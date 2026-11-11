Có một ngôi làng hơn 500 tuổi đang khiến dân tình muốn xách vali lên đường: U40 đi Huế thử ghé ngôi làng này làm gốm, ăn bánh tiến vua, cả ngày chẳng muốn về

Có những chuyến du lịch mà thứ người ta mong đợi không phải một khách sạn thật sang, một quán cà phê đang nổi hay vài chục bức ảnh đẹp mang về. Đôi khi, điều khiến người trưởng thành muốn xách vali lên đường lại đơn giản hơn nhiều: Được đến một nơi yên bình, ngồi xuống làm một việc bằng đôi tay và tạm quên đi những thông báo liên tục trên điện thoại.

Làng cổ Phước Tích ở Huế là một điểm đến như thế. Xuất hiện trong tập 4 chương trình Quán Nhà Haha, ngôi làng hơn 500 năm tuổi gây chú ý bởi nghề gốm truyền thống, những món bánh dân dã và câu chuyện của những con người vẫn đang cố gắng giữ nghề.

Với những ai đang tìm kiếm một chuyến đi nhẹ nhàng, có chiều sâu văn hóa, Phước Tích là cái tên đáng để đưa vào danh sách khám phá Huế.

Một ngôi làng hơn 500 tuổi, nơi người ta đến để làm những việc thật chậm

Phước Tích là ngôi làng cổ thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế, nổi tiếng với nghề gốm truyền thống và những giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Theo lời kể của nghệ nhân địa phương trong chương trình Quán Nhà Haha, làng được thành lập từ năm 1470, hình thành từ sự quy tụ của 12 dòng tộc.

Điều khiến Phước Tích hấp dẫn không nằm ở những hoạt động giải trí náo nhiệt. Ngôi làng mang đến một kiểu trải nghiệm khác, nơi du khách có thể dành thời gian tìm hiểu nghề thủ công, trò chuyện với người dân và khám phá những câu chuyện gắn với đời sống xứ Huế.

Trong tập 4 Quán Nhà Haha, các thành viên đã có dịp ngồi bên bàn xoay gốm, tự tay thử tạo hình sản phẩm từ đất. Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng để một khối đất mềm trở thành chiếc bình hay chiếc chén cân đối lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng điều khiển đôi tay.

Ảnh tư liệu: Các thành viên Quán Nhà Haha trải nghiệm làm gốm tại Phước Tích.

Đây cũng là điều khiến những hoạt động thủ công trở nên thú vị với du khách trưởng thành. Sau nhiều ngày làm việc trước màn hình, việc được trực tiếp chạm vào đất, tập trung vào một thao tác và nhìn thấy thành quả do chính mình tạo ra mang đến cảm giác rất khác. Không nhất thiết phải làm ra một món đồ hoàn hảo. Một chiếc bình hơi méo, một cái chén chưa thật tròn đôi khi lại là kỷ niệm đáng nhớ nhất của chuyến đi.

Với nhóm bạn U40, một buổi trải nghiệm làm gốm còn là dịp để cùng nhau thử điều mới, trò chuyện và có thêm những kỷ niệm không xoay quanh chuyện công việc.

Đến Phước Tích, đừng chỉ làm gốm rồi về: Những câu chuyện cũ mới là thứ đáng nghe

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chuyến tham quan trong Quán Nhà Haha là cuộc gặp gỡ với cụ Diễn, người được chương trình giới thiệu là nghệ nhân gốm lớn tuổi nhất làng. Cụ kể về lịch sử nghề gốm Phước Tích, đặc biệt là chiếc om đất từng được dùng để nấu cơm dâng vua. Người làng vẫn lưu truyền câu nói: "Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế".

Theo câu chuyện cụ Diễn chia sẻ, những chiếc om được làm để phục vụ nhà vua sau khi hoàn thành không được giữ lại trong làng, bởi việc lưu giữ có thể bị xem là phạm thượng. Đằng sau những chiếc om đất tưởng chừng bình dị là cả một phần ký ức của làng nghề.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên đáng suy ngẫm hơn lại nằm ở hiện tại. Nghề gốm Phước Tích chủ yếu được truyền theo hình thức cha truyền con nối, trong khi nhiều người trẻ đã rời quê để học tập và lập nghiệp. Việc tìm người tiếp nối nghề truyền thống vì thế trở thành nỗi trăn trở của những nghệ nhân lớn tuổi.

