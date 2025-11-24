Mailisa (Phan Thị Mai, 1975) là chủ của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Sau nhiều năm hoạt động kinh doanh, nữ doanh nhân đã trở về quê và xây một căn biệt thự rộng rãi, khang trang tại Hà Tĩnh, trên khu đất có diện tích khoảng 2.000m². Được biết, đây là cơ ngơi mà Mailisa báo hiếu mẹ già 90 tuổi.

Doanh nhân Mailisa (Phan Thị Mai, 1975)

Toàn cảnh căn biệt thự mà Mailisa xây tặng mẹ ở quê nhà Hà Tĩnh

Bên ngoài biệt thự

Biệt thự được xây trên mảnh đất khoảng 2000m², có hình dạng giống con thuyền, theo phong cách kiến trúc tân cổ điển. Công trình có ít nhất hai mái vòm lớn, kiểu Baroque với các đường gân chia múi và trang trí phù điêu, hoa văn. Phần mái tầng trên cùng có màu đen, dạng mái Mansard - đặc trưng trong kiến trúc Pháp.

Mái vòm phía trên có thiết kế màu đen chủ đạo cùng những đường nét hoa văn cầu kỳ

Khuôn viên sân vườn rộng lớn

Cận cảnh phần mái nhà với kiến trúc tân cổ điển

Bên trong biệt thự

Căn biệt thự mà Mailisa xây cho mẹ cũng được bố trí nội thất theo phong cách tân cổ điển. Các khu vực chức năng như phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ được sắp xếp hợp lý, nối liền với nhau qua các lối đi rộng rãi. Vật liệu chính được sử dụng là gỗ và đá, kết hợp cùng các chi tiết kiến trúc đặc trưng của phong cách tân cổ điển.

Khu vực cổng vào và phòng khách trong biệt thự

Không gian bên trong rộng lớn, các món nội thất đều được chọn lựa tỉ mỉ

Khu vực nào trong biệt thự cũng có cửa sổ thoáng đãng.

