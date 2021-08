Cô gái người Nga chia sẻ chuỗi ngày giãn cách khó quên khi lần đầu đi chợ bằng phiếu, biết ơn Việt Nam vì sự tử tế dành cho cộng đồng người nước ngoài

Những tuần qua, cả nước đang trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch. Tất cả mọi người đều phải hạn chế tuyệt đối việc rời khỏi nhà, chỉ ưu tiên trường hợp cấp thiết. Rất nhiều tỉnh thành "đóng cửa cài then" nhiều tuần liền để siết chặt tình hình lây nhiễm trong cộng đồng. Đây có lẽ là thời kỳ ghi dấu lịch sử của Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng trong công cuộc đồng lòng chống dịch.

Đối với nhiều người đây có lẽ là khoảng thời gian khó quên, vì mọi hoạt động phải gói gọn lại trong phạm vi gia đình. Những người đã quen với sự nhộn nhịp, huyên náo của thành thị sẽ cảm thấy không thoải mái vì phải thay đổi cách sinh hoạt. Tuy nhiên, mọi người vẫn được sống trong không gian quen thuộc của mình, nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ từ cộng đồng.

Đối với những người nước ngoài phải ở lại đất nước khác vì dịch bệnh sẽ có những trở ngại như bất đồng ngôn ngữ, cách sinh hoạt và những quy định. Hãy lắng nghe một cô gái người Nga chia sẻ cảm nhận về khoảng thời gian giãn cách ở Việt Nam.

Hành trình trải nghiệm Việt Nam của cô nàng Valerie Darling.

"Tôi biết rằng những khó khăn của tôi rất nhỏ so với những gì Việt Nam đang trải qua..."

Cô gái Valerie Darling đến từ nước Nga, là một giáo viên tiếng Anh và đã sống ở Việt Nam 2 năm qua. Valerie cho biết khó khăn lớn nhất đối với cô ấy là trải qua khoảng thời gian dài xa gia đình. Tình hình dịch bệnh khiến việc di chuyển giữa hai quốc gia rất khó khăn.

Thành phố đang thực hiện giãn cách siết chặt hơn, điều này khiến cho cô nàng gặp không ít trở ngại vì chưa hiểu rõ quy định về những hạn chế nghiêm ngặt. Đặc biệt, việc phải sử dụng phiếu mua thực phẩm theo ngày là điều hoàn toàn xa lạ với một người nước ngoài như cô.

Valerie Darling đang trải qua thời gian giãn cách "lịch sử" của Sài Gòn và phiếu mua thực phẩm là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với một người nước ngoài như cô.

Cô nàng kinh ngạc vì nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ những người xung quanh.

"Thật khó để hiểu về những quy định nghiêm ngặt, mọi thứ đều quá mới mẻ đối với tôi. Nhưng người quản lý chung cư đã khiến tôi rất kinh ngạc trong thời gian qua, ông ấy luôn dành những lời động viên tinh thần cho mọi người và đảm bảo tất cả đều được hỗ trợ. Bên cạnh đó, có một người hảo tâm đã phân phát rau củ cho toàn bộ các hộ dân trong chung cư để chia sẻ với mọi người vượt qua khó khăn. Chúng tôi được chủ nhà giảm giá tiền thuê trong thời gian này".

Valerie Darling tiết lộ rằng cô ấy thích đi dạo và ra ngoài ăn tối, nhưng hiện tại đây là giấc mơ "xa xỉ". Khoảng thời gian này cô ấy chỉ ở nhà và không thể giao lưu với bạn bè. Tuy nhiên, Valerie vẫn tiếp tục công việc dạy học trực tuyến của mình và tìm những điều thú vị để giải trí. Cô ấy dành thời gian tập yoga để rèn luyện sức khỏe, học thêm tiếng Việt. Lúc rảnh rỗi sẽ chơi cờ hoặc vẽ tranh, đặc biệt Valerie đang tìm hiểu về cách gấp Origami. Những việc rất đơn giản nhưng có thể giúp "đốt cháy" gia đoạn này một cách ý nghĩa và hiệu quả.

Những hoạt động nhỏ nhưng giúp cô trải qua khoarg thời gian giãn cách ý nghĩa và thú vị hơn.

Khi tôi hỏi cô gái này về khó khăn mà cô đã trải qua trong khoảng thời gian giãn cách ở một đất nước xa lạ, Valerie đã chia sẻ: "Tôi biết rằng những khó khăn của tôi rất nhỏ so với những gì Việt Nam đang phải trải qua. Hiện tại, có rất nhiều người đang ở trong tình trạng khó khăn hơn, vì vậy tôi vẫn luôn cầu nguyện cho họ".

"Tôi rất biết ơn vì người nước ngoài có thể được tiêm vắc-xin tại Việt Nam"

Theo dõi trang cá nhân của Valerie Darling sẽ thấy tinh thần muốn gắn bó ở Việt Nam trong cô ấy là những trải nghiệm về văn hóa và con người. Hoàn toàn không phải bởi vì cô ấy bị dịch bệnh ngăn cản việc trở về nước.

Valerie nói về tình yêu của mình dành cho văn hóa của Việt Nam. Cô ấy yêu thích từ khí hậu, ẩm thực và sự thân thiện của người dân. Valerie chia sẻ: "Người Việt Nam cực kỳ thân thiện và chu đáo, rất có khiếu hài hước. Bạn sẽ rất dễ dàng yêu mến bản chất và tinh thần của họ. Khi tôi giao tiếp bằng tiếng Việt, tôi nhận được những biểu cảm đáng yêu và nụ cười tươi của họ. Điều này truyền cảm hứng cho tôi tiếp tục học ngôn ngữ này".

Valerie Darling yêu thích trải nghiệm văn hóa và khám phá Việt Nam.

Valerie Darling bị thu hút trong một lần được xem những tấm bưu thiếp in hình ruộng bậc thang và phong cảnh miền núi ở Việt Nam. Khi trải nghiệm thực tế trên khắp vùng miền của dải đất hình "chữ S" này, cô ấy thấy may mắn vì được nhìn ngắm phong cảnh thực tế và không làm cô ấy thất vọng. Valerie đã đến tham quan những địa điểm nổi tiếng như Hà Giang và có chuyến trải nghiệm chạy xe máy từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Cô ấy cho rằng bản thân yêu Việt Nam từ rất nhiều điều tốt đẹp mà cô trải nghiệm được ở nơi này, không thể nào chọn được một lý do cụ thể.

Trên trang cá nhân của Valerie thường xuyên chia sẻ về hoạt động hằng ngày và những chuyến hành trình trải nghiệm khắp mọi miền ở Việt Nam. Ngoài ra, dù đang trải qua những ngày cách ly nghiêm ngặt nhưng cô nàng vẫn thể hiện tinh thần lạc quan, lan tỏa năng lực tích cực với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh. Valerie Darling tiết lộ: "Tôi đã đăng ký tiêm vắc-xin và tôi rất biết ơn vì người nước ngoài có thể tiêm vắc-xin tại Việt Nam".