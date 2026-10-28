Đẹp như bước ra từ một bộ phim cổ điển, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khám phá dinh thự hơn 350 năm tuổi ở Anh

Nếu London gây ấn tượng bởi những công trình biểu tượng, các khu phố sầm uất và nhịp sống hiện đại, vùng ngoại ô nước Anh lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Ở đó, những dinh thự cổ nằm giữa các khu vườn rộng lớn, những con đường rợp bóng cây và các công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn.

Cliveden, dinh thự lịch sử nằm ở Buckinghamshire, là một trong những điểm đến như vậy. Mới đây, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại chuyến ghé thăm nơi này, khiến nhiều người chú ý không chỉ bởi vẻ ngoài nổi bật của cô mà còn bởi không gian cổ kính, sang trọng phía sau.

Nguồn: Giang My Nguyen

Giáng My nổi bật giữa không gian dinh thự cổ hơn 350 năm tuổi

Trong bài đăng trên trang cá nhân ngày 19/10, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ những hình ảnh được thực hiện tại Cliveden, một trong những dinh thự lịch sử nổi tiếng của nước Anh. Người đẹp lựa chọn bộ trang phục màu đỏ rượu vang với họa tiết hoa ánh vàng, thiết kế tay rộng mềm mại, kết hợp cùng mái tóc đen buông tự nhiên và kính râm.

Sắc đỏ nổi bật giữa những bức tường đá màu kem, các hàng cột cổ điển và khu vườn xanh rộng lớn tạo nên tổng thể mang hơi hướng điện ảnh. Trong một số khung hình, Giáng My đứng bên lan can đá, phía sau là những thảm cỏ trải dài cùng hàng cây đang chuyển màu dưới nắng thu. Ở những bức ảnh khác, cô xuất hiện bên hành lang của dinh thự hoặc ngồi trong căn phòng có những giá sách cao, nội thất gỗ và ghế bọc nhung xanh đậm.

Nguồn: Giang My Nguyen

Không gian cổ kính cùng cách lựa chọn trang phục khiến loạt ảnh gợi liên tưởng đến những thước phim lấy bối cảnh châu Âu xưa. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn của bộ ảnh không chỉ nằm ở thời trang. Qua từng khung hình, người xem còn có dịp khám phá một công trình lịch sử nổi tiếng, nơi kiến trúc, cảnh quan và những câu chuyện về giới quý tộc Anh cùng tồn tại.

Chia sẻ về điểm đến này, Giáng My viết: "Có những nơi, lịch sử hiện diện trong từng khung cửa và lối vườn". Cô cũng nhắc đến lịch sử của Cliveden, từ nguồn gốc vào thế kỷ XVII, kiến trúc Italy thanh lịch đến khu vườn bậc thang hướng ra sông Thames.

Theo người đẹp, dưới thời gia đình Astor, nơi đây từng là điểm hội ngộ của những nhân vật có ảnh hưởng trong đời sống chính trị và văn chương Anh. Giữa ánh nắng đổi sắc trong ngày, ê-kíp đã lưu lại một Cliveden vừa lộng lẫy vừa trầm mặc, mang cảm giác lịch sử vẫn đang hiện diện trong từng góc nhỏ.

Đối với những người yêu thích du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng, trải nghiệm tại một dinh thự như Cliveden có sức hấp dẫn riêng. Du khách không chỉ đến để chụp ảnh trước một công trình đẹp mà còn có cơ hội bước vào không gian từng gắn với nhiều nhân vật và sự kiện của lịch sử nước Anh.

Cliveden: Dinh thự cổ từng đón tiếp giới quý tộc và những nhân vật quyền lực nước Anh

Cliveden nằm tại Taplow, Buckinghamshire, cách trung tâm London khoảng 40 km về phía tây. Dinh thự tọa lạc trên một khu đất cao nhìn xuống sông Thames, được bao quanh bởi những khu vườn và rừng cây rộng lớn. Đây là một trong những điền trang lịch sử nổi bật của nước Anh, với câu chuyện kéo dài hơn ba thế kỷ.

Theo tài liệu của National Trust, tổ chức bảo tồn di sản của Anh, lịch sử Cliveden gắn với nhiều thế hệ quý tộc, từ các công tước, bá tước đến những thành viên hoàng gia. Công trình đầu tiên được xây dựng vào thập niên 1670 theo yêu cầu của Công tước Buckingham thứ hai, sau khi ông mua khu đất vào những năm 1660. Trải qua các trận hỏa hoạn và nhiều lần xây dựng lại, diện mạo dinh thự hiện nay chủ yếu được định hình vào năm 1850–1851 dưới bàn tay kiến trúc sư Charles Barry, người cũng nổi tiếng với công trình Cung điện Westminster ở London.

