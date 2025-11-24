Tâm thư của Mailisa

Trước khi vướng vòng lao lý, bà Phan Thị Mai (còn gọi Mailisa) là một gương mặt nổi tiếng trên MXH. Cộng đồng mạng biết đến Mailisa qua các đoạn clip về thẩm mỹ viện với hàng chục nghìn nhân viên. Thêm vào đó, cuộc sống đời thường của Mailisa cũng được chính chủ đăng tải, chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng MXH.

Bà Mai xây dựng hình tượng một doanh nhân giàu có, đi lên từ hai bàn tay trắng, có cơ nghiệp “khủng”. Bên cạnh đó, bà Mai còn khiến mọi người nhìn vào thấy hình ảnh một người phụ nữ hoàn hảo mọi mặt, từ hôn nhân đến hoạt động xã hội.

Bà Phan Thị Mai (Mailisa) thường chia sẻ nhiều về cuộc sống trên MXH trước khi vướng vòng lao lý

Trong bài gần đây nhất là 12/11, cũng là hoạt động cuối mà Mailisa cập nhật trước khi bị khởi tố là những lời yêu thương dành cho người chồng của mình. Đây được cho là tâm thư của Mailisia trước khi những tin tức kiểm tra, khám xét, khởi tố và bắt tạm giam ập đến.

Về phần chồng, Mailisa đăng clip là loạt ảnh tình tứ kèm lời nhắn nhủ: “Với em nơi bình yên nhất vẫn là trong vòng tay anh. Đúng là… tình yêu không phải tìm được người hoàn hảo, mà là cùng nhau hoàn thiện mỗi ngày. Cảm ơn anh vì tất cả, vì luôn kiên nhẫn, bao dung và yêu em theo cách dịu dàng nhất. Yêu anh xã Hoàng Kim Khánh nhiều thật nhiều”.

Mailisa và chồng - Hoàng Kim Khánh

Trước đó vào ngày 6/11, bà Mai cũng có bức tâm thư dài gửi đến mẹ.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm… Mẹ ơi, những lúc đêm về yên tĩnh, con lại thấy lòng mình trống trải đến lạ. Con nhớ tiếng mẹ cười, nhớ những bữa cơm giản dị nơi quê nhà, nhớ cả bóng dáng mẹ lom khom bên hiên, lặng lẽ nhìn về con đường xa nơi con đã rời quê đi mưu sinh... Mẹ từng nói: “Ở tuổi của mẹ, mẹ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần thấy con cái, cháu chắt trưởng thành, khôn lớn là mẹ hạnh phúc rồi”. Câu nói ấy như dao cứa vào tim con vừa ấm áp, vừa xót xa. Bố mất khi con mới 11 tuổi, mẹ vẫn ở vậy, một mình gánh cả bầu trời để nuôi chúng con khôn lớn. Mẹ không biết chữ, nhưng mẹ lại dạy con những điều quý giá nhất về nghị lực, lòng bao dung, sự hi sinh và tình yêu thương vô điều kiện. Con từng hứa với lòng, dù cuộc đời có gian khó đến đâu, con cũng không để mẹ phải khổ thêm một lần nào nữa. Con có thể đối mặt với trăm ngàn thử thách, nhưng con không chịu nổi khi nhìn thấy mẹ buồn. (...) Mẹ ơi, con vẫn luôn nghĩ: Sự nghiệp có thể lớn dần theo năm tháng, nhưng gia đình mới là điều quý giá nhất trên đời. Nhiều khi con chỉ ước, giá mà mẹ chịu về sống cùng con cháu để mỗi chiều đi làm về, con được thấy mẹ ngồi đợi trước hiên, được nấu cho mẹ bữa cơm nóng, pha cho mẹ tách trà thơm, được nghe tiếng mẹ gọi “con ơi!” thân thương như thuở nhỏ. Nhưng mẹ chỉ cười hiền, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng sân vắng: “Mẹ quen ở quê rồi… nhỡ bố con về, không thấy mẹ, ông lại buồn…”.

