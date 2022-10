Thầy giáo tiếng Anh chỉ ra 10 nguyên tắc học ngoại ngữ tiết kiệm mà hiệu quả

Đôi khi việc học ngoại ngữ không nhất thiết bạn phải đến trung tâm hoặc phải đăng ký một khóa học. Bạn hoàn toàn có thể tự trải nghiệm và tự học một ngoại ngữ mới thông qua nỗ lực của bản thân.

Trong việc học ngoại ngữ, theo thầy Đỗ Cao Sang, tác giả sách, đồng thời có kinh nghiệm từng nhiều năm giảng dạy tiếng Anh, có 10 nguyên tắc để việc tự học đạt được kết quả như mong muốn.

NGUYÊN TẮC 1

Học tiếng Anh cần chủ động, tích cực tích lũy từ vựng mọi lúc mọi nơi, đều đặn và bền bỉ. Bạn không thể học tiếng Anh cấp tốc và gấp rút được. Bởi thế, một khóa học chẳng thấm vào đâu cả. Thầy cô chỉ giúp đưa ra con đường, truyền cảm hứng và dìu dắt bước đầu cho việc học lâu bền của bạn mà thôi.

NGUYÊN TẮC 2

Nghe và đọc phải được ưu tiên đặc biệt. Nghe, đọc nên chiếm 8 phần thời gian mà nói, viết chỉ nên chiếm 2 phần thôi. Theo đó, bạn không nên quá phụ thuộc vào một giáo viên bản ngữ nào đó để thực hành. Hãy đóng cửa phòng lại, nghe và đọc tiếng Anh thật nhiều. Bạn sẽ giỏi nói và viết nếu đủ từ vựng, giỏi phát âm, có kiến thức và giỏi ngữ pháp. Những thứ đó đều do nghe và đọc nhiều mới tăng trưởng được.

NGUYÊN TẮC 3

Bạn hãy học kỹ. Mỗi ngày chỉ một đoạn nhỏ tin tức, đoạn phim, đoạn hội thoại, bài hát nhưng học cho kỹ. Nghe họ đọc và nhái theo nhiều lần đến khi thuộc lòng. Giai đoạn đầu, bạn nên thuộc lòng càng nhiều càng tốt. Khi trình độ trên trung cấp, bạn có thể bắt đầu giảm dần sự học thuộc lòng nghiêm khắc đó.

NGUYÊN TẮC 4

Việc học tiếng Anh chủ yếu là dồn vào học từ vựng và cách dùng từ vựng. Mà học từ vựng thì không hề cần đến thầy giáo, giáo trình hay khóa học nào. Bất cứ chỗ nào bạn cũng có thể tìm thấy vài từ tiếng Anh. Hãy học nó ngay và luôn. Đừng nói “để xong việc X thì em học luôn một thể".

Học tiếng Anh không có khái niệm “luôn một thể” mà là ròng rã, liên tục, miệt mài từng chút một trong suốt hành trình dài. Tối thiểu cũng phải là vài năm mới mong xây dựng được một năng lực tiếng Anh trên bậc trung bình của xã hội.

NGUYÊN TẮC 5

Hãy học từ vựng theo cụm, tổ hợp. Ví dụ: To pour some water into the pot; to be in shortage of money; to prevent the train from moving… Việc học này có vô vàn lợi ích, có thể đẩy tốc độ học tiếng Anh của bạn lên 3 đến 5 lần so với cách học từ vựng riêng rẽ.

NGUYÊN TẮC 6

Với ngôn ngữ, bạn đừng nên làm rối, làm ẩu và làm tắt. Học càng tỉ mỉ, chậm rãi và khó nhọc thì hiệu quả càng cao. Giải toán thì chỉ cần ra kết quả và biết cách làm bài. Học ngoại ngữ cần THUỘC và GIỐNG người ta. Nói cách khác, học ngoại ngữ, nghĩ mưu kế để tìm lối tắt sẽ phản tác dụng. KIÊN NHẪN LÀM ĐI LÀM LẠI mới là quan trọng.

NGUYÊN TẮC 7

Hãy ghi chép cụm từ vựng lên giấy không dòng kẻ theo sơ đồ hình mặt trời. Gạch chân trọng âm, đọc to vào mỗi sáng.

NGUYÊN TẮC 8

Chọn tài liệu học nên dựa vào nguyên lý 7/3. Nghĩa là 7 phần đã biết và 3 phần chưa biết. Làm vậy, bạn không bị quá căng não cũng không quá dễ dãi. Cái đó gọi là nguyên tắc lên dây đàn.

NGUYÊN TẮC 9

Đừng quá tin vào suy luận của bạn khi dùng từ, phát âm hay ghép từ vào nhau. Kiểm tra lại từ điển khi bạn có thể vì ngôn ngữ có tính ngoại lệ rất cao. Bạn không thể suy luận như Toán học trong việc học ngôn ngữ.

NGUYÊN TẮC 10

Ngôn ngữ là đời sống. Đời sống thì mênh mông như biển cả. Giáo trình và khóa học như vài ba giọt nước. Đừng mong dựa vào giáo trình và thầy cô để trở nên giỏi giang. Hãy chủ động TỰ HỌC và TỰ NGHIÊN CỨU, TỰ TÌM TÒI, LUÔN KHÁT KHAO, LUÔN HÁO CHỮ. Phải biết trân quý và nâng niu kiến thức, nâng niu từ vựng. Coi trọng cái gì thì bạn mới có thể mong có cái đó.