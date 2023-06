Cô gái trẻ đi làm bằng máy bay để tiết kiệm tiền thuê nhà

Sống trong một thành phố lớn đi kèm với một mức giá thuê nhà và sinh hoạt đắt đỏ, đó là lý do tại sao những người lao động ở nhiều thành phố thường chọn sống ở vùng ngoại ô với mức giá rẻ hơn, dù sẽ phải chịu cảnh di chuyển mệt mỏi đến chỗ làm, nhưng trường hợp của cô gái trẻ dưới đây thật sự “độc lạ”, bởi hằng tuần cô đi làm bằng… máy bay.

Một cô gái trẻ có tên Sophia đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô đi máy bay đến công ty ở New York mỗi tuần vì chi phí di chuyển hằng tuần thấp hơn so với chi phí sinh sống trong thành phố. Trong đoạn video đăng lên mạng xã hội. Trong clip, Sophia quay cảnh mình chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay sớm từ sân bay Virginia đến sân bay Quốc tế Newark Liberty ở New Jersey lúc 3 giờ sáng.

Sophia đi máy bay đến công ty ở New York mỗi tuần để tiết kiệm tiền thuê nhà

Sophia hiện làm thực tập sinh tại một agency quảng cáo, và cô chỉ cần có mặt ở công ty một ngày một tuần. Cô đang sống ở Charleston, Nam Carolina với bố mẹ.

Khi kể về lịch trình chi tiết trong ngày, Sophia kể, thông thường cô bắt một chiếc Uber đến sân bay lúc 4 giờ sáng, bắt chuyến bay lúc 6 giờ sáng và đến sân bay Newark lúc 7:30 sáng, và rồi lại bắt tiếp Uber đến công ty. Kết thúc ca làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cô trở lại sân bay để về nhà. Không giống các hành khách di chuyển bằng tàu điện ngầm, cô chưa khi nào đi muộn vì các chuyến bay vào sáng sớm thường hiếm khi bị hoãn.

Mất thời gian nhưng tiết kiệm được rất nhiều tiền

Rất nhiều người dùng mạng đã sửng sốt trước lịch trình kỳ lạ này: “Bạn đi làm hằng tuần bằng máy bay?”, “Tôi sẽ khóc nếu biết kết thúc ca làm việc xong là phải lên một chiếc máy bay để về nhà”. Những người khác cho rằng công việc thực tập của Sophia không đáng để đi máy bay hằng tuần.

Một số khác gợi ý rằng Sophia nên thuê một căn hộ với bạn cùng phòng hơn là đi máy bay đến New York mỗi tuần. Theo trang web đặt vé máy bay Expedia, các chuyến bay khứ hồi từ Charleston đến Newark có giá từ 54 USD (khoảng 1,2 triệu VNĐ).

Trước hàng loạt những bình luận không mong muốn, Sophia đã đăng tiếp một video phản hồi và nhấn mạnh rằng việc đi lại kiểu này hoàn toàn phù hợp với cô: “Tôi biết rằng ngay cả khi tôi sống ở New York, tôi sẽ phải đi làm ít nhất một tiếng rưỡi mỗi ngày để đến văn phòng. Bằng cách di chuyển kiểu này, tôi được sống với gia đình, có thể đi thăm bạn bè hoặc bạn trai và làm việc ở bất cứ đâu vào những ngày làm việc ở nhà, như thế tốt hơn là trả tiền thuê nhà ở một thành phố mà tôi không thực sự muốn sống”, cô khẳng định.

Sophia khẳng định hình thức đi làm này phù hợp với mình

Sophia phân tích, cô sẽ chỉ cần chi 2.250 đô (52 triệu VNĐ) cho ba tháng đi lại, còn nếu sống ở New York luôn thì cô cần chi ít nhất 4.250 đô (khoảng 100 triệu VNĐ) tiền thuê nhà, chưa kể đồ ăn và xăng xe đi lại. Lúc này thì đã có vài người dùng đồng tình, đồng thời họ khuyên cô nên kết thân với đồng nghiệp để nhờ hỗ trợ trong trường hợp lỡ chuyến bay. Có người khuyên cô nên đăng ký thẻ tín dụng du lịch để nhận được một số ưu đãi.

Sophia không phải là người duy nhất chọn đi làm bằng máy bay. Một đồng nghiệp của cô ở Atlanta, bang Georgia cũng đang đi làm bằng máy bay để tránh trả tiền thuê nhà. Được biết, gần đây New York đã được mệnh danh là thành phố đắt đỏ bậc nhất dành cho khách du lịch nước ngoài, nên cũng không khó hiểu khi những hình thức đi làm độc lạ kiểu này xuất hiện.

Sophia cho biết, điều khó khăn của việc đi làm bằng máy bay đó là phải dậy lúc 3 giờ sáng rồi phải ngồi hàng tiếng ở sân bay để chờ chuyến bay về nhà, tuy nhiên cô chấp nhận đánh đổi một chút, hơn là chi trả bộn tiền thuê nhà.