Cô giáo yêu cầu trò về nhà chụp ảnh xe ô tô của gia đình, phụ huynh nổi giận đùng đùng nhưng lại giải quyết theo cách quá thông minh!

Các bậc phụ huynh hiện nay ngày càng quan tâm nhiều hơn đến giáo dục mầm non, ai cũng mong chọn cho con một trường mầm non chất lượng tốt để giúp con sớm tiến gần vạch đích của sự thành công.

Một phụ huynh tại Trung Quốc vừa đăng ký cho con vào học tại một trường mẫu giáo. Ngày đầu tiên đi học về, em nói với bố mẹ rằng cô giáo giao bài tập về nhà là hãy chụp ảnh xe ô tô của gia đình rồi mang đến lớp. Phụ huynh đứa trẻ cảm thấy khá hoang mang trước bài tập có phần kỳ cục này.

Sau đó, người bố đã đăng tải bài tập của con lên MXH nhờ sự trợ giúp. Trong đó, có nhiều ý kiến cho rằng có thể đây là cách cô giáo muốn tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế của học trò. Ngẫm nghĩ một hồi, anh cho rằng giả thiết này khá hợp lý và tỏ ra khá nóng giận với cô giáo vì việc xen vào hoàn cảnh gia đình, đây được xem là "chiêu trò" để xâm phạm đời tư của học trò.

Cuối cùng, anh đã nghĩ ra một cách để con vẫn có bài tập mang đến lớp nộp vào sáng hôm sau. Theo đó, anh đã chụp lại ảnh chiếc xe lắc tập đi của con và dán vào phiếu rồi đưa con nộp cô giáo. Anh còn giải thích cho con rằng, đây là xe riêng của một mình con, điều này con nên lấy làm hãnh diện. Thêm vào đó, anh còn ghi thương hiệu của xe là BMW và biển số gồm 5 chữ số 8 cực đẹp.



Cách giải quyết này của ông bố đã nhận về lời khen của dân mạng, ai cũng cho rằng anh quá hài hước lại nhanh trí, sáng tạo. Netizen cũng cho biết họ cũng từng gặp phải tình huống bị giáo viên của con thăm dò về gia cảnh nhưng ít ai nghĩ ra cách xử lý như ông bố trên.

Tuy vẫn chưa thể khẳng định mục đích thực sự của cô giáo muốn khi giao bài tập tế nhị này, nhưng trên thực tế, khi con trẻ rơi vào tình huống gặp những câu hỏi riêng tư thì cha mẹ nên xử lý thế nào?

Chủ động giao tiếp

Sau khi trẻ đi học mẫu giáo, cha mẹ nên duy trì liên lạc với giáo viên, nếu phát hiện nhà trẻ hoặc cô giáo có hành vi nào đó không phù hợp thì hãy tìm hiểu từ con và hỏi trực tiếp giáo viên. Hầu hết giáo viên sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý cho phụ huynh, nhưng nếu phụ huynh cảm thấy chưa thỏa đáng hoặc giáo viên không muốn giải thích mà tìm cách trốn tránh thì phụ huynh phải nghĩ đến phương án khác.

Thay đổi trường mẫu giáo

Nếu phụ huynh bày tỏ thắc mắc mà không được giải đáp thỏa đáng, đồng thời khẳng định việc làm này ở nhà trẻ gây nguy hại cho trẻ thì có thể chuyển trẻ sang trường mới.

Trường mầm non là nơi đầu tiên trẻ hình thành mối quan hệ xã hội, nếu trẻ bị đối xử thiếu công bằng trong trường mầm non có thể tạo ra bóng đen tâm lý cho trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Vì vậy, hãy cân nhắc tìm đến một môi trường an toàn, phù hợp hơn khi cảm thấy chưa đủ tin tưởng ngôi trường nơi con đang học.

Báo cáo bộ phận liên quan

Nếu phát hiện tâm lý, sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng do tác động từ việc đi học, hãy nhanh chóng liên hệ với ban giám hiệu, cơ quan có thẩm quyền để tình hình được giải quyết. Như thế, các vấn đề mà con mắc phải mới được chú ý và xử lý triệt để. Điều này cũng góp phần tạo nên sự lành mạnh, trong sạch cho môi trường giáo dục.

