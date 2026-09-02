Cô giáo 28 tuổi suýt tử vong, bác sĩ cảnh báo "chớ dại" ăn uống kiểu này

Thực phẩm bị nấm mốc không phải lúc nào cũng chỉ là vấn đề về mùi vị hay chất lượng. Đằng sau những vết mốc tưởng chừng có thể cắt bỏ là nguy cơ tiềm ẩn nhiều độc tố gây hại cho sức khỏe. Đáng nói, không ít người vẫn giữ thói quen tận dụng phần còn lại và cho rằng nấu chín là có thể "xử lý" được nấm mốc.

Điển hình trường hợp một cô giáo trẻ vốn tin mình đang ăn uống lành mạnh để giữ dáng, thậm chí còn dùng bí đỏ được gia đình gửi lên từ quê suốt nhiều năm. Nhưng khi phát hiện khối u gan 5 cm, bác sĩ chỉ ra một thói quen tưởng như tiết kiệm, vô hại trong căn bếp của cô. Sự thật phía sau khiến cô không ngờ tới.

Ảnh minh họa.

Tử Đồng (tên đã thay đổi), một nữ giáo viên tiểu học 28 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc, phải đối mặt với hai cú sốc lớn khối u gan được phát hiện đã lớn tới 5 cm và thói quen tận dụng bí đỏ bị mốc có thể là một trong những yếu tố nguy hiểm đối với sức khỏe của cô.

Nữ giáo viên 28 tuổi này vốn chú trọng vóc dáng và được nhận xét là người có lối sống khoa học, Tử Đồng thường đưa bí đỏ vào thực đơn giảm cân. Gia đình ở quê cũng thường gửi bí tự trồng lên cho cô.

Thế nhưng trong thời gian dài, cô bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, chán ăn, nhanh no, đau bụng âm ỉ, buồn nôn, sụt cân và vàng da, vàng mắt.

Ban đầu, Tử Đồng cho rằng những triệu chứng này liên quan đến áp lực công việc hoặc việc ăn nhiều bí đỏ. Chỉ đến khi tình trạng mệt mỏi khiến cô không thể đứng lớp, cô mới đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả khiến nữ giáo viên trẻ bàng hoàng khối u trong gan đã có kích thước khoảng 5 cm, trong khi chỉ số AFP tăng cao. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc ung thư gan.

Thói quen tận dụng bí đỏ mốc: Sai lầm nguy hiểm

Trong quá trình tìm hiểu tiền sử ăn uống, bác sĩ phát hiện một thói quen đáng chú ý của Tử Đồng.

Do gia đình thường gửi bí đỏ với số lượng lớn, cô có lúc mua thêm những quả bị dập, nứt hoặc hư hỏng được bán với giá rẻ. Vì không muốn lãng phí, khi thấy bí xuất hiện một phần mốc hoặc thối, cô thường dùng dao cắt bỏ phần hỏng rồi sử dụng phần còn lại để nấu ăn.

Tử Đồng cho rằng cách làm này an toàn bởi phần bị hỏng đã được loại bỏ và bí được nấu chín trước khi ăn.

Theo Sohu bác sĩ cảnh báo, đây là quan niệm sai lầm. Với thực phẩm đã bị nấm mốc, việc chỉ cắt bỏ phần nhìn thấy bằng mắt thường không đảm bảo loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Một số loại nấm có thể phát triển sâu vào thực phẩm và tạo ra độc tố mà mắt thường không thể phát hiện.

Đáng lưu ý là aflatoxin, độc tố do một số loài nấm mốc thuộc chi Aspergillus tạo ra, có liên quan rõ ràng đến nguy cơ ung thư gan. Aflatoxin B1 được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người.

Đặc biệt, việc nấu, luộc hoặc xào thông thường không phải là biện pháp đáng tin cậy để loại bỏ aflatoxin. Vì vậy, với thực phẩm đã mốc, lựa chọn an toàn nhất là loại bỏ toàn bộ thực phẩm thay vì cố tận dụng phần còn lại.

Không phải cứ "ăn bí đỏ" là gây ung thư gan

Câu chuyện của Tử Đồng cũng cần được hiểu đúng bí đỏ tươi, không bị hư hỏng hay nấm mốc không phải là thực phẩm được chứng minh gây ung thư gan. Nguy cơ nằm ở việc sử dụng thực phẩm đã nhiễm nấm mốc và có khả năng chứa độc tố. Vì thế, không nên biến câu chuyện thành lời cảnh báo rằng ăn bí đỏ nói chung có thể gây ung thư.

Bên cạnh đó, ung thư gan thường có nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau. Việc một người mắc bệnh không thể chỉ dựa vào một thói quen ăn uống để kết luận đó là nguyên nhân trực tiếp. Điều quan trọng là người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng với những thực phẩm có dấu hiệu mốc, đổi màu, có mùi bất thường hoặc bị hư hỏng.

Những nguyên tắc đơn giản để bảo vệ sức khỏe

- Không cố cắt bỏ phần mốc rồi tiếp tục ăn phần còn lại của thực phẩm đã hư hỏng.

- Không nghĩ rằng nấu chín có thể loại bỏ mọi loại độc tố do nấm mốc tạo ra.

- Bảo quản bí đỏ và các loại nông sản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để lâu trong môi trường ẩm.

- Thường xuyên kiểm tra thực phẩm dự trữ và loại bỏ những sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng.

Khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như vàng da, vàng mắt, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau bụng hoặc mệt mỏi bất thường, nên đi khám thay vì tự tìm nguyên nhân từ chế độ ăn.

Một quả bí bị mốc có thể trông như chỉ hỏng ở một góc, nhưng nguy cơ bên trong không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Tiết kiệm thực phẩm là tốt, nhưng với thực phẩm đã nấm mốc, "tiếc của" có thể trở thành một rủi ro không đáng đánh đổi.

Những lưu ý "vàng" khi ăn bí đỏ

- Không nên ăn quá nhiều bí đỏ bởi hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa.

- Chỉ nên ăn 2 bữa/tuần.

- Những người có cơ địa quá mẫn vẫn có thể bị dị ứng bí đỏ. Khi có các triệu chứng dị ứng như buồn nôn, đau bụng, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

- Để bảo vệ sức khỏe tránh ăn bí đỏ đã quá già hay để lâu ngày. Bởi khi để lâu hàm lượng đường sẽ tăng lên, đồng thời biến chất, lên men dễ gây ra các thành phần độc tố có hại cho cơ thể.

- Nếu đang bị rối loạn tiêu hóa thì cần tránh không nên ăn bí đỏ.