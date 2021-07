Có món bánh làm không cần lò nướng, ăn giảm cân lại còn cực ngon - thử ngay cho bữa tối thôi!

Ăn bắp cải là phương pháp giảm cân hiệu quả và an toàn do bắp cải cực kỳ ít calo. Trung bình, 100g bắp cải chỉ chứa 27 calo - một con số vô cùng khiêm tốn - nhưng lại rất nhiều chất xơ. Chính vì vậy, dù ăn bắp cải bằng bất cứ cách chế biến nào, lượng calo nạp vào cơ thể bạn cũng rất thấp và bạn sẽ rất nhanh no. Điều đó giúp bạn giảm lượng calo đưa vào cơ thể, đồng thời lại tốn rất nhiều năng lượng dự trữ để tiêu hóa chất xơ. Việc này nếu kéo dài sẽ khiến cơ thể bạn giảm cân mà không tốn quá nhiều công sức.