Cô gái quê Tuyên Quang cưới người nổi tiếng gặp tại quán cà phê: Giờ sống trong biệt thự ở Hà Nội, nghỉ hè đi châu Âu

Đó là câu chuyện của vợ chồng cầu thủ Thành Chung.

Không chỉ gây ấn tượng với phong độ ổn định trên sân cỏ, trung vệ Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1997) còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ - Ngô Tố Uyên (Uyên Kem) cùng hai con nhỏ.

Ngô Tố Uyên sinh năm 2000, đến từ Tuyên Quang - cùng quê với Thành Chung. Tố Uyên từng là hot girl có tiếng ở quê nhà trước khi trở thành nàng WAG được chú ý của làng bóng đá. Sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng cùng vóc dáng nổi bật, cô nhiều lần được người hâm mộ gọi là một trong những nàng WAG xinh đẹp nhất.

Thành Chung và Tố Uyên

Tố Uyên và Thành Chung bén duyên từ thời điểm nam cầu thủ còn thi đấu cho đội trẻ CLB Hà Nội. Cặp đôi gặp nhau lần tiên tại ở một quán cà phê tại Tuyên Quang, khi đó chàng cầu thủ ăn mặc khá giản dị.

Năm 2017, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ. Trong 5 năm sau đó, cả hai lựa chọn yêu kín tiếng, từng có thời điểm vướng nghi vấn chia tay rồi quay lại nhưng cặp đôi chưa từng chia sẻ về chuyện này. Năm 2022 - sau 5 năm bên nhau, Thành Chung và Tố Uyên chính thức về chung một nhà.

Chỉ 5 tháng sau đám cưới, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng là bé Leo. Đến tháng 2/2026, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm thành viên mới là bé Rion. Trong suốt 2 lần mang thai, Tố Uyên càng kín đáo hơn. Cô hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội, nếu có cũng khéo léo chọn trang phục rộng nên rất ít người nhận ra có tin vui. Chỉ khi em bé đầy tháng, cặp đôi mới chính thức chia sẻ với mọi người.

Sau cả hai lần sinh con, nhan sắc của bà xã Thành Chung vẫn nhận nhiều lời khen. Người đẹp nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ duy trì việc tập luyện, chăm sóc vóc dáng và bản thân.

Sắc vóc của Tố Uyên

Cô nàng thường xuất hiện với hình ảnh vóc dáng nuột nà

Cơ ngơi và cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng được dân mạng ngưỡng mộ.

Sau khi cưới, cặp đôi sống tại một căn hộ cao cấp ở Hà Nội, có diện tích hơn 130m2. Uyên Kem dồn công sức chăm chút cho tổ ấm, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trang trí nhà cửa dịp lễ Tết. Tuy nhiên, sau khi có thêm em bé thứ 2, cả hai quyết định rao bán căn hộ với giá 11,5 tỷ đồng để chuyển sang không gian rộng rãi hơn, thuận tiện cho việc chăm sóc các con.

Sau đó Thành Chung gây chú ý khi hé lộ căn biệt thự 3 tầng mới mua, dành tặng vợ con tại Hà Nội. Cơ ngơi có sân vườn rộng, bể bơi, hồ cá Koi cùng khuôn viên được chăm chút kỹ lưỡng, giá trị ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Nam cầu thủ còn tự tay trồng cả vườn hoa hồng theo đúng sở thích của vợ.

Biệt thự khi mới mua

Biệt thự sau khi được sửa sang và tân gia

Biệt thự được Tố Uyên chăm chút chu đáo

Khi không có lịch tập luyện và thi đấu, Thành Chung cũng phụ giúp vợ dọn dẹp nhà cửa

Không chỉ đầu tư cho tổ ấm, Thành Chung cũng thường xuyên dành thời gian đưa vợ đi du lịch trong và ngoài nước. Mới đây, nhân dịp nghỉ hè, cặp đôi tiếp tục có chuyến nghỉ dưỡng tại châu Âu. Trên mạng xã hội, cả hai chia sẻ nhiều khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ, từ dạo phố, thưởng thức ẩm thực đến check-in tại các địa danh nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Ở tuổi 26, Tố Uyên hiện vừa chăm sóc gia đình, vừa có công việc kinh doanh riêng. Trong khi đó, Thành Chung vẫn là trụ cột của CLB Hà Nội cũng như đội tuyển Việt Nam. Trung vệ sinh năm 1997 trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng Thủ đô, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu gồm nhiều chức vô địch V.League, Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Năm 2025, anh cũng gia hạn hợp đồng dài hạn với CLB Hà Nội.

Sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng cùng một tổ ấm hạnh phúc với bà xã xinh đẹp và hai con nhỏ khiến gia đình Thành Chung trở thành một trong những cặp đôi được cư dân mạng yêu mến và thường xuyên "xin vía".

Vợ chồng Thành Chung vừa có chuyến du lịch châu Âu dài ngày

(Ảnh: FBNV)