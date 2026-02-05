Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, dù xu hướng decor có thay đổi thế nào thì hoa tươi vẫn luôn là "linh hồn" của không gian ngày Tết. Chỉ cần bước chân ra chợ hoa, dạo một vòng các tuyến đường lớn hay lướt mạng xã hội, người ta dễ dàng nhận ra có những loài hoa năm nào cũng "lên sóng", cứ cận Tết là được nhắc tên liên tục. Không chỉ mang ý nghĩa may mắn, những loài hoa này còn gắn liền với ký ức, phong tục và không khí sum vầy đặc trưng của Tết Việt.

1. Hoa đào - Biểu tượng Tết không thể thiếu của miền Bắc

Nhắc đến Tết miền Bắc là nhắc đến hoa đào. Sắc hồng phớt đặc trưng của đào từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn liền với những ngày đầu năm mới, xuất hiện trong nhà, ngoài phố, trên tranh Tết hay trong thơ ca. Với người miền Bắc, một cái Tết thiếu cành đào dường như chưa trọn vẹn.

Hoa đào được ưa chuộng không chỉ vì vẻ đẹp mềm mại mà còn bởi ý nghĩa xua đuổi điều xấu, mang lại bình an và may mắn. Từ đào bích, đào phai đến đào thất thốn, mỗi loại đều có nét riêng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Những năm gần đây, đào thế, đào cổ thụ hay đào ghép cũng trở nên "viral" trên mạng xã hội, thu hút không ít người săn tìm để trưng Tết.

2. Hoa mai - Sắc vàng rực rỡ của Tết miền Nam và miền Trung

Nếu miền Bắc chuộng đào thì ở miền Nam và miền Trung, hoa mai chính là "nhân vật chính" của ngày Tết. Sắc vàng của mai từ lâu đã được xem là biểu tượng của phú quý, tài lộc và thịnh vượng, rất hợp với không khí khởi đầu năm mới.

Những chậu mai vàng đặt trước hiên nhà, trong phòng khách hay ngoài sân không chỉ mang lại cảm giác ấm áp mà còn thể hiện mong muốn một năm sung túc, hanh thông. Từ mai truyền thống đến mai nhiều cánh, mai ghép gốc lớn, hoa mai luôn là tâm điểm mỗi dịp cận Tết. Không khó để thấy cảnh người người đi xem mai, chọn mai, chụp ảnh cùng mai trong những ngày cuối năm.

3. Hoa cúc - Hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Việt

Không sai khi nói rằng hoa cúc là một trong những loài hoa quốc dân dịp Tết. Những chậu cúc vàng rực được bày trước nhà, trên ban công hay trong sân là hình ảnh quen thuộc mà hầu như ai cũng từng thấy. Cúc tượng trưng cho sự trường thọ, bền bỉ và phúc lộc, rất hợp với tinh thần sum họp và cầu chúc an lành đầu năm.

Ưu điểm của hoa cúc là dễ trồng, dễ chăm, nở lâu và giá cả phải chăng. Ngoài cúc vàng truyền thống, những năm gần đây cúc mâm xôi, cúc lưới, cúc đại đóa cũng được nhiều gia đình lựa chọn để tạo điểm nhấn cho không gian Tết.

4. Tuyết mai - Nghe tên là thấy Tết về

Tuyết mai là loài hoa chỉ cần nghe tên thôi đã gợi lên không khí Tết. Nếu đào và mai là những loài hoa chủ đạo để trưng trong nhà thì tuyết mai lại được ưa chuộng để cắm bình nhỏ, đặt ở phòng khách, bàn ăn hay góc trang trí.

Những cành tuyết mai mảnh mai, chi chít nụ trắng nhỏ mang đến cảm giác tinh khôi, nhẹ nhàng nhưng vẫn đậm không khí Tết. Tuyết mai đặc biệt được yêu thích trong những năm gần đây nhờ vẻ đẹp tối giản, hợp với không gian hiện đại và phong cách decor thanh lịch. Chỉ cần một bình tuyết mai nhỏ cũng đủ khiến căn nhà thêm phần ấm cúng, đúng chất xuân.

5. Lan hồ điệp - "Nữ hoàng" của chợ hoa ngày Tết

Cứ rục rịch cận Tết, hàng loạt điểm bán lan hồ điệp lại thi nhau mở ra, từ cửa hàng hoa trải dài đến các hội chợ. Lan hồ điệp được xem là loài hoa cao cấp, tượng trưng cho sự sung túc, sang trọng và thịnh vượng.

Những chậu lan hồ điệp nhiều màu, được tạo dáng cầu kỳ thường được chọn để trưng trong phòng khách, sảnh lớn hoặc làm quà biếu dịp Tết. Ưu điểm của lan hồ điệp là hoa bền, chơi được lâu, màu sắc đa dạng từ trắng, vàng đến tím, hồng. Chính vì vậy, dù giá thành cao hơn nhiều loài hoa khác, lan hồ điệp vẫn luôn nằm trong danh sách "hoa Tết phải có" của nhiều gia đình.

Dù xu hướng trang trí nhà cửa ngày càng đa dạng và liên tục thay đổi, 5 loài hoa kể trên vẫn luôn giữ được sức hút riêng, trở thành những gương mặt quen thuộc mỗi độ xuân về. Không chỉ đơn thuần là hoa trang trí, chúng còn mang theo những ý nghĩa tốt lành, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, đủ đầy. Chính vì vậy, không khó hiểu khi đào, mai, cúc, tuyết mai và lan hồ điệp năm nào cũng "viral", năm nào cũng được mong chờ.

