Cơ sở bị tố bớt suất ăn không phải trường mầm non, Phòng GD&ĐT yêu cầu gỡ biển

Sáng 4/4, đại diện phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh về cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực bớt xén suất ăn bán trú của trẻ, đồng thời sử dụng một giáo viên chưa có bằng tốt nghiệp đại học, Phòng đã nhắc nhở và yêu cầu cơ sở này chấn chỉnh.

Trong dữ liệu đăng ký và quản lý của Phòng GD&ĐT, AMIS Trần Hữu Dực chỉ là lớp mầm non độc lập, không phải trường. Do đó, từ tối qua, Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu cơ sở này dỡ biển trường vì không làm đúng theo quyết định đã được cấp.

Sáng 4/4, cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực đã gỡ biển. (Ảnh: Bích Ngọc)

Về phản ánh của phụ huynh, đại diện Phòng GD&ĐT quận đã yêu cầu cơ sở giải trình, báo cáo sự việc, phối hợp với phụ huynh để giải quyết ổn thoả, đặt quyền lợi và sức khoẻ của trẻ lên hàng đầu.

Ông Đỗ Tuấn Trung, Quản lý vận hành hệ thống AMIS cũng thừa nhận AMIS Trần Hữu Dực là lớp mầm non độc lập, không phải trường. Sai sót trên là do "nhầm lẫn trong khâu in ấn, quảng cáo". "Chúng tôi ngay lập tức cho gỡ biển quảng cáo xuống và nhận trách nhiệm trước phụ huynh", ông Trung nói.

Về phản ánh sử dụng giáo viên chưa tốt nghiệp, ông Trung nói đây chỉ là sinh viên thực tập tại AMIS, làm nhiệm vụ hỗ trợ giáo viên chính. Cô giáo này dự kiến tốt nghiệp sư phạm thời gian tới.

"Chúng tôi cam kết sự ổn định trong tổ chức nhân sự của các lớp học trong giai đoạn này, các giáo viên đều qua đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định", quản lý vận hành hệ thống AMIS khẳng định. Đồng thời, ngay trong hôm qua, AMIS Trần Hữu Dực đã bổ nhiệm vị trí quản lý trực tiếp mới và thông báo cho phụ huynh của cơ sở.

Ngày 2/4, tài khoản Facebook N.T.H đăng tải bài viết tố cơ sở mầm non AMIS bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Người mẹ có con gái 5 tuổi, theo học tại Trần Hữu Dực cho biết, tổng học phí một năm và tiền ăn ba tháng khoảng 90 triệu đồng (đã gồm ưu đãi). Tuy nhiên các bữa ăn cho trẻ không đạt so với cam kết trường với phụ huynh.

Thời gian đầu đồ ăn khá ổn nhưng sau đó con chị thường kêu đói mỗi khi đi học về, trong khi tiền ăn tăng từ 65.000 đồng lên 70.000 đồng mỗi ngày từ tháng 10 năm ngoái. Vì thế, chị yêu cầu cô giáo chụp đầy đủ suất ăn của các con và gửi hàng ngày.

Phụ huynh tố cơ sở mầm non AMIS Trần Hữu Dực bớt xén suất ăn.

"Khi nhìn thấy suất ăn của con, tôi ứa nước mắt vì thương", chị nói và thông tin thực đơn nhà trường đưa lên một kiểu nhưng nấu ra lại khác. Trong những bức ảnh nhận được từ giáo viên, chị Huyền thấy đồ ăn ít ỏi, không đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng. "Cốc nước cam như nước lọc. Mỗi học sinh được 1/3 đến 1/2 cốc sữa nhỏ, một quả chuối chia 3-4 phần và một quả nho bổ đôi. Đồ ăn cháy xém như chiên đi chiên lại", chị N.T.H viết.

Nữ phụ huynh cũng từng đến cơ sở kiểm tra bữa trưa đột xuất thì phát hiện có một số món không như thực đơn niêm yết. Phụ huynh đề nghị họp để trao đổi nhưng đại diện cơ sở AMIS Trần Hữu Dực giải quyết bằng cách yêu cầu giáo viên không gửi ảnh cho phụ huynh.

Sự việc nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các phụ huynh trong trường và mạng xã hội.