Cơ hội kinh doanh cùng chuỗi Gà nướng nguyên con nhiều vị đầu tiên tại Việt Nam, đầu tư nhượng quyền với giá chưa tới 4 tô phở/ngày

Gà nướng Ò Ó O là thương hiệu được xây dựng từ nền tảng hơn 10 năm kinh doanh và quản lý chuỗi trong ngành F&B của nhà sáng lập Nguyễn Ngọc Hà. Sau 7 năm phát triển, Ò Ó O có gần 30 cửa hàng từ Nam ra Bắc, tăng trưởng ổn định trong năm "đại dịch" 2020 và nhượng quyền thành công 05 cửa hàng tại TP HCM. Năm 2021, thương hiệu này mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh ra toàn miền Bắc.

Thị trường lớn, khả năng bán ra 300-350 con gà/ ngày

Thực đơn chính của Ò Ó O là gà nướng & lẩu – những món ăn dễ tiếp cận, nhu cầu cao, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ hay vùng miền. Từ người già đến trẻ nhỏ, nhân viên văn phòng đến học sinh sinh viên, người kinh doanh hay nội trợ, đều là đối tượng khách hàng chính của thương hiệu này.

Hơn nữa, trong bối cảnh người Việt ngày càng thích đi ăn ngoài và gọi đồ ăn online, tập khách hàng của Ò Ó O là vô cùng rộng lớn vì mô hình linh hoạt ăn tại chỗ, giao đi hoặc mua mang về.

Tới thời điểm hiện tại, Ò Ó O đã có nhiều năm hợp tác với gần 30 đối tác lớn trong mọi lĩnh vực liên quan: ứng dụng đặt & giao đồ ăn (Grabfood, Now, Beamin..), ví điện tử (Momo, Zalopay, Grabpay..), ứng dụng đặt bàn (Table Now, Adayroi..), ứng dụng quà tặng voucher điện tử (Sodexo, Urbox..), ứng dụng săn deal (Samsung, Jamja..), sàn thương mại điện tử (Tiki..), do đó người mua nhượng quyền sẽ được hưởng lợi từ chính sách chiết khấu chung của các đối tác áp dụng cho toàn hệ thống Ò Ó O và có sẵn một tập khách hàng riêng. Những điều này cũng cho thấy tầm nhìn người dẫn đầu, nắm bắt xu hướng chuyển dịch của nhà sáng lập OFOOD.

Thương hiệu uy tín gần 10 năm hoạt động, giảm tối đa rủi ro cho người mới tập tành kinh doanh

Không như nhiều chuỗi nhà hàng/ cửa hàng mới phát triển mô hình được một năm thậm chí là vài tháng đã đi nhượng quyền, Ò Ó O được đơn vị chủ quản là OFOOD (hệ thống quản lý nhiều chuỗi đồ ăn uống có trên 200 điểm bán, 40 nhà hàng toàn quốc) đầu tư chuẩn hóa nền tảng, hệ thống kinh doanh và thử nghiệm trong nhiều năm đến khi vận hành trơn tru mới bắt đầu kêu gọi đối tác, mở rộng thị trường.

Doanh nghiệp này cũng thể hiện sự minh bạch bằng việc có đầy đủ các giấy tờ chứng nhận, đăng ký pháp lý về VSATTP và Thương hiệu. Quy trình và hệ thống vận hành được thiết kế riêng cho chuỗi & đối tác nhận quyền, được minh chứng bằng sự phát triển ổn định của 5 cửa hàng nhượng quyền đầu tiên.

Thế mạnh sản phẩm độc đáo, ít bị cạnh tranh

Ò Ó O luôn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho khách hàng suốt 7 năm qua với menu các món gà nướng vị sốt mới lạ được cập nhật liên tục như Mắm nhĩ tỏi phi, Quay tiêu Tứ Xuyên, Ớt cay Địa Trung Hải…

Mỗi năm, phòng R&D (nghiên cứu & phát triển sản phẩm) của thương hiệu này lại cho ra mắt các vị sốt mới, tới thời điểm hiện tại, thư viện sốt của Ò Ó O đã vượt trên con số 100 và đăng ký bảo hộ đầy đủ. Bộ phận này cũng nghiên cứu thị trường kỹ càng và linh hoạt thay đổi menu phù hợp nhu cầu và khẩu vị từng nơi mỗi khi mở thêm chi nhánh tại các khu vực mới. Lợi thế cạnh tranh này giúp Gà nướng Ò Ó O có tập khách hàng trung thành lớn nhiều năm nay.

Chi phí nhượng quyền hấp dẫn & cam kết đồng hành chặt chẽ khi nhượng quyền

Ò Ó O cho biết, chi phí nhượng quyền ban đầu chỉ từ hơn 300 triệu đồng và thời gian nhượng quyền linh hoạt từ ba năm, năm năm đến trọn đời, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng với nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau có cơ hội được đầu tư kinh doanh. Thương hiệu này sẽ tặng kèm miễn phí quyền sử dụng hai thương hiệu Yo! Chicken và Life Coffee & Tea cho đối tác hợp tác lâu dài.

Đặc biệt, với những lợi ích kể trên, doanh nghiệp này khẳng định cả những người chưa từng khởi nghiệp và không có nhiều kiến thức về F&B hoàn toàn có thể an tâm lựa chọn Ò Ó O để đảm bảo đầu tư là có lợi nhuận bền vững.

Thương hiệu cũng cam kết đồng hành chặt chẽ với đối tác khi nhượng quyền, hỗ trợ tuyệt đối về thi công cửa hàng, đào tạo bếp, chiến lược kinh doanh, truyền thông và vận hành cửa hàng, chuyển giao toàn bộ công nghệ và nguyên liệu cốt lõi tạo nên chất lượng thương hiệu.

Nhà đầu tư có nhu cầu mua nhượng quyền thương hiệu Ò Ó O vui lòng liên hệ:

Website: http://bit.ly/nhuongquyenofood

Hotline: 1900 636 009 nhánh 2