Chương trình cũng giới thiệu câu chuyện của chị Hiền, người lựa chọn trở về quê sau 18 năm sống xa nhà để gắn bó với các hoạt động du lịch địa phương. Với chị, phát triển du lịch không đơn thuần là thu hút thêm khách mà còn là tìm cách gìn giữ những giá trị văn hóa của quê hương.

Những câu chuyện ấy khiến Phước Tích không chỉ là một địa điểm để ghé qua, chụp vài bức ảnh rồi rời đi. Ngôi làng còn là nơi du khách có thể hiểu thêm về những nghề thủ công đang đứng trước bài toán gìn giữ và tiếp nối.

Ở tuổi 40, khi đã trải qua không ít thay đổi trong công việc và cuộc sống, có lẽ những chuyến đi như vậy lại càng dễ để lại dư âm.

Làm gốm xong, ngồi ăn bánh Huế: Một lịch trình chẳng cần vội vàng

Bên cạnh nghề gốm, Phước Tích còn mang đến một trải nghiệm thú vị khác: Khám phá ẩm thực truyền thống.

Trong hành trình được ghi lại ở Quán Nhà Haha, các thành viên đã ghé nhà chị Hiền để thưởng thức nhiều món bánh đặc trưng của Huế như bánh ướt thịt heo, bánh quai vạc, bánh xu xê, bánh ít tôm thịt và bánh ngọt làm từ hạt sen. Đáng chú ý nhất là bánh bông cây tiến vua, món bánh gắn với câu chuyện những nghệ nhân xưa làm bánh để dâng lên vua. Bánh có năm màu tượng trưng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Không chỉ là chuyện ăn ngon, những món bánh này còn mang theo nét văn hóa ẩm thực cầu kỳ và tinh tế của vùng đất cố đô. Với du khách thích khám phá văn hóa địa phương, việc ngồi xuống thưởng thức một đĩa bánh, nghe người làm bánh kể chuyện đôi khi thú vị hơn nhiều so với việc chạy đua đến thật nhiều địa điểm nổi tiếng.

Và đó cũng là lý do Phước Tích phù hợp với một kiểu du lịch đang được nhiều người trưởng thành quan tâm: Đi ít điểm hơn, nhưng trải nghiệm kỹ hơn.

Thay vì cố gắng hoàn thành lịch trình dày đặc, du khách có thể dành thời gian tham quan làng, tìm hiểu nghề gốm, đăng ký một buổi trải nghiệm thủ công và thưởng thức ẩm thực địa phương nếu có dịch vụ phục vụ vào thời điểm ghé thăm.

Lưu ý: Nên liên hệ trước với đơn vị du lịch cộng đồng hoặc cơ sở trải nghiệm để xác nhận lịch làm gốm, dịch vụ ăn uống và chi phí.

Vì sao Phước Tích đáng để đưa vào danh sách du lịch tuổi 40?

Có một thay đổi khá thú vị trong cách người ta đi du lịch khi trưởng thành. Những chuyến đi không còn nhất thiết phải thật đông vui, thật nhiều hoạt động hay kín lịch từ sáng đến tối. Đôi khi, người ta chỉ muốn tìm một nơi có thể dành trọn buổi chiều cho một trải nghiệm nhỏ mà không cảm thấy đang lãng phí thời gian.

Phước Tích có những chất liệu phù hợp với mong muốn ấy: Một làng nghề lâu đời, những câu chuyện lịch sử, các món ăn truyền thống và cơ hội trực tiếp tham gia vào hoạt động thủ công.

Quan trọng hơn, đây còn là điểm đến gợi ra một cách nhìn khác về du lịch. Mỗi chuyến ghé thăm không chỉ mang lại trải nghiệm cho du khách mà còn có thể góp phần tạo thêm sinh kế cho người dân, giúp những nghề truyền thống có thêm cơ hội được biết đến.

Không phải chuyến đi nào cũng cần một điểm check-in thật nổi tiếng. Đôi khi, thứ khiến người ta nhớ lâu nhất lại là cảm giác ngồi trước bàn xoay gốm, chăm chú với một khối đất nhỏ, nghe người nghệ nhân kể chuyện làng và nhận ra mình đã có một buổi chiều không cần vội vã.

Với những ai đang muốn đổi gió sau chuỗi ngày bận rộn, Phước Tích là một gợi ý đáng cân nhắc cho hành trình khám phá Huế.