng được mệnh danh là “siêu thực phẩm” với hàm lượng dưỡng chất cao, dễ chế biến và phù hợp với nhiều lứa tuổi. (Ảnh minh hoạ)

Những người có tiền sử sỏi mật hay rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, nếu ăn nhiều trứng, đặc biệt là trứng chiên, dễ bị đau tức bụng, buồn nôn do hàm lượng đạm cao kích thích túi mật co bóp – trong khi cơ quan này vốn đã suy yếu.

Trẻ nhỏ hoặc người đang sốt cao cũng không nên ăn trứng, do trứng có thể làm tăng nhiệt lượng trong cơ thể, khiến tình trạng sốt kéo dài, khó hạ.

Dù vậy, không thể phủ nhận trứng là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào. Mỗi quả trứng chứa nhiều protein chất lượng cao, vitamin A, D, E, B12, cùng các khoáng chất như selen - tác dụng chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ ngăn ngừa ung thư.

Choline trong trứng đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc và chức năng não bộ, trong khi omega-3 (100-500mg/quả tùy loại) hỗ trợ trí nhớ và sức khỏe thần kinh. Đặc biệt, trứng còn giàu HDL-cholesterol – loại cholesterol “tốt” giúp làm sạch mạch máu, giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Ngoài ra, trứng còn là thực phẩm hỗ trợ làm đẹp da, chắc tóc, nhờ chứa biotin và các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Theo bác sĩ Nam, một người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn tối đa 1–2 quả trứng/ngày, kết hợp chế độ ăn cân bằng và luyện tập thể chất hợp lý. Đối với người có bệnh lý nền, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa trứng vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Việc ăn trứng mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng không kiểm soát, thực phẩm bổ dưỡng này hoàn toàn có thể trở thành mối nguy tiềm ẩn cho sức khỏe.