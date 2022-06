Có món canh bổ dưỡng giúp giải nhiệt mùa hè lại tăng miễn dịch, chị em nhất định nên nấu mỗi tuần!

Ăn củ sen có lợi gì?

Từ lâu, củ sen đã được sử dụng trong y học cổ truyền vì nhiều tác dụng bổ dưỡng chúng mang lại cho sức khỏe. Củ sen có vị ngọt nhẹ và nhiều tinh bột, có thể dùng ăn sống hoặc nấu chín làm món súp, xào hoặc salad đều hấp dẫn.

Nguồn cung cấp vitamin C

Chẳng mấy ai nghĩ rằng, củ sen lại cung cấp nhiều vitamin C nhiều như vậy. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ hỗ trợ sức khỏe miễn dịch mà còn chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào.

Giàu hàm lượng folate

Folate, còn được gọi là vitamin B9, rất quan trọng cho sự hình thành tế bào máu. Chất này cần thiết cho sức khỏe trước khi sinh, đặc biệt quan trọng trong việc ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh liên quan đến não và cột sống.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Trong các loại thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, củ sen được tin tưởng lựa chọn nhiều. Bởi có không ít nghiên cứu cho thấy, củ sen có chứa tới 13 hợp chất phenolic khác nhau có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến stress oxy hóa, chẳng hạn như rối loạn viêm nhiễm.

Cung cấp protein dồi dào

Trong củ sen có chứa nhiều protein và có thể dùng thay thế thịt trong nhiều món ăn. Cũng vì lý do này mà củ sen được sử dụng nhiều trong các món chay. Một củ sen nhỏ có thể chứa đến 2g protein. Bởi vậy, củ sen là một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ bữa ăn nào vì chúng chứa nhiều protein nhưng ít chất béo bão hòa và ít cholesterol.