Cô giáo Minh Thu lại bị bóc phốt phát âm từ Tiếng Anh cơ bản “please” cũng sai

Cô giáo Minh Thu thời gian vừa qua đã khuynh đảo cõi mạng với những màn livestream dạy học kỷ lục trăm nghìn view của mình. Bởi thế mà sau khi được biết đến rộng rãi, mọi nhất cử nhất động của cô đều trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng, mới đây nhất là chuyện nói tiếng Anh.

Theo đó, một anh chàng TikToker, chủ tài khoản Ocean English chuyên cung cấp mẹo học ngoại ngữ đã "bóc" một lỗi tiếng Anh cơ bản trong 1 đoạn livestream mà cô giáo 9X từng lên sóng. Trong đoạn clip này, để thể hiện thái độ không đồng tình với việc nhiều học sinh chế tên mình, cô giáo đã lên tiếng cầu xin: Đừng có ai gọi tên tôi là Lươn Thị Minh Thu, please!

Cô giáo Minh Thu bị TikToker bắt lỗi tiếng Anh

Với nhiều người sau khi nghe qua cách phát âm từ đơn giản này của cô giáo thì cũng nhanh chóng nhận ra có cái gì sai sai ở cách phát âm chữ "Please". Điều này cũng không thể lọt khỏi tầm mắt của TikToker nói trên. Ngay lập tức, anh chàng đã tạo một video có mùi "cà khịa" cô Thu.

Anh chàng hài hước: "Cái đứa nào ghẹo cô, cô báo công an rồi kìa, cô dạy đi cô đừng có quan tâm nó, đừng báo công an nó cô, em muốn học cô à!" Điều này như ngụ ý cho rằng cô giáo đã nhầm lẫn khi phát âm từ Please bị chệch thành từ Police.

Thực tế, đây là 2 từ khi phát âm có khá nhiều người mắc lỗi nói tương tự nhau. Tuy nhiên, nếu chịu để ý một chút thì chắc chắn việc phát âm 2 từ này sẽ không còn khó nữa:

Từ Police có cách phát âm là /pə.ˈlis/. Từ này khi phát âm gồm 2 âm tiết, trọng âm ở âm tiết thứ hai, đặc biệt có âm cuối là /s/ không được bỏ qua.



Còn từ Please phát âm là /ˈpliːz/. Từ này chỉ có 1 âm tiết khi phát âm, âm cuối là /z/, không phải là /s/ như Police.