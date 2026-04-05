Trong phiên tư vấn trực tiếp của Thuế Cơ sở 2 Thành phố Cần Thơ mới đây, hộ kinh doanh đặt câu hỏi: Tôi bán cho khách lạ, họ không lấy hóa đơn, không cung cấp mã số thuế hay thông tin về tên tuổi. Vậy tôi phải xuất hóa đơn như thế nào cho đúng quy định?

Thuế cơ sở 2 TP Cần Thơ trả lời: Đây là trường hợp phổ biến với nhiều hộ kinh doanh. Theo đó, dù khách không lấy, hộ kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn. Trên hóa đơn, tại Mục: Tên người mua, bạn ghi là: Khách hàng không lấy hóa đơn hoặc Người mua không cung cấp thông tin.

Các thông tin như mã số thuế, địa chỉ người mua có thể để trống. Việc này giúp các hộ kinh doanh khớp đúng danh thu giữa sổ sách kế tóán và dữ liệu trên hệ thống thuế, tránh việc bị coi là bỏ ngoài sổ sách dẫn đến rủi ro bị xử phạt về thuế.

Thời điểm xuất hóa đơn khi nào?

Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về thời điểm lập hóa đơn.

Theo đó, thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán, chuyển nhượng tài sản công và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với xuất khẩu hàng hóa (bao gồm cả gia công xuất khẩu), thời điểm lập hóa đơn thương mại điện tử, hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử do người bán tự xác định nhưng chậm nhất không quá ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được thông quan theo quy định pháp luật về hải quan.

Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: Kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

Không xuất hóa đơn bị xử phạt ra sao?

Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, trong đó sửa quy định mức phạt hành vi không lập hóa đơn theo quy định.

Cụ thể, hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng cho khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; cho, biếu, tặng; trả thay lương; tiêu dùng nội bộ (trừ luân chuyển nội bộ) hoặc xuất cho vay, mượn, hoàn trả… sẽ bị xử phạt theo số lượng hóa đơn vi phạm.

Cụ thể, trường hợp vi phạm 1 hóa đơn bị cảnh cáo. Từ 2 đến 100 hóa đơn sẽ phải chịu mức phạt tương ứng từ 1-50 triệu đồng.

Mức phạt tiền từ 1-50 triệu đồng cũng áp dụng tương ứng nếu bán hàng, cung cấp dịch vụ không lập hóa đơn, với số lượng từ 1 đến 50 hóa đơn.

Đáng chú ý, nếu không lập hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ từ 50 hóa đơn trở lên, mức phạt cao nhất lên tới 60 – 80 triệu đồng.