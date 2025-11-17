Sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, 'phú bà' Mailisa chỉ đứng tên 2 chiếc xe: Một chiếc 300 triệu và một chiếc 30 tỷ

Sau sự việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế (Bộ Công an) phối hợp cùng công an các tỉnh, thành tiến hành kiểm tra, khám xét nhiều chi nhánh và trụ sở của thẩm mỹ viện Mailisa ở khắp Bắc – Trung – Nam vừa qua, từ khóa “Mailisa” đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Các câu nói của nữ doanh nhân Phan Thị Mai (hay còn được biết đến là Mailisa) cũng bị nhắc lại như một điều tất yếu.

Nữ doanh nhân tiết lộ chỉ đứng tên 2 mẫu xe trong bộ sưu tập xe đồ sộ. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, trong một video đăng tải trên nền tảng TikTok, nữ doanh nhân ngành mỹ phẩm tiết lộ rằng dù sở hữu bộ sưu tập xe lên tới vài trăm tỷ nhưng cô chỉ đứng tên duy nhất 2 mẫu xe, đó là VinFast Fadil và Ferrari 488 Pista bản Spider (mui trần). “Toàn bộ siêu xe là Mai chỉ đứng tên 2 chiếc, 1 chiếc VinFast nhỏ nhỏ khoảng 300 mấy triệu, với lại 1 chiếc mui trần Ferrari trị giá 30 tỷ”, nữ doanh nhân chia sẻ. Điều này ngay lập tức khiến cộng đồng mê xe dậy sóng bởi giá trị của 2 mẫu xe trên khác biệt “một trời một vực”.

Hiện tại, không rõ nữ doanh nhân ngành mỹ phẩm đã sở hữu chiếc VinFast Fadil từ khi nào. Đây là mẫu xe được sản xuất trong giai đoạn hãng chú trọng phát triển các dòng xe cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu di chuyển trong phố. Chiếc xe hơn 300 triệu của bà Mailisa được phát triển dựa trên nền tảng Opel Karl Rocks, vì vậy cấu trúc xe mang nhiều đặc điểm của các mẫu xe châu Âu.

VinFast Fadil từng là "xe quốc dân" tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Facebook

Chiếc Fadil sử dụng động cơ xăng dung tích 1.4L, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 128 Nm. Nội thất xe trang bị màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại, hệ thống âm thanh 6 loa cùng các tiện ích như nội thất bọc da, Bluetooth, đàm thoại rảnh tay và điều hòa tự động.

Trong khi đó, chiếc Ferrari 488 Pista lại là món quà Hoàng Kim Khánh tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa. Chiếc siêu xe mui trần này về nước từ cuối năm 2020 và có giá trị vào khoảng 35 tỷ đồng. Tại Việt Nam hiện còn 2 chiếc 488 Pista Spider khác, trong đó 1 chiếc thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Hoàng Kim Khánh tặng chiếc siêu xe mui trần cho vợ. Ảnh: Hoàng Kim Khánh

488 Pista Spider trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0L cho công suất 710 mã lực và mô-men xoắn 770Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0–100km/h trong 2,85 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340km/h.

Tuy đứng tên xe nhưng nữ doanh nhân Mailisa chưa từng được bắt gặp cầm lái bất kỳ mẫu siêu xe nào. Trong các hành trình và sự kiện do mình tổ chức, cô thường xuyên ngồi ghế phụ và để ông xã Hoàng Kim Khánh cầm lái.

Bô sưu tập xe của vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa thuộc diện "độc" nhất nhì Việt Nam. Ảnh: Hoàng Kim Khánh

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh – Mailisa nổi tiếng với bộ sưu tập xe “khủng” nhất nhì Việt Nam với những cái tên đình đám như Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador S LP740-4, Aston Martin V8 Vantage, Porsche 911 Turbo S, Morgan Plus Six, Bentley Bentayga V8, Cadillac, Lexus LX600 hay Bentley Mulsanne…