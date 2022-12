Mỹ nhân bị tố giả tạo vì đá xéo Cúc Tịnh Y lẫn đàn anh, được dự đoán thay thế Triệu Lộ Tư trên màn ảnh

Sinh năm 1997, Điền Hi Vi từng là sinh viên của Trung Hý (Học viện Hý kịch Trung ương), được xem là một trong những sao trẻ triển vọng của thế hệ Gen Z. Cô ban đầu ghi điểm khi đóng chính trong phim ngôn tình Chúng ta đáng yêu như thế cùng Lý Minh Đức, ghi điểm bởi nhan sắc xinh xắn như búp bê.

Tuy nhiên về sau, nhiều sự việc diễn ra khiến công chúng dần có thái độ không tốt với Điền Hi Vi. Giờ đây, nhiều khán giả gọi cô là một mỹ nhân "tâm cơ" ẩn nấp sau vẻ ngoài thiện cảm.

Điền Hi Vi - mỹ nhân khả ái nhưng rắc rối. Ảnh: QQ

Thời gian gần đây, Điền Hi Vi đang được quan tâm nhờ bộ phim cổ trang Khanh khanh nhật thường. Được gọi là "búp bê cổ trang" thế hệ mới, danh tiếng vừa chớm nở của Điền Hi Vi lại bỗng chốc hoá tan tành qua nhiều vụ việc gây tranh cãi, ảnh hưởng đến cả người khác.



Điền Hi Vi trong Khanh khanh nhật thường. Ảnh: QQ

Ở một cuộc phỏng vấn với GQ, Điền Hi Vi đã đối mặt với muôn vàn chỉ trích khi có phát ngôn, hành vi đụng chạm 2 đàn anh, đàn chị là Trương Nghệ Hưng và Cúc Tịnh Y. Đầu tiên, khi được hỏi rằng sẽ từ bỏ điều gì để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Điền Hi Vi vừa cười cợt vừa trả lời: "Sinh mệnh". Điều đáng nói là trước đó, Trương Nghệ Hưng đã từng có câu trả lời tương tự, dẫn đến việc Điền Hi Vi bị tố đang nhạo báng đàn anh.

Điền Hi Vi có câu trả lời mỉa mai đàn anh Trương Nghệ Hưng. Ảnh: Sina

Trương Nghệ Hưng cũng đã lên tiếng, có thái độ "bỏ qua" cho đàn em. Ảnh: Sina

Chưa dừng lại ở đó, khi được yêu cầu lựa chọn một vật phẩm không thể thiếu khi đi thảm đỏ, giữa 4 đáp án có sẵn thì Điền Hi Vi đã chọn ngay đáp án dễ đụng chạm nhất: Tóc giả của mỹ nhân 4000 năm. Cụm từ "mỹ nhân 4000 năm" đã từ lâu gắn với Cúc Tịnh Y, vừa là lời khen nhưng cũng vừa là áp lực khiến cô thường xuyên bị bàn tán. Trong khi các khách mời khác đều né tránh, mỹ nhân 9X lại đưa ra lựa chọn ngay khiến không ít khán giả khó chịu.

Cúc Tịnh Y vốn bị bệnh ảnh hưởng đến đầu tóc, song giờ đây lại trở thành mục tiêu bị bàn tán. Ảnh: Sina

Nhiều ý kiến cho rằng Điền Hi Vi có lẽ đang lựa chọn con đường đi lên bằng ồn ào, và càng ngày cô càng giống một "bản sao" cú Triệu Lộ Tư. Thực chất vào năm 2020, một bài báo của QQ đã ví Điền Hi Vi như đối thủ mới, có khả năng "soán ngôi" Triệu Lộ Tư trong tương lai. Điền Hi Vi sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi "công nghiệp" và nhất là hàng loạt chiêu trò không thua gì Triệu Lộ Tư.

Điền Hi Vi được ví như "bản sao" của Triệu Lộ Tư. Ảnh: QQ

Bên cạnh cuộc phỏng vấn đầy thị phi vừa qua, Điền Hi Vi còn có nhiều sự việc gây tranh cãi khác như thường xuyên "trượt tay" ấn thích những bài đả kích sao nữ khác trên mạng xã hội, từng bị tố có thái độ làm việc không chuyên nghiệp, hay đi trễ ở đoàn phim. Ngoài ra, màn tranh vai của cô và Lý Lan Địch ở dự án Tinh lạc ngưng thành đường cũng một thời ồn ào, ở đó Điền Hi Vi bị chê bai "giả tạo", cố tình đóng vai nạn nhân.

Điền Hi Vi gây ồn ào khi giật vai Lý Lan Địch. Ảnh: Sina

Hiện tại Điền Hi Vi đang là cái tên trái chiều, song không thể phủ nhận là đang được chú ý nhờ độ nổi tiếng của Khanh khanh nhật thường. Suy đi cũng phải tính lại, con đường "hắc hồng" (đi lên bằng ồn ào) chắc chắn không phải quyết định sáng suốt hay dài lâu dành cho một sao trẻ như Điền Hi Vi, nhất là khi hiện tại công chúng đã khắt khe hơn trước rất nhiều. Ngay cả Triệu Lộ Tư, sau 1 thời gian gây nhiều sóng gió trên mạng, cũng không thể vượt qua được quy luật đào thải của làng giải trí, có 1 năm 2022 không mấy thành công vì năng lực diễn xuất kém cỏi dần theo năm tháng.