Sự thật mà vợ chồng Mailisa cố gắng che giấu

Thông tin vợ chồng Mailisa (tên thật là Phan Thị Mai, sinh năm 1975) và Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) cùng các bị can bị bắt về tội Buôn lậu đang nhận về sự chú ý từ công chúng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra Bộ Công an, Mailisa và các đối tượng nhập mỹ phẩm Quảng Châu (Trung Quốc) giá rẻ để bán, thu lời hàng nghìn tỷ đồng. Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai tại cơ quan chức năng

Đáng nói hơn, ngay trước khi bị bắt, trong các ngày 11 - 12/11, dù đang ở Hàn Quốc nhưng vợ chồng Mailisa liên tục lên tiếng về chất lượng sản phẩm của mình, công việc kinh doanh và các tin đồn.

Theo đó, trong clip ngày 11/11, Mailisa khẳng định: “Tất cả sản phẩm của Mailisa đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam”.

Sau đó đối tượng này dẫn các quy định của cơ quan quản lý, công bố quy trình kiểm nghiệm. Song không công bố chi tiết kết quả hay giấy tờ kiểm nghiệm.

Mailisa trong clip đăng ngày 11/11

Cũng trong ngày 11/11, Mailisa nói thêm: “Chỉ khi sản phẩm đạt chuẩn an toàn tuyệt đối, Mailisa mới cho phép phân phối ra thị trường. Nếu sản phẩm không đạt, Mailisa trả lại ngay cho đối tác, vì trong hợp đồng đã quy định rõ - đối tác sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, tổn thất và mọi trách nhiệm nếu làm ảnh hưởng đến thương hiệu Mailisa hoặc quyền lợi người tiêu dùng”.

Mailisa cũng tuyên bố tự tin rằng mình “luôn nói thật, làm thật và đặt đạo đức lên hàng đầu” và “làm đúng để pháp luật bảo vệ mình - làm đúng để khách hàng thương yêu, ủng hộ mình”.

“Mailisa tin rằng, sự phát triển bền vững không đến từ những lời quảng cáo hoa mỹ, mà đến từ sự chính trực, minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật trong từng hành động nhỏ nhất. Mỗi sản phẩm được đưa ra thị trường không chỉ là minh chứng cho chất lượng, mà còn là cam kết về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng” - Mailisa nói.

Tuy nhiên các kết quả điều tra ban đầu đã đề cập ở trên cho thấy Mailisa đã thực hiện trái ngược những tuyên bố này.

Hình ảnh các kiện hàng được Mailisa đăng tải (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài vấn đề chất lượng sản phẩm, Mailisa cũng chia sẻ về vấn đề đóng thuế của doanh nghiệp.

"Thương hiệu Mailisa có thể nói đóng thuế nhiều nhất trong hệ thống thẩm mỹ viện cả nước, đóng thuế mỗi năm gần 200 tỷ và không phải bây giờ mới đóng. Thông thường một số doanh nghiệp khi cơ quan chức năng đến kiểm tra gắt gao mới sửa sai, nhưng lúc đó sửa sai không kịp, chỉ có thể sửa sai được 2 - 3 tháng. Còn thuế hiện yêu cầu xuất hóa đơn đỏ từng ngày, tất cả sổ sách giấy tờ quyết toán, hàng năm công khai minh bạch. Mỗi tháng Mai đóng gần 20 tỷ tiền thuế, đóng 100%" , Mailisa khẳng định.

Trong buổi livestream, đối tượng này cho rằng việc các cá nhân lan truyền tin đồn thất thiệt về thương hiệu Mailisa là hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Bà cũng khẳng định doanh nghiệp mình làm ăn chân chính, không có chuyện rửa tiền hay sản xuất kem trộn: "Nếu ai sai thì pháp luật xử lý, đừng đưa thông tin thất thiệt".

Ngoài ra, Mailisa khẳng định không có chuyện 17 chi nhánh đều nhờ con dâu hay nhân viên đứng tên doanh nghiệp. Người này khẳng định doanh nghiệp đều do mình và chồng đứng tên.

"Nếu nhờ nhân viên đứng tên hóa ra là mình sai, mình có tật giật mình. Một người lãnh đạo là chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho từng khách hàng" , Mailisa nói trong livestream.

Về phần mình, Hoàng Kim Khánh cũng livestream vào khoảng 11h sáng 12/11 (theo giờ Việt Nam). Thời điểm đó, khi trả lời bình luận về các tin đồn như bị bắt, bỏ trốn ra nước ngoài,... liên quan đến 2 vợ chồng, Hoàng Kim Khánh nói:

“Miệng lưỡi thế gian muốn nói gì thì nói, mình sống cuộc đời mình, với gia đình con cái mình để vợ chồng con cái hoan hỉ, vui vẻ với nhau là được rồi, hơi đâu mà nghe những lời đồn lung tung”.

Hoàng Kim Khánh trong livestream từ Hàn Quốc

Cũng trong sáng 12/11, Hoàng Kim Khánh đăng ảnh chụp màn hình từ camera an ninh ở nhà riêng tại TP.HCM để phủ nhận thông tin dàn siêu xe đã sang nước ngoài.

"Hết hồn đúng là miệng đời. Đang đi du hí cùng vợ yêu mà người ta đăng video dàn xe của vợ chồng Mai Khánh nối đuôi nhau chạy qua nước ngoài. Giật mình mở camera gara xe thấy các em yêu của anh vẫn nằm ngay hàng thẳng lối" - Hoàng Kim Khánh nói.