Cô giáo chỉ ra 4 lầm tưởng của phụ huynh khi cho con luyện thi vào lớp 6 chuyên Anh

Tuyển sinh vào các trường công lập chất lượng cao (CLC) luôn là mối quan tâm của đông đảo phụ huynh có con vào lớp 6, vì chỉ tiêu có hạn mà nhu cầu dự tuyển quá cao.

Là cô giáo dạy tiếng Anh có 15 năm kinh nghiệm, đã đồng hành cùng ít nhất 1000 phụ huynh lớp 5 có con ôn thi vào CLC, cô Trần Mai Anh (cựu giảng viên ngoại ngữ, hiện là Founder của một hệ thống Anh ngữ trẻ em ở Hà Nội) nhận thấy, có 1 số điểm chung mà nhiều bố mẹ có thể hiểu chưa đúng.

Điều này vô tình dẫn đến lộ trình ôn thi vào chuyên Anh của các con không hiệu quả, bố mẹ có thể tốn kém về tài chính và công sức.

Ảnh minh họa.

Lầm tưởng thứ nhất: Thời gian luyện thi

Theo cô Mai Anh, nhiều phụ huynh đăng kí và nhờ cô tư vấn cho con từ mầm non và lớp 1, có trường hợp cô giáo té ngửa vì trẻ mới… 3 tuổi. Tuy nhiên, ở lớp 1 cho đến lớp 3, cô Anh khuyên bố mẹ cứ để con được học tiếng Anh bằng trải nghiệm. Từ lớp 4 trở đi hãy bắt đầu luyện thi. Tất nhiên với độ tuổi trước lớp 4, phải có lộ trình lên từ sớm để con học có phương pháp và chương trình phù hợp. Mục tiêu là vừa yêu thích lại học tốt.

Lộ trình học tiếng Anh được cô Mai Anh chuẩn bị cho con từ lớp 1. Cụ thể:

4-6 tuổi: Tập trung nghe Phonics, từ vựng. Bộ Oxford phonics là không thể thiếu.

7-8 tuổi: Xây nền tảng toàn diện 4 kĩ năng: 50% giao tiếp và 50% đọc viết.

Giao tiếp: Bố mẹ cần tạo môi trường cho con. Chẳng hạn, bố mẹ giỏi tiếng Anh thì chăm nói tiếng Anh ở nhà với con; Học thêm trung tâm có giáo viên nước ngoài uy tín; Học online với những bé chịu giao tiếp.

"Về phía nhà mình thì mẹ nói tiếng Anh với con thường xuyên, mẹ cũng thử thách con nói với mẹ và nói với con là nói sai cũng không sao. Điều này giúp con tập nói, phản xạ và nhớ từ vựng cấu trúc ngữ pháp đã học. Bên cạnh đó, lớp học của mình, mình có nhờ các bạn mình là giáo viên nước ngoài chuẩn kèm tại lớp học thêm của mẹ cho con học cùng các bạn xếp cùng năng lực nên vì thế con nói tốt lên", cô Mai Anh chia sẻ.

8-10 tuổi: Đã định hướng thi chuyên thì sẽ phải mạnh về đọc viết nhưng cũng không bỏ qua giao tiếp. Về nghe, cô Mai Anh khuyên các phụ huynh cứ cho học chuẩn chỉnh từ Starter - mover - flyer - ket là lớp 5 thi ổn.

Về ngữ pháp và từ, viết luận sẽ học nhiều hơn và chú trọng hơn từ lớp 4. Học trước thì nhàn sau nhưng phải là chương trình phù hợp, không nên nhồi nhét kiểu một ngày học một "thì" tiếng Anh sẽ dẫn đến quá tải.

Bộ sách New Round Up, sách Family and Friend Grammars, sách Oxford grammars là những bộ tiêu biểu. bố mẹ có thể lựa chọn cho học sinh tiểu học học từ lớp 2 đến lớp 5. Theo cô Mai Anh, luyện thi bằng bộ Destination dù rất nổi tiếng, các chuyên đề trong sách tuy hay nhưng không phù hợp cho con.

Lầm tưởng thứ 2: Thi chuyên Anh lớp 6 thì tiếng Anh phải đạt level C1

Cô Mai Anh cho rằng, khá nhiều phụ huynh đã chia sẻ thi chuyên Anh lớp 6 thì tiếng Anh phải đạt level C1. Khi được hỏi lý do, các mẹ chia sẻ tự tìm hiểu và "tưởng thế". Dường như các mẹ chỉ biết nghe đến cấp độ đó khá mơ hồ và chưa hiểu rõ.

"Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu tên đầy đủ trong tiếng Anh là Common European Framework of Reference for Languages, và được viết tắt là CEFR. CEFR chia ra làm 6 trình độ, A1, A2, B1, B1, C1, C2. Theo thứ tự, trình độ A1 là trình độ cơ bản nhất và C2 là trình độ cao nhất.

