Câu đố tiếng Việt: 'Quả gì bất động, đứng yên - Ăn vào ngọt lịm, ai ai cũng thèm?'

Hãy thử sức với câu đố chữ hóc búa nhưng cũng đầy hóm hỉnh này nhé:

"Quả gì bất động, đứng yên

Ăn vào ngọt lịm, ai ai cũng thèm?".

Hãy cũng phân tích câu đố này nhé. Trước hết hãy để ý đến về 2 của câu đố, đó là "ăn vào ngọt lịm", vậy là quả này có vị ngọt. Còn quay lại vế thứ 1, đó là "bất động, đứng yên". Như đã nói ở trên, đây là một câu đố chữ, nên bạn hãy tưởng tượng ra những chữ gì, thứ gì khiến ta liên tưởng đến việc "bất động, đứng yên" nhé. Vì đó rất có thể là tên của loại quả này đấy.

Nhắc nhỏ cho bạn, có một cụm từ so sánh thường để nói về tình trạng trên, đó là "trơ như tượng", hay "im như tượng". Tượng thì đúng là bất động, đứng yên, chẳng nói chẳng rằng gì đúng không nào. Nhưng "tượng" có khiến bạn liên tưởng đến loại quả nào không? Đúng rồi, có một loại quả tên là "tượng" đấy. Đó chính là "xoài tượng"!

Giống như nhiều loại hoa quả khác, xoài tượng cũng là loại trái cây có hàm lượng pectin cao, là nguồn cung cấp vitamin A, E và selen cho cơ thể và giúp chống lại bệnh tim. Xoài cũng rất giàu vitamin B6 và chứa axit glutamine - loại chất có tác dụng tăng cường trí nhớ.



Xoài tượng là loại trái cây được nhiều người yêu thích. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, chất xơ trong xoài tượng duy trì mức cholesterol nên có công dụng: cải thiện trị nhớ, làm đẹp da, ngăn ngừa được một số căn bệnh ung thư và tốt cho hệ tiêu hóa.

Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao lại gọi là "xoài tượng" không? Chữ "tượng" ở đây không phải là các bức tượng nhé, mà nó có nghĩa là "voi", biểu hiện cho sự to lớn. Quả đúng vậy, xoài tượng to hơn hẳn các loại xoài khác. Đặc điểm xoài tượng đầu tiên là quả rất to, hình thuôn dài, mỗi quả từ 0,5 - 1kg. Vỏ xoài xanh tươi, khi chín chuyển sang màu vàng. Khi cắt ra, miếng xoài vàng ươm, mọng nước và có mùi thơm ngọt ngào.

Khi chọn xoài tượng, bạn cần chọn quả nặng tay mới nhiều thịt và nước, ăn mới thơm, ngon đúng vị. Xoài càng dày mình, càng ngon. Bạn không nên chọn quả xoài quá mềm, tốt nhất là mua xoài hơi vàng phần quanh núm, về để 1, 2 ngày ăn là vừa. Ngoài ra, bạn nên chọn những quả cứng, vàng đều, vì xoài mềm rất có thể là xoài đã hái từ lâu, bị héo hoặc xoài nũng.

Trước đây, xoài tượng được dùng là món quà tiến Vua của người Bình Định, ngoài vàng bạc và tơ lụa. Ngày nay, xoài tượng trở thành loại quả được nhiều người yêu thích và khá phổ biến trên thị trường. Xoài tượng quả to nên có khi mỗi bữa chỉ cần bổ 1 quả là cả nhà ăn cũng đủ.