Nguồn: Giang My Nguyen

Dinh thự mang phong cách kiến trúc Italy với mặt tiền cân đối, những hàng cửa sổ lớn, cột trang trí và các chi tiết đá được chế tác công phu. Phía trước công trình là hệ thống sân hiên, bậc thang và những khu vườn được quy hoạch theo hình học, tạo nên cảm giác trang trọng nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Một trong những giai đoạn nổi tiếng nhất của Cliveden bắt đầu khi gia đình tỷ phú Astor sở hữu điền trang vào cuối thế kỷ XIX. Sau này, dưới thời Waldorf Astor và phu nhân Nancy Astor, nơi đây trở thành địa điểm tổ chức những cuộc gặp gỡ của giới chính trị, văn chương và nghệ thuật. Những vị khách từng lui tới Cliveden có Winston Churchill, nhà văn Henry James và Rudyard Kipling.

Nancy Astor cũng là người phụ nữ đầu tiên thực sự đảm nhiệm ghế nghị sĩ tại Hạ viện Anh vào năm 1919. Vì thế, lịch sử Cliveden không chỉ gắn với đời sống xa hoa của giới quý tộc mà còn phản ánh những thay đổi trong xã hội và chính trị Anh đầu thế kỷ XX.

Ngày nay, Cliveden House được vận hành như một khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp, trong khi khu vườn và phần lớn điền trang do National Trust quản lý. Du khách có thể lựa chọn tham quan cảnh quan bên ngoài hoặc đặt trải nghiệm lưu trú, ẩm thực và nghỉ dưỡng tại khách sạn.

Điểm đặc biệt là Cliveden không mang cảm giác của một khách sạn hiện đại được xây dựng để phục vụ du lịch. Công trình vốn là một dinh thự lịch sử, vì vậy từng không gian đều gắn với những câu chuyện và dấu ấn của các thời kỳ khác nhau. Chính điều này tạo nên sức hút đối với những người yêu kiến trúc, lịch sử và phong cách sống cổ điển.

Nguồn: Giang My Nguyen

Đến Cliveden vào mùa thu: Dạo vườn, ngắm sông Thames và tận hưởng một nước Anh yên bình

Bên cạnh kiến trúc dinh thự, khu vườn Cliveden cũng là một trong những lý do khiến nơi đây được nhiều du khách yêu thích. Với những bãi cỏ rộng, hàng cây lâu năm, lối đi uốn quanh khu rừng và hệ thống sân hiên nhìn ra sông Thames, Cliveden mang đến trải nghiệm thư giãn rất khác so với việc tham quan các điểm du lịch đông đúc ở London.

Nổi bật nhất là khu vườn hình học Parterre nằm phía nam dinh thự, được thiết kế với những bồn cây, thảm cỏ và lối đi đối xứng. Từ khu vực sân hiên, du khách có thể phóng tầm mắt ra khoảng không gian xanh rộng lớn, đặc biệt đẹp vào những ngày trời trong. Ngoài ra, Cliveden còn có Long Garden với các hàng cây được cắt tỉa công phu, Water Garden mang cảm hứng Á Đông, những khu rừng tự nhiên và nhiều tác phẩm điêu khắc đặt giữa cảnh quan.

Mùa thu là một trong những thời điểm đáng cân nhắc để ghé thăm Cliveden. Khoảng tháng 9 đến tháng 10, thời tiết tại miền nam nước Anh thường mát mẻ, những hàng cây bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng, cam và đỏ. Ánh nắng mùa thu không quá gay gắt, đặc biệt phù hợp với những buổi đi dạo, chụp ảnh và ngồi thư giãn giữa khu vườn.

Những hình ảnh Giáng My chia sẻ cũng ghi lại vẻ đẹp đặc trưng của thời điểm này. Bầu trời xanh trong, ánh nắng chiếu lên mặt tiền đá của dinh thự và những hàng cây chuyển sắc phía xa khiến không gian vừa sang trọng vừa gần gũi.

