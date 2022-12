Có gì đáng mong chờ trong phim cổ trang cấp S của Tiểu Hoa 95 nổi nhất hiện tại - Triệu Lộ Tư

Sau cơn sốt Tinh hán xán lạn, Triệu Lộ Tư tái xuất làng phim với dự án cổ trang mới mang tên Thần Ẩn.

Tuy chỉ mới bước vào giai đoạn ghi hình nhưng Thần Ẩn đã tạo nên cơn sốt hâm mộ lớn.

Truyền thông Hoa ngữ cho rằng vì Triệu Lộ Tư đang là cái tên nổi nhất trong dàn Tiểu Hoa Đán 95 nên nhiều khả năng phía sản xuất Tencent - Đằng Tấn sẽ nâng dự án Thần Ẩn lên mức cấp S.

Nội dung ngôn tình đúng gu khán giả

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.

Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng vai chính trong phim "Thần Ẩn". Ảnh: Weibo

Trong 1 lần dạo chơi, Nguyên Khải đã vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phong Âm bị hồn bay phách lạc. Để sữa chữa lỗi lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện, chờ đợi đến ngày pháp thuật cao cường hơn sẽ đi tìm hồn phách của Phong Âm. Vậy rồi, trên hành trình này, Nguyên Khải gặp được A Âm.

Trong quá trình tìm kiếm, A Âm và Nguyên Khải phát hiện ra sự thật rằng A Âm là một tia linh hồn của Phong Âm. Rồi biến cố lại bất ngờ xảy đến khi Nguyên Khải bị trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc Nguyên Khải tỉnh lại, A Âm đã chẳng còn ở bên chàng. Lúc này, nàng trở thành nữ ma đầu quỷ giới đều khiếp sợ. Bàn tay A Âm nhuốm đầy máu tươi, trong mắt người khác thì nàng chính là quỷ dữ không thể dung thứ....

Không muốn chấp nhận hiện thực cay đắng này, Nguyên Khải đã khai thông hỗn độn, đảo ngược luân hồi để làm lại từ đầu. Mục đích của Nguyên Khải là cứu giúp chúng sinh, đồng thời đưa A Âm khỏi quỷ giới. Về phần A Âm, sau khi trải qua nhiều kiếp luân hồi, nàng đã mất đi ký ức về Nguyên Khải...

Với nội dung hấp dãn thế này, Thần Ẩn hứa hẹn sẽ khiến cho các khán giả yêu mến phim Hoa ngữ bị cuốn theo từng kiếp luân hồi của A Âm và Nguyên Khải.

Triệu Lộ Tư là cái tên hút fan quyết liệt

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là ngôi sao nổi bật nhất trong dàn Tiểu Hoa Đán 95 (Tiểu Hoa Đán sinh từ 1995 trở đi).

Khi mới vào nghề, Triệu Lộ Tư vướng nhiều tin đồn rằng xuất thân trong gia đình giàu có, sống ở biệt thự rộng lớn và còn tự bỏ tiền làm phim do mình đóng chính.

Triệu Lộ Tư là Tiểu Hoa Đán thế hệ 95 nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại. Ảnh: Weibo

Hiện tại, Triệu Lộ Tư được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Dù chưa biết chất lượng phim hay dở thế nào nhưng cứ có Triệu Lộ Tư góp mặt là Thần Ẩn đã có sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và khán giả.

Trong những hình ảnh đầu tiên được ekip sản xuất Thần Ẩn tung ra, Triệu Lộ Tư xuất hiện với tạo hình cổ trang khá đẹp mắt. Khi thì diện váy trắng, lúc lại mặc váy xanh tươi mát, nhan sắc căng tràn sức sống của Triệu Lộ Tư cũng được đánh giá là phù hợp với dòng phim cổ trang.

Hẳn nhiên, Triệu Lộ Tư không phải lúc nào cũng được khen diễn xuất tốt, đã từng có rất nhiều lần nữ diễn viên bị chê bai vì chỉ biết trợn tròn mắt hay há hốc miệng khi diễn cảnh cần sự đáng yêu, nghịch ngợm. Chưa hết, việc Triệu Lộ Tư đôi lúc không kiểm soát được cân nặng cũng trở thành lý do đển antifan nhắm vào tấn công, chỉ trích cô.

Triệu Lộ Tư xuất hiện trên phim trường với dáng vẻ điệu đà. Ảnh: Weibo

Dẫu vậy, dù khen hay chê thì không ai có thể phủ nhận chuyện Triệu Lộ Tư đang là cái tên hút khán giả lẫn truyền thông hàng đầu. Triệu Lộ Tư đang ở thời điểm "gặp thời", vậy nên dự án cô góp mặt cũng vì thế mà được tiếng thơm lây.

Nam chính Vương An Vũ quá điển trai

Sau nhiều tháng kỳ kèo qua lại, cuối cùng Vương An Vũ được xác định là nam chính của phim Thần Ẩn. Trước đó, nhà sản xuất gần như "chốt đơn" cho Tỉnh Bách Nhiên đóng vai chính, tuy nhiên gần sát ngày khai máy thì Vương An Vũ lại là người được giữ lại.

Vương An Vũ được cho là thế vai nam chính mà Tỉnh Bách Nhiên bỏ lại. Ảnh: Weibo

Chẳng hiểu lý do vì sao dẫn đến sự thay đổi này nhưng đến thời điểm hiện tại, khán giả cũng có thể gọi là tạm hài lòng với Vương An Vũ. Về mức độ nổi tiếng lẫn kinh nghiệm diễn xuất, Vương An Vũ không bằng Tỉnh Bách Nhiên. Tuy nhiên, Vương An Vũ lại được đánh giá cao bởi vẻ ngoài điển trai, hợp với dòng phim cổ trang ngôn tình.

Vương An Vũ sinh năm 1998, bằng tuổi Triệu Lộ Tư. Vương An Vũ sinh ra tại Chiết Giang, từng học Đại học Truyền thông Trung Quốc chuyên ngành MC. Năm 2018, Vương An Vũ chính thức ra mắt. Đến năm 209, anh tham gia phim cổ trang Mộng hồi với vai Thập Tam A Ca Ái Tân Giác La Dận Tường.

Vương An Vũ sinh năm 1998, sở hữu vẻ ngoài thư sinh. Ảnh: Weibo

Cũng từ dự án này, Vương An Vũ mới được đông đảo khán giả biết đến. Trong mắt nhiều người, Vương An Vũ là ngôi sao sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh, dễ dàng chiếm được cảm tình từ khán giả nữ.

Từ năm 2020 đến nay, Vương An Vũ đã góp mặt trong các dự án như: Hai mươi bất hoặc, Nữ thế tử, Trăm năm hòa hợp ước định một lời, Cùng em bay lượn theo gió, Hoan lạc tụng 3, Vai trái có cậu.