Câu nói tưởng nhẹ như không, mà tim con như có ai bóp nghẹt, nghẹn đến rơi nước mắt. Chỉ mong thời gian trôi thật chậm, để con còn được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của mẹ, còn được nắm tay mẹ đi hết những nơi chưa kịp đến. Con nhớ ngày con rời quê, mẹ đứng trước cổng, dáng gầy liêu xiêu trong gió, đôi mắt dõi theo con cho đến khi khuất bóng. Con quay lưng đi, nước mắt cứ rơi, chỉ biết tự nhủ phải cố gắng hơn nữa – để mẹ được yên lòng, để nụ cười luôn nở trên môi mẹ hiền. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm - mẹ của con, người phụ nữ kiên cường và tuyệt vời nhất trên đời này! Chỉ cần mẹ còn cười, còn khỏe mạnh, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời con. Nếu có thể, con chỉ xin thêm một điều là được làm con của mẹ thêm nhiều kiếp nữa”.

Cùng thời điểm đó, ngày 7/11 bà Mai viết thêm một "tâm thư" khác dành cho con dâu. Đây cũng là người hỗ trợ Mailisa trong cả công việc, lẫn cuộc sống nên bà coi con dâu như con gái, dành rất nhiều sự yêu thương, chiều chuộng.

“Gửi con gái, mới ngày nào bố con dắt con xuống nhà mẹ… Khi ấy, con chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, gầy gò, làn da rám nắng vì những ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nơi nương rẫy cà phê. Là chị cả trong nhà, con quán xuyến mọi việc lớn nhỏ để đỡ đần bố mẹ, chăm lo cho các em. Mẹ vẫn nhớ ánh mắt trong veo và giọng nói lễ phép của con hôm ấy, hiền lành, chịu thương chịu khó, đầy nghị lực và tình yêu thương gia đình.Ngày ấy mẹ đã hứa với bố con: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc, dạy dỗ và coi cháu như con gái ruột của mình. Chỉ mong cháu có tương lai tốt hơn để phụ giúp bố mẹ, nuôi các em khôn lớn”. Không ngờ rằng, chỉ vài năm sau, con lại thật sự trở thành con dâu yêu quý của mẹ. Thấm thoắt đã hàng chục năm trôi qua, hàng chục năm mẹ con mình gắn bó, thương nhau, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Một hành trình của tình thương, của sự tin cậy và của mối gắn kết thiêng liêng như máu thịt. Thời gian trôi nhanh thật, nhưng trong lòng mẹ, mọi kỷ niệm vẫn như mới hôm qua. Cuộc sống hôm nay có thể nhiều thay đổi nhưng điều mẹ trân quý nhất ở con vẫn là nhân cách, đạo đức và tấm lòng hiếu nghĩa. Mẹ tự hào khi thấy con luôn sống tử tế, biết yêu thương và gìn giữ những điều tốt đẹp mẹ từng dạy. Con gái à, mẹ cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có con làm con dâu - một người con ngoan, hiền lành, hiểu chuyện và tràn đầy tấm lòng nhân ái. Nhưng điều khiến mẹ xúc động hơn cả là mẹ con mình không chỉ hợp nhau trong cuộc sống, mà còn hợp nhau trong tâm hồn, cùng đồng hành trên con đường tu tập, cùng hướng thiện và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn. Đó là một mối duyên lành hiếm có, là phước báu lớn mà mẹ luôn biết ơn cuộc đời này. Con ạ, có những nhân duyên trong kiếp người không thể lý giải được, chỉ biết rằng mẹ con mình chắc đã gặp nhau, thương nhau và hẹn nhau từ muôn kiếp trước. Mẹ cảm ơn cuộc đời đã cho mẹ gặp được con, để mẹ có thêm một người con gái không cùng dòng máu, nhưng cùng nhịp đập yêu thương, cùng chung lý tưởng sống thiện lành. Mẹ mãi yêu con, thương con và tự hào về con. Thương lắm, yêu lắm và quý lắm người con gái mà mẹ gọi là duyên lành của cuộc đời mình”, bà Mai viết trên trang cá nhân.

Những dòng tâm sự này đều được bà Mai viết cách vài ngày trước khi có thông tin nhiều cơ sở, chi nhánh của thẩm mỹ viện Mailisa bị lực lượng chứng năng đến kiểm tra.

Và cho đến hiện tại, tối ngày 21/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, trong đó có ông Hoàng Kim Khánh, chồng của bà Mai.