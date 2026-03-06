Nóng: Shopee gửi thông báo quan trọng đến người bán về việc thực hiện kê khai thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ năm 2026

Nền tảng thương mại điện tử Shopee vừa ban hành hướng dẫn dành cho người bán về việc thực hiện các hoạt động liên quan đến kê khai thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từ năm 2026.

Theo hướng dẫn, nghĩa vụ thuế của người bán là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú tại Việt Nam được xác định dựa trên doanh thu năm, chia thành 4 nhóm.

Đối với nhóm có doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống, người bán không phải nộp thuế giá trị gia tăng và cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người bán vẫn phải thông báo doanh thu thực tế cho cơ quan thuế, với tần suất kê khai một lần mỗi năm trước ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo. Riêng năm 2026, việc kê khai được thực hiện hai lần, vào ngày 31/7/2026 và 31/1/2027. Trong trường hợp phát sinh doanh thu thực tế vượt 500 triệu đồng, người bán phải kê khai và nộp thuế kể từ quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng này.

Đối với nhóm doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng mỗi năm, thuế giá trị gia tăng được tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, với công thức thuế GTGT phải nộp bằng doanh thu nhân với tỷ lệ phần trăm theo ngành nghề, trong đó tỷ lệ thuế suất có thể là 1%, 2%, 3% hoặc 5% tùy lĩnh vực kinh doanh. Thuế thu nhập cá nhân trong nhóm này có thể được tính theo doanh thu tính thuế nhân với thuế suất theo ngành nghề, trong đó doanh thu tính thuế được xác định bằng doanh thu năm trừ 500 triệu đồng, với mức thuế suất từ 0,5% đến 5% tùy ngành nghề; hoặc tính theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 15%, trong đó thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ chi phí hợp lý.

Với nhóm doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân được tính theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 17%. Trong khi đó, nhóm doanh thu trên 50 tỷ đồng áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân 20% trên thu nhập tính thuế. Các nhóm này phải kê khai thuế theo quý, hạn chót là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo của quý, đồng thời thực hiện quyết toán thuế vào ngày 31/3 của năm dương lịch tiếp theo. Riêng nhóm doanh thu lớn nhất còn phải kê khai thuế theo tháng, với thời hạn ngày 20 của tháng tiếp theo.

Shopee cũng lưu ý quy định liên quan đến hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Theo đó, với người bán có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, việc sử dụng hóa đơn điện tử được khuyến khích, nhưng chưa bắt buộc. Nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, người bán cần đăng ký với cơ quan thuế; trường hợp không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì khi phát sinh giao dịch có thể đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn từng lần phát sinh. Đối với người bán có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên, việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là bắt buộc, đặc biệt khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng.

Về chứng từ đầu vào, hóa đơn điện tử được sử dụng để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, đồng thời làm căn cứ xác định chi phí hợp lệ khi tính thu nhập chịu thuế. Trong trường hợp không có hóa đơn hợp lệ cho chi phí đầu vào, người bán có thể phải áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, Shopee cho biết nếu sàn có chức năng thanh toán, sàn sẽ khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu của người bán. Khoản thuế mà sàn đã khấu trừ và nộp thay sẽ được trừ khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải nộp của người bán. Trường hợp doanh thu cả năm dưới 500 triệu đồng, người bán có thể được xử lý hoàn số thuế đã nộp thừa. Ngược lại, nếu sàn không có chức năng thanh toán, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải tự kê khai và nộp thuế theo từng lần phát sinh, theo tháng hoặc theo quý.

Shopee cũng cho biết người bán cần lưu ý quy định về tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh. Với các nhóm doanh thu cao hơn, người bán bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng phù hợp với loại hình kinh doanh, trong đó cá nhân kinh doanh sử dụng tài khoản mang tên cá nhân, còn hộ kinh doanh sử dụng tài khoản mang tên hộ kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mua vào có giá trị trên 5 triệu đồng, việc thanh toán phải thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.

Theo Shopee, các quy định này được tổng hợp trên cơ sở nhiều văn bản pháp lý mới liên quan đến thuế, hóa đơn và quản lý tài khoản thanh toán.

Cụ thể, căn cứ pháp lý gồm Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15; Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15; Luật số 149/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Nghị định số 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 25/2025/TT-NHNN quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán; Thông tư số 152/2025/TT-BTC hướng dẫn kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; cùng Thông báo số 85/TB-CT ngày 29/1/2026 của Cục Thuế về tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Các quy định này nhằm giúp người bán trên sàn thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật từ năm 2026. Nền tảng này cho biết sẽ tiếp tục cập nhật kịp thời các quy định mới liên quan đến thuế và hóa đơn để người bán theo dõi và thực hiện.

Kỳ Thư