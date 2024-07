Cô gái về ra mắt không rửa bát còn đòi trà sữa, dân mạng tranh cãi dữ dội

Trên một diễn đàn giới trẻ, câu chuyện cô gái bị em chồng tương lai "bóc phốt" là không chịu rửa bát hay phụ giúp dọn dẹp khi đến ra mắt gia đình bạn trai đang trở thành đề tài thu hút sự quan tâm.

Cô em viết: "Chuyện là anh trai mình dẫn người yêu về ra mắt, mình và mẹ mình có chuẩn bị cơm sẵn, đồ ăn sẵn từ chiều để tối anh mình với người yêu về ăn luôn. Cả nhà vẫn ăn bình thường, cho đến lúc ăn xong, người yêu của anh mình nói câu: 'Cháu ăn xong rồi ạ' rồi ra phòng khách ngồi chơi xơi nước mà không đả động một câu gì đến phụ dọn bát đĩa này kia. Đoạn này mình thấy rất ngạc nhiên vì thái độ của người yêu anh trai.

Tính mẹ mình hiền nên cũng bảo cứ ra ngồi chơi nghỉ ngơi đi, bát đũa cứ để đó cô với em dọn cho. Xong lúc sau, người yêu của anh trai mình còn bảo thèm trà sữa, kêu anh mình đi mua nên anh ấy cũng đi mua luôn; rồi mọi thứ để đó mẹ mình, bố mình và mình dọn. Rồi anh mình với người yêu lên thẳng phòng anh mình chơi luôn, kệ mình với mẹ mình dọn".

(Ảnh minh họa được tạo bởi AI)

Bất bình với bạn gái của anh trai, tác giả bài viết tuyên bố " chắc chắn sẽ tìm cách phá chứ không để chị này về làm chị dâu mình đâu". Bức ảnh được đăng tải cho thấy hình ảnh một cô gái ngồi bấm điện thoại ở ghế, trong khi một phụ nữ trung niên (mẹ của bạn trai) cặm cụi lau nhà.

Ngay sau khi được đăng tải trên một trang Facebook có 3,3 triệu lượt theo dõi, bài viết này đã nhanh chóng thu hút gần 10 nghìn lượt thích, gần 4 nghìn bình luận với những cuộc tranh cãi dữ dội. Rất nhiều bình luận chỉ trích gay gắt cách ứng xử của cô gái lần đầu ra mắt gia đình bạn trai. Họ cho rằng, nếu không rửa bát thì cô gái cũng nên phụ giúp gia đình dọn dẹp.

"Các bạn trẻ bây giờ lạ lắm, đây là cái phép lịch sự tối thiểu. Là khách nhưng cũng phải biết ý tứ, chẳng ai bắt làm nhưng ăn xong mà lên phòng luôn là chịu rồi"; "Cái này gọi là thiếu ý thức. Đi sang nhà bạn bè chơi cũng phải biết điều phụ dọn dẹp, chứ đừng nói sang nhà người yêu. Cư xử như vậy người ta đánh giá cô gái một thì đánh giá cha mẹ mười"; "Cô gái này không biết ngại là gì luôn, kể cả mẹ chồng có dễ dãi thế nào thì cũng nên có ý thức"...

Một số ý kiến cho rằng người con trai cũng không biết cách cư xử: "Cậu con trai cũng quá chiều người yêu, đòi hỏi mua trà sữa là đi mua ngay, còn dắt díu nhau lên phòng thế là nhu nhược rồi"; "Con trai cũng có phụ giúp gì bố mẹ đâu, nên người yêu cũng sẽ như vậy, đúng nồi nào úp vung nấy"...

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng không đồng tình với kiểu bóc phốt của cô em chồng tương lai, đặc biệt là tuyên bố sẽ can thiệp vào mối quan hệ tình cảm của người anh. Họ cho rằng là em gái thì dù bức xúc cũng nên cư xử phải phép và không nên nhìn bằng ánh mắt săm soi quá mức, cũng không cần quá coi trọng chuyện rửa bát hay không: "Nhà mình lại có quan điểm rất thoải mái với người yêu con trai, mình không muốn lần đầu con gái ra mắt nhà chồng bị áp lực chuyện rửa bát, dọn dẹp và bị soi xét quá"; "Mình nghĩ bạn nên góp ý nhẹ nhàng với anh trai thôi, chứ không nên can thiệp sâu, việc lựa chọn bạn đời là do anh ta chọn, anh ta sẽ phải chịu thôi"...

Câu chuyện được đăng tải cách đây 2 ngày nhưng đến nay vẫn tiếp tục nhận nhiều bình luận và gây tranh cãi.