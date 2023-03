Có gì trong phim về gái bán dâm hoàn lương gây sốt cộng đồng mạng?

Những ngày qua, các "tín đồ Netflix" đã phải phát cuồng vì siêu phẩm báo thù The glory (Vinh quang trong thù hận). Với kịch bản đầy kịch tính, khốc liệt cùng nhiều cảnh nóng bỏng mắt, bộ phim quả thực đã đưa người xem đến tột cùng của mọi cung bậc cảm xúc.

Sau khi xem xong The glory, có thể khán giả sẽ muốn tìm lại sự cân bằng với một tác phẩm chữa lành đúng nghĩa. Nếu bạn cũng như thế, vậy thì Call me Chihiro do nàng thơ Kasumi Arimura đóng chính sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

Nhân vật chính trong Call me Chihiro là một cô gái bán dâm hoàn lương - nguồn: Netflix

Call me Chihiro: Lăng kính phản ánh những vấn nạn của xã hội hiện đại

Call me Chihiro mang tới câu chuyện về Aya, một cô gái từng làm nghề mại dâm với nghệ danh Chihiro. Chihiro mang trong mình quá khứ đau lòng. Cô có một gia đình không êm ấm, đến mức mà khi người mẹ chết đi, Chihiro không buồn, không khóc, không tiếc nuối mà chỉ cảm thấy hoàn toàn trống rỗng mà thôi. Thậm chí đến đám tang của mẹ, cô cũng chẳng buồn tới.

Chihiro lần đầu đến tiệm mát-xa rồi xin hành nghề vào một ngày buồn thảm, ngày mà nếu không bước chân vào đó, có thể cô đã kết thúc cuộc đời của mình. Thực tế, bộ phim không đề cập chi tiết đến những điều đau lòng cô đã trải qua trong quá khứ mà tập trung vào việc gợi tả tâm lý nhân vật ở thời điểm hiện tại cũng như cái cách cô giúp đỡ người khác với tất cả sự bao dung, tốt bụng của mình.

Call me Chihiro là một bộ phim nhẹ nhàng mà sâu lắng - nguồn: Netflix

Sau khi bỏ nghề mại dâm, Chihiro hoàn lương và xin việc ở một tiệm bento. Dù từng làm cái nghề bị xã hội coi rẻ, thế nhưng điều đó chẳng có nghĩa Chihiro là một con người mất tư cách. Ông chủ cửa hàng đã nhìn thấy tâm hồn tử tế nơi Chihiro nên mới cho cô cơ hội làm lại cuộc đời. Dẫu vậy, chẳng phải ai cũng bao dung, độ lượng như vậy.

Chihiro bị người khác mỉa mai. Những đứa học sinh bảo không đời nào chúng ăn đồ do gái bán hoa nấu. Bà lão làm cùng nói mát Chihiro rằng vì cô từng "làm nghề" nên biết cách chiều chuộng khách hàng nam.

Tất nhiên, sẽ chẳng có ai cảm thấy thoải mái khi rơi vào tình cảnh như vậy và Chihiro cũng thế. Dù vậy, cô luôn cố gắng đối mặt với mọi chuyện với tâm thế lạc quan nhất có thể.

Chihiro bị tổn thương tâm lý nhưng chính cô lại đi chữa lành cho những người khác - nguồn: Netflix

Một vấn nạn khác cũng được đề cập tới trong Call me Chihiro, đó là tính gia trưởng vẫn còn hiện hữu ở một bộ phận đàn ông. Vấn đề này được khắc họa thông qua câu chuyện của Seo Kuniko, cô nữ sinh thân thiết với Chihiro.

Seo Kuniko sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố cô là người đàn ông thành đạt, còn mẹ cô là người phụ nữ giỏi giang, có bằng đầu bếp, nấu được bữa ăn dinh dưỡng cân bằng 100% nhưng lại toàn tâm, toàn ý vì gia đình.

Nhìn từ bề ngoài, Seo Kuniko được sống trong một môi trường hoàn hảo. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chỉ Seo Kuniko mới hiểu bầu không khí ngột ngạt tới nhường nào khi phải sống với một người cha luôn coi lời mình nói là "thánh chỉ", còn người mẹ lại cam chịu quá mức, đến nỗi việc quên lấy nước tương cho chồng cứ như một tội lỗi to lớn lắm.

Nhờ có Chihiro, những người xung quanh cô đã tìm được hạnh phúc - nguồn: Netflix

Chihiro cũng giúp đỡ cả Satake Makoto, một cậu bé sống với bà mẹ đơn thân. Người này quá bận rộn đến mức không có thời gian để hiểu và chăm sóc con một cách tử tế. Trên đây chỉ ba trong số những vấn đề mà ê-kíp sản xuất muốn khơi gợi cho khán giả thông qua bộ phim. Thực tế, hầu như mọi nhân vật mà Chihiro tiếp xúc đều có những nỗi niềm riêng. Chihiro cũng mang trong mình sự cô đơn, trống rỗng cùng vết thương lòng day dứt. Tuy nhiên, chính cô lại là người chữa lành cho tất cả.

Một câu chuyện phim nhẹ nhàng với diễn xuất ấn tượng từ dàn diễn viên, đặc biệt là Kasumi Arimura

Đề cập tới nhiều vấn đề "đao to búa lớn", thế nhưng bằng cách kể chuyện chậm rãi, bình thản cùng những thước phim tuyệt đẹp về cuộc sống hàng ngày tại Nhật Bản, Call me Chihiro vẫn mang tới cho người xem cảm giác nhẹ nhàng.

Diễn xuất của Arimura Kasumi là một trong những điểm sáng của Call me Chihiro - nguồn: Netflix

Về diễn xuất của dàn cast, phải nói rằng tất cả các thành viên đều làm tốt vai trò của mình. Không thể không dành lời khen cho hai diễn viên nhí Toyoshima Hana (15 tuổi), Shimada Tetta (9 tuổi) - những gương mặt dù còn ít tuổi nhưng vào vai không hề bị "sượng". Đặc biệt, vẻ đẹp trong trẻo cùng khả năng biểu cảm mà nữ chính Arimura Kasumi đã thể hiện thực sự là điểm nhấn lớn nhất của Call me Chihiro.

Trong vai Chihiro, nữ diễn viên sinh năm 1993 thể hiện một diễn xuất rất tinh tế, tự nhiên và dễ chịu. Cô làm tốt trong việc khắc họa tâm lý nhân vật, khiến khán giả thấy rõ được sự thay đổi như lột xác của Chihiro.

Xuyên suốt bộ phim, khán giả được thấy một Chihiro tuy lạc quan bên ngoài nhưng che giấu nỗi buồn, sự cô đơn bên trong. Nhưng ở phần kết, cô lại trở thành một người phụ nữ thực sự được giải thoát khỏi xiềng xích quá khứ và sẵn sàng vững bước để hướng tới tương lai xán lạn.

Call me Chihiro là một bộ phim ý nghĩa mà bạn nên xem nếu yêu thích điện ảnh Nhật Bản - nguồn: Netflix

Nhìn chung, Call me Chihiro là một bộ phim chữa lành sâu sắc, ý nghĩa. Nếu là một người yêu thích điện ảnh Nhật Bản, đây là tác phẩm mà bạn không nên bỏ qua.

Bộ phim Call me Chihiro hiện đang được phát trên Netflix.