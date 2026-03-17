Cục Thuế: Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động có 'trốn nợ' được không?

Theo hướng dẫn từ Cục Thuế, đối với trường hợp đã đăng ký thành lập hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, bao gồm nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác trước khi nộp hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.

Sau khi hoàn thành các nghĩa vụ này, hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh quản lý để thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép.

Đối với trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh không đăng ký thành lập hộ kinh doanh nhưng có mã số thuế, người nộp thuế cần gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hồ sơ gồm văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 24/ĐK-TCT.

Sau khi người nộp thuế hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ cập nhật thông tin và chuyển trạng thái mã số thuế sang trạng thái "người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế".

Trong trường hợp hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động tại địa điểm kinh doanh khác với trụ sở chính, người kinh doanh cần gửi thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến cơ quan thuế quản lý trụ sở kinh doanh theo quy định. Hồ sơ thông báo được thực hiện theo mẫu quy định của cơ quan quản lý thuế.

Ngoài trường hợp chấm dứt hoạt động, Cục Thuế cũng hướng dẫn việc hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Theo đó, hộ kinh doanh sẽ không được tiếp tục hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Hộ kinh doanh đồng thời phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động tại cơ quan thuế. Sau khi hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thông tin đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin này, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sẽ chuyển tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh sang trạng thái đã chấm dứt hoạt động trong cơ sở dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa, người kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc có văn bản cam kết rằng doanh nghiệp sau chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, trường hợp hộ kinh doanh đã được cấp mã số thuế trước ngày 1/7/2025 nhưng thông tin đăng ký thuế của đại diện hộ kinh doanh chưa khớp với dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc chưa đầy đủ, cơ quan thuế sẽ cập nhật trạng thái mã số thuế sang trạng thái 10 "mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân". Khi đó, người nộp thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế để đảm bảo thông tin khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Các nội dung trên được Cục Thuế hướng dẫn trong Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho cá nhân, hộ kinh doanh.

Kỳ Thư