Học sinh đạt level C1 - tương đương Ielts 6.5-7.0 thì chẳng cần đi học thêm nữa. Nếu các mẹ muốn con đỗ lớp 6 ngoại ngữ thì "cày luận" cho tốt. Thậm chí, dù các con chưa cần đạt chuẩn B1 nhưng chắc kiến thức ở level A2+ và viết luận tốt thì tỉ lệ đạt điểm cao là 90%", cô Mai Anh chia sẻ.

Lầm tưởng thứ 3: Ôn thi từ lớp 5 không còn kịp nữa

Theo cô Mai Anh, ôn thi từ lớp 5 sẽ vất vả hơn các bạn học từ lớp 4 nhưng tỉ lệ điểm cao vẫn rất tiềm năng dù đầu lớp 5 con "rỗng" kiến thức. Tuy nhiên công thức để đạt được kết quả là:

1. Chương trình học, giáo trình "đúng" (Tập trung vào các kiến thức chính và lõi, cấm học và dạy lan man).

2. Sự cố gắng của con.

3. Mức độ tiếp thu nhất định của học sinh (Nếu con tiếp thu chậm quá thì không khả thi để theo kịp lộ trình).

4. Phương pháp giảng dạy kèm tâm huyết trách nhiệm của giáo viên đồng hành (Giáo viên tâm lý, biết động viên khích lệ để con cố gắng và có động lực).

"Hội tủ đủ 4 yếu tố trên thì dù con có học muộn nhưng đạt được kết quả tốt rất tiềm năng và tỉ lệ lại còn cao nữa", cô Mai Anh khẳng định.

Đồng thời, theo quy trình CHUẨN các bước dành cho các bạn học sinh lớp 5 bắt đầu học muộn thì cần phải thực hiện thứ tự các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra năng lực (chú trọng kiểm tra theo dạng đề thi chuyên)

Bước 2: Đánh giá đúng khả năng của con theo mục tiêu thi chuyên.

Bước 3: Vá lỗ hổng kiến thức nếu có.

Bước 4: Ôn luyện theo chuyên đề cho mỗi kĩ năng.

Bước 5: Hệ thống hóa kiến thức cơ bản và nâng cao.

Bước 6: Luyện đề và kĩ năng làm đề từ đơn giản lên khó dần.

Học 1 chuyên đề xong mục tiêu là phải hiểu. Làm được chuyên đề đó sau rồi mới sang chuyên đề tiếp. Không cho con học đốt cháy giai đoạn, học qua loa cho xong, học sơ sài cho kịp. Thêm nữa, bố mẹ tuyệt đối đừng so sánh con với các bạn khác học giỏi hơn con. Khiến con thêm tâm lý tự ti và tủi thân. Quan trọng là con tiến bộ so với năng lực của bản thân mình.

Lầm tưởng thứ 4: Chỉ tập trung ôn thi TOELF

Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ nên ôn thi TOELF, điểm TOEFL cao thì được miễn thi ở tất cả các trường. Để hiểu về Chứng chỉ Toef Primary bố mẹ cần biết những thông tin sau:

TOEFL Primary là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho học sinh tiểu học từ 8 tuổi trở lên. Bài thi này đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh ở cả phương diện học thuật và xã hội.

Kĩ năng thi TOELF tập trung chủ yếu là Đọc và Nghe. Học sinh có thể hoàn toàn tự học và tự luyện tại nhà theo các giáo trình và sách luyện thi kết hợp với các phòng thi thử ảo online cũng là 1 cách để ôn tập hiệu quả.

"Bố mẹ cần hiểu là không phải trường cấp 2 nào cũng xét điểm TOELF. Nếu con chỉ học TOELF thì kết quả thi của con có thể sẽ không tốt vì cấu trúc đề thi chính thức các năm vừa rồi của các Trường CLC như THCS Ngoại ngữ, Cầu Giấy… đều khác hoàn toàn so với đề thi TOELF. Thay vì lẽ đó, các con nên xây dựng vững chắc hệ thống kiến thức ngữ pháp và vốn từ, các dạng bài theo cấu trúc các bài thi chính thức, thi học sinh giỏi hàng năm.

Con học theo chương trình cùng 1 thời gian mà trúng nhiều đích, đạt nhiều lợi thế. Thứ nhất, con sẽ được cải thiện kiến thức nền tảng và học tốt chương trình cấp 2 từ đó là cấp 3 ôn thi đại học. Bên cạnh đó, con có thể thi vào bất kể trường nào bố mẹ định hướng mà không cần phải chỉ phụ thuộc vào các trường xét điểm cộng TOELF", cô Mai Anh chia sẻ.