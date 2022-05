Những chuyến di trên du thuyền hạng sang luôn là một trong vô vàn trải nghiệm xa hoa nhất của giới thượng lưu. Mới đây, chiếc du thuyền lớn nhất thế giới "Wonder of the Seas" đã có chuyến hải trình đầu tiên, và loạt hình ảnh được chia sẻ cho thấy nó không khác gì một thành phố trên biển.

Với chiều dài hơn khoảng 350 mét và chiều rộng 60 mét, con tàu khổng lồ này có tổng dung tích lên tới gần 240.000 tấn. Nó có tới 18 mặt sàn, 8 khu phòng ở khác nhau và sức chứa lên đến 7000 khách cùng 2300 thuyền viên. "Công trình" này mất tới 3 năm đóng tàu và trị giá 1 tỷ đô.

Đặc biệt, 2 tầng trên cùng là khu vực dành riêng cho "Suite Neighborhood" - giống như một khoang hạng nhất tách biệt với 188 phòng. Một khu vực đáng chú ý khác là phòng gia đình "Ultimate Family Suite". Mỗi phòng tại đây có sức chứa lên tới 10 người, sở hữu rạp chiếu phim riêng, đường trượt, phòng karaoke và bóng bàn. Giá thuê một phòng ở những khu vực này có thể lên tới 48.000 bảng (khoảng 1 tỷ 360 triệu đồng) mỗi tuần.

Theo lời phó giám đốc công ty quản lý con tàu, "Wonder of the Seas" được thiết kế dành cho mọi đối tượng hành khách, ở mọi độ tuổi. Hơn nữa, mặc cho mức giá cao đến choáng váng kể trên, khu vực "Suite Neighborhood" còn đắt khách hơn cả những phòng thường.

Tàu có 18 tầng, với 2 tầng trên cùng là khu phòng cao cấp nhất.

Phòng "Ultimate Family Suite" có sức chứa tới 10 người với phòng khách riêng

"Công viên" riêng không thua gì một thành phố trên cạn

Ngoài những khu phòng ở sang trọng, con tàu còn nổi bật với vô số nhà hàng, quán cafe, bar, khu vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật. Cũng không phải khu vực nào cũng có mức phí "trên trời", một số cabin thường chỉ có giá khoảng 700 bảng (20 triệu đồng).

Đa số dịch vụ không bị hạn chế hạng phòng. Theo chia sẻ của phóng viên du lịch Lesley Bellew, rất nhiều nhà hàng và các hoạt động vui chơi đều được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, một số nhà hàng phục vụ các loại đặc sản và đồ ăn cao cấp hơn như sushi sẽ phụ thu thêm phí. Đặc biệt, khu vực phòng ăn chính trải rộng tới 3 tầng nhà.

Với những vị khách chịu chi, họ có thể bỏ thêm vài trăm đô mỗi lần để đi ăn tại những nhà hàng đặc sản, hoặc thư giãn tại các spa có mặt khắp nơi trên tàu.

Một số nhà hàng và quán bar trên tàu

Một quán bar chỉ dành riêng cho người lớn.

Hành khách còn có thể tham gia rất nhiều hoạt động thể thao lành mạnh khi tàu được trang bị phòng gym, đường chạy, sân golf, sân bóng rổ...

Khu vực leo núi nhân tạo ngoài trời.

Đường chạy thể thao.

Cũng không thể bỏ qua những bể bơi tuyệt đẹp và khu vui chơi ngoài trời

Nguồn: Daily Mail, Insider

https://afamily.vn/co-gi-tren-sieu-du-thuyen-hang-sang-lon-nhat-the-gioi-hoa-ra-thanh-pho-tren-bien-la-co-that-20220510112602668.chn