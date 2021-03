Cổ Lực Na Trát lăm le soán ngôi "nữ thần sườn xám" của Cảnh Điềm, netizen phản đối "hàng chợ không thể so với hàng xịn"

Thập Nhị Đàm được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ni La. Bộ phim kể về Kim Tính Thánh (Lưu Dĩ Hào) nửa thần nửa yêu đã sống được 2.000 năm. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, Kim Tính Thánh có trái tim nhân hậu, ấm áp. Để có thể gặp lại người con gái mà mình yêu thương là Dạ Minh (Cổ Lực Na Trát), Kim Tính Thánh có để chờ đợi hàng thiên niên kỷ vì tình yêu. Trong khi đó, Dạ Minh là nữ tử thần bí do dạ minh châu tu luyện thành, có tính cách vui tươi, hồn nhiên và luôn yêu sự tự do. Bất hạnh thay Kim Tính Thánh lại giam cầm người mà mình yêu trong nhiều năm trời và không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí cả bạn bè của cô cũng bị anh sát hại. Chính vì lý do đó mà Kim Tính Thánh luôn bị Dạ Minh căm thù cho tới khi sự thật được phơi bày...

Thập Nhị Đàm đang thu hút sự quan tâm khi hé lộ loạt ảnh Cổ Lực Na Trát trong trang phục sườn xám. Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn là một trong những tiểu hoa được săn đón hiện nay nhờ nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, ngọt ngào. Thế nhưng điều này cũng vô tình khiến cô bị đem ra so sánh với Cảnh Điềm - mỹ nhân đang nhận được nhiều khen ngợi với vai nữ chính trong Tư Đằng - tác phẩm cũng có bối cảnh dân quốc.

Lên sóng từ 8/3, Tư Đằng được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bán Yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư, xoay quanh nhân vật chính là một yêu nữ tên Tư Đằng (Cảnh Điềm). Tư Đằng xuất thân là một yêu quái hệ cây sinh sống lâu năm trong rừng. Sau đợt "thanh trừng" của những pháp sư cao tay, Tư Đằng thiệt mạng và phải chờ đến 70 năm sau, nhờ vào Tần Phóng (Trương Bân Bân), cô được hồi sinh.



Hóa thân vào vai Tư Đằng, Cảnh Điềm đã mang đến hình ảnh một yêu nữ lạnh lùng, cao ngạo. Nhan sắc rực rỡ trong những bộ đồ sườn xám của "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" cũng đem về cho cô nhiều lời khen có cánh.

Đa số ý kiến cho rằng, Cổ Lực Na Trát dù rất xinh đẹp nhưng lại không có khí chất yêu kiều theo kiểu phương Đông như Cảnh Điềm. Những bộ sườn xám mà mỹ nhân Tân Cương diện cũng bị chê là tầm thường, thậm chí là quê mùa. Trong khi đó phục trang của Cảnh Điềm trong Tư Đằng lại được chăm chút cầu kỳ, đem đến sự trang nhã, quý phái và làm tôn lên nhan sắc của "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh".

- Đồ Tư Đằng đẹp hơn thật. Đồ Thập Nhị Đàm trông hơi dừ. Chắc do hình tượng nhân vật nữa. Tư Đằng kiểu nữ chính sang chảnh vừa đẹp vừa kiêu nên đồ nhìn cũng lộng lẫy hơn. - Na Trát thì đẹp, nhưng mà muốn mượn dịp Tư Đằng đang hot từ trước đó để thuận đà marketing hình tượng mặc sườn xám thì xem chừng là quá sức, mà lại không tránh được những so sánh dễ phát sinh. Không phải cứ mặt đẹp, hay kể cả dáng đẹp là có thể trị được sườn xám, huống hồ là mặc nhìn đẹp nhìn sang nhìn khí chất. Na Trát mặc sườn xám vẫn cứ chỉ thấy đèm đẹp, cùng lắm là gật đầu tán thưởng một chút, chứ nhìn Cảnh Điềm vận sườn xám toát ra một thứ uy lực và vương giả chỉ có thể khiến đối phương ngẩn ngơ không thốt nên lời. - Đẹp thế này thì nên hóng. Tôi cũng yêu Tư Đằng tiểu thư lắm nhưng Tư Đằng bối cảnh hiện đại, thích mặc sườn xám. Còn Dạ Minh bối cảnh dân quốc nên bắt buộc phải mặc rồi. So sánh chi mất lòng mất vui. - Với người nghiện hàng thiết kế như mình thì sườn xám bên Tư Đằng nhìn đúng hàng xịn, các chi tiết hoa, đá đính thủ công, chất vải khó kiếm, dầy dặn nó nhìn sang chảnh chứ sườn xám đây giống hàng chợ. Không nói là xấu nhưng mà với Tư Đằng là một trời một vực. - Mấy bộ này nhìn cứ nhạt nhạt, so với đồ bên Tư Đằng thì không đẹp bằng, dù bên đó đoàn làm phim nghèo kiết xác. Chưa kể đến khí chất nữa. - Chưa xem Tư Đằng thì sẽ thấy cũng đẹp lắm. Na Trát xinh mà. Nhưng vì xem Tư Đằng rồi nên mới thấy, sườn xám Cảnh Điềm mặc đúng hàng cao cấp, mặc vào sang trọng quý phái hẳn. - Cốt yếu ở chỗ không phải bộ đồ, không phải nhan sắc mà là khí chất. - Khí chất của Tư Đằng rất đặc biệt. Lãnh diễm cao ngạo. Nguồn: Tin tức giải trí của GR

Thập Nhị Đàm dự kiến lên sóng từ 27/3.

Nguồn ảnh: Sina, Sohu