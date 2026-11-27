Cũng nấu từ nước mía nhưng người thợ ở xứ Quảng lại có cách đổ khuôn tạo hình rất khác với loại đường hạt quen thuộc trong mỗi gia đình. Hiện nay, một số lò đường vẫn đỏ lửa, gìn giữ nghề thủ công truyền thống này.

Mua đường tính bằng cặp, bầu, gánh và giỏ

Ở vùng Quế Sơn, xứ Quảng, người dân dùng bát làm khuôn đúc đường nên gọi thành phẩm là đường bát, hay đường tán. Trong nghiên cứu Nghề làm đường ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX, tác giả Nguyễn Minh Phương mô tả cách đóng gói sản vật này. Người ta úp mặt hai bát đường vào nhau, quấn rơm khô rồi xếp vào bầu đan bằng tre, có trét dầu rái. Hai bát đường tính là một cặp, đồ đựng 50 cặp gọi là một bầu.

Hai bát đường úp vào nhau tính là một cặp, đồ đựng 50 cặp gọi là một bầu - Ảnh: Đại đoàn kết

Người làm nghề còn tính sản lượng cả mùa bằng số bầu đường. Theo nghiên cứu công bố năm 2017, những người buôn đường hoặc thợ lâu năm chỉ cần cầm một cặp đường trên tay, gõ hai bát vào nhau rồi nghe âm thanh là có thể phân biệt được đường ngon hay đường dở.

Theo ghi nhận của Dân trí năm 2022 tại một lò đường ở Quế Sơn, cách tính một bầu lại khác. Cứ 30 cặp và một bát đường là một bầu, hai bầu là một gánh, hai gánh là một giỏ. Tính cả phần đường thêm, mỗi giỏ có 120 cặp và bốn bát lẻ, tổng cộng 244 bát đường.

Bát đường bỏ thêm vào mỗi bầu được gọi là bát kèm. Chủ lò làm vậy để phòng khi đường vỡ trên đường vận chuyển, đồng thời gửi gắm lời chúc may mắn tới người mua. Các thương lái đến tận lò lấy hàng rồi chở đi bán tại những chợ trong và ngoài tỉnh.

Một bát đường bằng ba cơi rót

Tại xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng, lò đường Đất Quảng của ông Nguyễn Văn Thắng bắt đầu hoạt động từ ngày 25/12/2025. Theo Dân trí, đến cuối tháng 1/2026, lò đã đón hàng trăm lượt khách đến tham quan. Ông Thắng bỏ ra hơn 200 triệu đồng đầu tư ban đầu. Vào thời điểm báo ghi nhận, lò có 10 công nhân.

Để làm đường bát phải chọn cây mía đủ độ già, chưa trổ bông - Ảnh: Đại đoàn kết

Mía được mua từ các xã lân cận, rửa sạch rồi đưa vào máy ép lấy nước. Người thợ tận dụng bã mía khô cùng củi để nhóm lò, giữ lửa đều trong suốt thời gian nấu đường. Mỗi mẻ nấu ở đây mất khoảng 50 đến 60 phút.

Theo cơ quan khuyến nông Đà Nẵng, vào tháng 2/2026, lò làm các loại đường bát, đường thẻ, đường chà và mật mía. Mỗi mẻ cho từ 15 đến 17 kg, giá bán tùy loại dao động từ 85.000 đến 135.000 đồng/kg. Khách đến đây còn được xem các công đoạn làm đường.

Đường bát có tên gọi như vậy vì người thợ dùng bát làm khuôn. Nước mía được nấu đến độ sánh, đánh đều rồi rót vào những chiếc bát đã xếp sẵn. Khi đường nguội và đông cứng, người thợ lấy ra khỏi khuôn, đường vẫn giữ nguyên hình dáng lòng bát.

Năm 2022, báo Dân trí ghi lại cách đổ khuôn tại lò đường của gia đình ông Nguyễn Văn Nhân ở Quế Sơn. Người thợ rót đường Võ Văn Nhân khi ấy 63 tuổi, đã có hơn 40 năm kinh nghiệm. Ông rót đường ba lần, người xứ Quảng còn gọi là ba cơi. Lần đầu rót đầy khuôn, hai lần sau tạo phần nhô lên ở giữa bát đường. Người dân coi trọng hình dáng này khi chọn đường cúng ông Táo dịp Tết.

