Cô giáo nhắc ghi đủ tên tuổi vào bài kiểm tra, học sinh lầy lội làm theo nhưng cười "không trượt phát nào" khi đọc lời phê

Khi làm bài kiểm tra, bài thi thì một trong những thông tin không thể thiếu được đó chính là họ tên và lớp. Biết là thế nhưng tâm lý trong lúc làm bài kiểm tra không được bình tĩnh, việc ghi thiếu, thừa là hoàn toàn có thể xảy ra.

Mới đây, trên một group chuyên bàn chuyện học đường đã đăng tải bài kiểm tra môn tiếng Anh của các học sinh lớp 10 và thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Tuy nhiên, theo cô bạn X.P - chủ nhân của bức ảnh cho biết: "Cô bảo ghi tên tuổi rõ ràng, vậy mà cô chấm điểm bonus thêm mấy câu..."

Hóa ra do cô giáo đã nhắc "ghi đủ tên tuổi". Thế nên các học sinh của lớp học sinh 10A13 này lầy lội ghi luôn cả tuổi. Thế nhưng sau khi thấy các em đồng loạt điền số tuổi thì giáo viên lại hài hước phê "16 tuổi - biết rồi", "2 tuổi - nhớ mang theo bình", "17 years old - oh, vẫn còn bé, lo học đi".

Lời phê hài hước và đáng yêu của cô giáo khiến học sinh không ngậm được miệng. Các thành viên trong group cũng thích thú đưa ra bình luận:

- Cô đáng yêu.

- Nhìn nét chữ của cô cũng đủ biết đáng yêu rồi.

- Cưng quá!

- Bọn em làm theo đúng yêu cầu mà cô.

- "Mang theo bình" - éc, cô đáng yêu quá.

- Học cô giáo thì cười cả ngày.

- Cô dễ thương thế, ghi lời phê từng bài vậy nữa. Mà các bạn cũng lầy ghê.

Hiện tại, bài viết này đã thu hút hơn 21k lượt yêu thích chỉ sau 2h đăng tải. Thế mới thấy thầy cô đáng yêu, xì-tin lúc nào cũng khiến học sinh "đổ đứ đừ".