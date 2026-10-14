Bé trai 10 tuổi xuất huyết não nghiêm trọng sau khi tự nhổ răng sâu, bác sĩ cảnh báo cha mẹ

Ngày 12/10, một trực thăng cấp cứu hạ cánh xuống Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Các nhân viên y tế nhanh chóng tiếp nhận và chuyển bệnh nhi tên Phi Phi, 10 tuổi, đến khu vực cấp cứu. Vài giờ trước đó, bé trai sống tại huyện Hồng An bất ngờ bị xuất huyết não. Tình trạng nghiêm trọng khiến em bị liệt một bên cơ thể và mất khả năng diễn đạt bằng lời nói.

Trước tình huống nguy kịch, bệnh viện địa phương đã phối hợp với Bệnh viện Trung Nam để triển khai vận chuyển bằng đường hàng không. Theo bác sĩ, hình ảnh chụp CT cho thấy lượng máu xuất huyết trong não của bệnh nhi lên tới hơn 40 ml. Em đồng thời có biểu hiện liệt nửa người và rối loạn ngôn ngữ nghiêm trọng.

Kết quả thăm khám chuyên sâu sau đó tiếp tục hé lộ nguyên nhân phức tạp đằng sau tình trạng nguy kịch này. Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ tiến hành chụp mạch máu não và phát hiện 7 túi phình động mạch não có đặc điểm gợi ý liên quan đến tình trạng viêm nhiễm.

Các kết quả ban đầu khiến ê-kíp nghi ngờ những tổn thương mạch máu này có nguồn gốc từ nhiễm trùng trong cơ thể. Qua kiểm tra tim, bác sĩ phát hiện những khối sùi nhiễm trùng bám trên van tim, phù hợp với tình trạng viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Đây là bệnh lý xảy ra khi lớp nội mạc bên trong tim, thường liên quan đến các van tim, bị nhiễm trùng. Những khối sùi hình thành từ vi khuẩn, tế bào viêm và các thành phần trong máu có thể bong ra, theo dòng tuần hoàn đến những cơ quan khác.

Nếu các mảnh nhiễm trùng di chuyển lên não, chúng có thể gây tắc mạch, làm tổn thương thành mạch và dẫn đến hình thành các túi phình động mạch nhiễm khuẩn. Những túi phình này có nguy cơ vỡ, gây xuất huyết não đe dọa tính mạng.

Trong trường hợp của Phi Phi, các bác sĩ nhận định tình trạng nhiễm trùng ở tim có thể liên quan đến sự hình thành nhiều túi phình mạch não, trong đó một túi đã vỡ và gây xuất huyết nghiêm trọng.

Trước nguy cơ tổn thương não tiếp tục tiến triển, ê-kíp y tế quyết định phẫu thuật khẩn cấp để lấy khối máu tụ trong sọ và kẹp túi phình động mạch đã vỡ.

Ca phẫu thuật giúp tạm thời kiểm soát tình trạng xuất huyết não. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ bởi bệnh nhi còn viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn và những túi phình động mạch khác có khả năng tiếp tục vỡ.

Các bác sĩ cần phối hợp điều trị nhiễm trùng bằng kháng sinh phù hợp, đồng thời theo dõi sát tình trạng tim mạch và các tổn thương mạch máu não còn lại. Việc lựa chọn những biện pháp can thiệp tiếp theo phải căn cứ vào diễn biến của bệnh và đánh giá chuyên môn.

Đây là trường hợp đặc biệt phức tạp vì nhiễm trùng không chỉ ảnh hưởng đến tim mà còn gây ra những biến chứng nguy hiểm ở não.

Chiếc răng sâu có liên quan thế nào đến biến chứng ở tim và não?

Trong quá trình tìm hiểu tiền sử bệnh, các bác sĩ phát hiện Phi Phi từng tự dùng tay nhổ một chiếc răng sâu vài tháng trước đó. Theo nhận định được bệnh viện đưa ra, ê-kíp nghi ngờ ổ nhiễm trùng vùng răng miệng có thể là nguồn đưa vi khuẩn vào máu, sau đó góp phần gây viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Từ tim, các mảnh nhiễm trùng có thể theo tuần hoàn đến não, gây tổn thương thành mạch và hình thành những túi phình động mạch.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không thể kết luận chỉ riêng hành động tự nhổ răng đã trực tiếp gây ra toàn bộ chuỗi biến chứng này nếu chưa có đầy đủ bằng chứng xác nhận nguồn nhiễm trùng. Vi khuẩn từ khoang miệng có thể đi vào máu trong một số tình huống, nhưng không phải mọi trường hợp nhổ răng hoặc chảy máu chân răng đều dẫn đến viêm nội tâm mạc.

Điều quan trọng là khi trẻ bị sâu răng, phụ huynh không nên tự ý xử lý bằng những dụng cụ hoặc thao tác không bảo đảm vệ sinh. Trẻ cần được nha sĩ đánh giá để xác định chiếc răng có thể tự thay, cần điều trị hay phải nhổ theo chỉ định.

3 dấu hiệu cha mẹ không nên bỏ qua

1. Răng sâu, đau hoặc sưng nướu kéo dài

Răng sâu có thể tiến triển thành viêm tủy, áp xe và nhiễm trùng vùng quanh răng. Khi trẻ đau răng, sưng nướu, có mủ hoặc sốt, cha mẹ nên đưa trẻ đến nha sĩ để được đánh giá và điều trị phù hợp.

Không nên tự nhổ răng bằng tay hoặc sử dụng dụng cụ không được vệ sinh đúng cách, đặc biệt khi răng đang viêm, sưng hoặc chảy máu.

2. Sốt kéo dài, mệt mỏi bất thường

Nếu trẻ sốt dai dẳng, mệt mỏi, ăn uống kém hoặc có biểu hiện lừ đừ không rõ nguyên nhân, phụ huynh không nên mặc định đó chỉ là cảm lạnh thông thường. Cần đưa trẻ đi khám để xác định nguyên nhân, nhất là khi trẻ có tiền sử nhiễm trùng hoặc bệnh tim.

Những dấu hiệu này không đồng nghĩa với việc trẻ mắc viêm nội tâm mạc, nhưng cần được đánh giá nếu kéo dài hoặc đi kèm các triệu chứng đáng lo ngại.

3. Đột ngột méo miệng, yếu liệt hoặc nói khó

Đây là những dấu hiệu có thể cảnh báo đột quỵ hoặc một tình trạng thần kinh cấp tính. Nếu trẻ đột ngột yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, mất khả năng nói, co giật hay rối loạn ý thức, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.

Không nên chờ triệu chứng tự hết hoặc đưa trẻ đi khám theo lịch thông thường, bởi tổn thương não có thể tiến triển rất nhanh.

Trường hợp của Phi Phi là lời nhắc nhở rằng những vấn đề tưởng nhỏ như sâu răng cũng cần được xử lý đúng cách. Phụ huynh nên quan tâm đến sức khỏe răng miệng của trẻ, không tự thực hiện các thủ thuật khi chưa có chuyên môn và đưa trẻ đi khám kịp thời khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

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