Theo VietnamNet, phần nhô lên ở giữa là một trong những dấu hiệu để nhận biết bát đường có đẹp hay không. Công việc đòi hỏi người thợ phải canh đúng lúc lớp đường trước vừa se lại mới rót lớp tiếp theo.

Công đoạn rót đường vào bát - Ảnh: Đại đoàn kết

Theo ông Nguyễn Văn Nhân, một lò làm đường bát cần ít nhất 4 người. Ông được trả công rót đường 400.000 đồng mỗi ngày, thu nhập trung bình hơn 4 triệu đồng một mùa Tết. Theo bà Võ Thị Thanh, vợ chủ lò, dịp Tết năm ấy gia đình làm ra hơn 1.000 bát đường mỗi ngày, bán với giá 40.000 đến 55.000 đồng/cặp.

Cất đường trong ghè khoai khô

Theo tư liệu đăng trên VietnamNet, sau mùa ép mía, các gia đình ở Quảng Nam thường để dành đường ăn dần hoặc làm bánh vào dịp giỗ, Tết. Có nhà buộc rơm quanh từng cặp đường, xếp vào giỏ, đem phơi rồi che kín, treo lên xà nhà. Có nhà dùng ghè sành có nắp, vùi đường trong khoai khô hoặc khoai chà để đường giữ được độ khô lâu hơn.

Người thợ làm đường phải am hiểu công thức pha trộn đường thô khi đun nấu - Ảnh: Đại đoàn kết

Ngày nay, đường mua về có thể cất trong hộp sạch, khô, đậy kín nắp và để ở nơi thoáng mát, tránh nguồn nhiệt. Khi lấy đường, nên dùng thìa hoặc dụng cụ khô rồi đậy kín hộp. Với đường đóng gói, cần lưu ý hạn sử dụng và cách bảo quản ghi trên bao bì. Nếu mua đường nguyên bát, có thể chia nhỏ từng phần dùng dần để tránh phải mở hộp nhiều lần.

Từ bánh tổ ngày Tết đến chén xí mà Hội An

Ở Quảng Nam, người dân dùng đường bát làm bánh tổ, bánh nổ, bánh ít gai và nấu nhiều món chè. Bánh tổ chủ yếu làm từ nếp và đường, thường có vào dịp Tết. Đường hòa vào bột vừa tạo vị ngọt, vừa làm nên màu nâu của bánh.

Đường làm bánh tổ là đường bát Quảng Nam - Ảnh: Lao động

Ngay tại lò nấu, người xưa còn có món bánh tráng nướng ăn với đường non. Theo tác giả Nguyễn Minh Phương, thứ đường chưa nấu đến độ đặc để đổ khuôn này dẻo như mạch nha. Người trong làng muốn ăn thường mang bát có sẵn vài lát chanh, gừng đến nhờ thợ múc đường non, đem về phết lên bánh tráng nướng.

Đường bát còn được dùng để nấu xí mà, tức chè mè đen của Hội An. Bản tin năm 2020 của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An ghi lại cách người nấu xí mà chọn đường sẫm màu từ vùng Quế Sơn, Đại Lộc để giữ màu của mè đen. Họ hòa đường vào nước nóng, lọc lấy nước rồi mới cho vào nấu cùng các nguyên liệu khác.

Xí mà dần trở thành món ăn đặc trưng của người dân phố Hội - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Ngoài mè đen, theo công thức được ghi lại, món chè còn có bột sắn dây, bột khoai, rau má, lá mơ và thuốc bắc. Mỗi thứ được sơ chế riêng trước khi nấu. Nước đường đã lọc có màu sẫm, mang hương mật mía và tạo vị ngọt cho chén xí mà.

Vì sao nhiều loại đường cùng làm từ mía?

Đường bát thường có màu vàng nâu đến nâu sẫm, đóng thành khối và đượm hương mật mía. Đường cát trắng có dạng hạt nhỏ nhờ các công đoạn làm sạch, kết tinh và tách mật trong quá trình sản xuất. Còn đường phèn được làm bằng cách cho dung dịch đường kết tinh thành những hạt lớn.

Riêng đường thốt nốt truyền thống được nấu từ nước lấy ở cụm hoa cây thốt nốt. Nước hoa được nấu cô lại, làm thành đường khối hoặc đường hạt tùy cách chế biến. Mỗi loại đường có màu sắc, hương vị, độ hòa tan khác nhau, thích hợp với những món ăn riêng.