Với người yêu thích chụp ảnh, thời điểm buổi sáng hoặc cuối chiều thường mang đến ánh sáng mềm mại, giúp các chi tiết kiến trúc và cảnh quan nổi bật hơn. Trong khi đó, những người muốn nghỉ dưỡng có thể dành cả buổi để khám phá khu vườn, thưởng thức trà chiều hoặc lựa chọn các dịch vụ spa tại khách sạn Cliveden House.

Đây cũng là kiểu điểm đến phù hợp với những du khách trung niên muốn có một kỳ nghỉ nhẹ nhàng, không phải di chuyển quá nhiều. Thay vì liên tục thay đổi địa điểm, một ngày dành cho Cliveden có thể bao gồm việc đi dạo, tham quan những khu vườn nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực và dành thời gian ngắm cảnh.

Nguồn: Giang My Nguyen

Đi Cliveden mùa nào đẹp nhất, có thể kết hợp trong chuyến du lịch London không?

Cliveden có thể tham quan vào nhiều thời điểm trong năm, nhưng mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Mùa xuân, khoảng tháng 4–5, là lúc nhiều loại hoa bắt đầu nở, cây cối xanh tươi và thời tiết dễ chịu. Mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8, phù hợp với những chuyến dạo vườn dài hơn, khi ngày có nhiều giờ nắng.

Mùa thu, đặc biệt là tháng 9 và tháng 10, lại hấp dẫn bởi những tán cây đổi màu và bầu không khí lãng mạn. Đây là thời điểm phù hợp với những người muốn trải nghiệm nước Anh theo phong cách nghỉ dưỡng, yêu thích kiến trúc cổ và những khung cảnh mang màu sắc điện ảnh.

Mùa đông cũng có nét cuốn hút riêng với không gian yên tĩnh, nhưng thời tiết thường lạnh, ngày ngắn và một số hoạt động ngoài trời có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, du khách cần kiểm tra giờ mở cửa và điều kiện tham quan trước chuyến đi.

Từ London, Cliveden là điểm đến khá thuận tiện cho hành trình đi về trong ngày. Nếu di chuyển bằng ô tô, thời gian thường khoảng 45 phút đến hơn một giờ tùy tình trạng giao thông. Du khách cũng có thể đi tàu đến các ga gần khu vực Maidenhead hoặc Taplow rồi tiếp tục di chuyển bằng taxi.

Một điểm cần lưu ý là khu vườn và dinh thự có hình thức tham quan khác nhau. Khuôn viên do National Trust quản lý mở cửa cho khách tham quan theo lịch, trong khi phần lớn không gian bên trong Cliveden House hiện được sử dụng làm khách sạn. Những tour tham quan nội thất chỉ được tổ chức vào một số ngày nhất định, có giới hạn số lượng khách và không đồng nghĩa với việc du khách có thể tự do đi vào mọi căn phòng.

Với người muốn trải nghiệm trọn vẹn không khí nghỉ dưỡng, lựa chọn lưu trú tại Cliveden House có thể mang đến nhiều dịch vụ hơn, từ phòng nghỉ trong dinh thự lịch sử đến nhà hàng, trà chiều và spa. Tuy nhiên, chi phí lưu trú tại đây thuộc phân khúc cao cấp, vì vậy du khách nên kiểm tra giá và đặt trước nếu có kế hoạch qua đêm.

Nếu chỉ có một ngày, Cliveden vẫn là điểm dừng chân đáng cân nhắc trong lịch trình khám phá vùng ngoại ô London. Một buổi sáng dạo vườn, ngắm kiến trúc cổ và thưởng thức trà chiều cũng đủ mang lại cảm giác thư giãn, đặc biệt sau nhiều ngày tham quan thành phố.

Qua loạt ảnh của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, Cliveden hiện lên không chỉ như một dinh thự đẹp để chụp hình mà còn là một điểm đến dành cho những người muốn cảm nhận chiều sâu văn hóa của nước Anh. Ở nơi này, vẻ sang trọng không đến từ những chi tiết hào nhoáng mà nằm trong kiến trúc được gìn giữ qua nhiều thế kỷ, những khu vườn được chăm sóc cẩn thận và các câu chuyện lịch sử vẫn còn hiện diện.

Đôi khi, một kỳ nghỉ đáng nhớ không cần lịch trình quá dày hay những hoạt động náo nhiệt. Chỉ cần một buổi chiều đi dạo giữa những hàng cây cổ thụ, ngắm nắng rơi trên các bức tường đá và dành thời gian khám phá một nơi đã tồn tại hàng trăm năm cũng đủ để chuyến đi trở nên đặc biệt.