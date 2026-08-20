Cô gái lọt camera khi Xuân Son ghi bàn ở Mỹ Đình: Tưởng khán giả vô danh, ai ngờ là bạn gái Nguyễn Tài Lộc

Tối 19/8, sân Mỹ Đình tiếp tục trở thành tâm điểm khi hàng nghìn người hâm mộ có mặt để cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia. Và tất nhiên, khi Xuân Son liên tiếp ghi bàn, khán đài cũng chẳng thể ngồi yên.

Phút 63, từ một tình huống tấn công nhanh trong vòng cấm, Tài Lộc có pha xử lý trước khi Tiến Anh tung cú dứt điểm nhưng bị cầu thủ Malaysia cản phá. Xuân Son lập tức ập vào đá bồi cận thành, đưa tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Đến phút 89, tiền đạo này tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và giúp đội nhà thắng 2-0.

Xuân Son ghi 2 bàn thắng trong bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 19/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Như Hoàn.

Sau khoảnh khắc Xuân Son ăn mừng bàn thắng, camera nhà đài lia lên khu vực khán đài để ghi lại phản ứng của người hâm mộ. Và chỉ trong khoảng vài giây ngắn ngủi, một cô gái xinh đẹp bất ngờ lọt vào ống kính.

Không cần xuất hiện quá lâu, cô nàng vẫn kịp khiến dân mạng “focus”. Sở hữu đường nét khá Tây, mái tóc dài và diện mạo nổi bật, cô gái gần như bật dậy khỏi ghế vì phấn khích, đồng thời nhanh tay dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc trên sân.

Cô gái trên khán đài gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp. Ảnh chụp màn hình chương trình truyền hình trực tiếp: ASEAN Hyundai Cup 2026 - Bán kết 2 lượt về Việt Nam - Malaysia trên VTV6.

Một đoạn hình ảnh chỉ kéo dài vài giây nhưng cũng đủ để nhiều người tò mò: “Ủa, cô gái xinh đẹp nào đây?”

Và câu trả lời nhanh chóng được tìm ra. Cô gái xuất hiện trên khán đài được cho là Júlia Wendy - bạn gái của Nguyễn Tài Lộc, cầu thủ vừa được HLV Kim Sang Sik tung vào sân trong hiệp 2.

Nguyễn Tài Lộc là tên tiếng Việt của Geovane Magno - cầu thủ gốc Brazil sinh năm 1994. Anh cao 1m88, thi đấu chủ yếu ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công. Sau khi chính thức nhập quốc tịch Việt Nam hồi tháng 4/2026, Geovane mang tên Nguyễn Tài Lộc và trở thành một trong những nhân tố nhập tịch đáng chú ý của tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Nguyễn Tài Lộc và bạn gái. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Tài Lộc đang khoác áo CLB Ninh Bình. Trước đó, anh từng thi đấu cho nhiều đội bóng tại V.League như Sài Gòn FC, Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thể Công Viettel.

Trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia tối nay, Tài Lộc không có tên trong đội hình xuất phát mà ngồi trên băng ghế dự bị cùng Xuân Son. Đến hiệp 2, HLV Kim Sang Sik quyết định điều chỉnh hàng công. Xuân Son và Tài Lộc được tung vào sân, và chỉ ít phút sau, bộ đôi này đã cùng xuất hiện trong tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số của tuyển Việt Nam.

Có lẽ cũng chính vì thế mà khoảnh khắc bạn gái Tài Lộc ăn mừng trên khán đài lại càng được chú ý.

Trên mạng xã hội, Tài Lộc cũng không giấu chuyện tình cảm. Nam cầu thủ từng đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên bạn gái, từ những chuyến đi chơi, du lịch cho tới những bức ảnh chụp chung. Một số dòng trạng thái bằng tiếng Bồ Đào Nha cũng được anh dành cho nửa kia, trong đó có những lời nhắn ngọt ngào như “Momentos inesquecíveis ao seu lado. Eu te amo” - tạm dịch là “Những khoảnh khắc không thể quên bên em. Anh yêu em”.

Ảnh: FBNV.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Nửa kia của Tài Lộc được biết đến với tên Júlia Wendy, sống ở Governador Valadares, Brasil. Các nền tảng mạng xã hội của cô gái này đều ở chế độ riêng tư.

Riêng kênh TikTok công khai, song để chế độ hạn chế bình luận. Tối nay (19/8) cô cũng đăng story có mặt tại Hà Nội để cổ vũ bạn trai trong trận đấu quan trọng với Malaysia.

Trước giờ bóng lăn, Júlia Wendy được cho là đã “lên đồ” để cổ vũ Tài Lộc. Đáng chú ý, cô xuất hiện với chiếc áo đấu mang số 13 - số áo của Tài Lộc tại tuyển Việt Nam, và mặt sau áo in chữ Tài Lộc.

Ảnh: TikTok Júlia Wendy

Bạn gái Nguyễn Tài Lộc "lên đồ" cổ vũ người yêu. Ảnh: TikTok Júlia Wendy

Đến khi người yêu được tung vào sân, cô nàng tiếp tục có mặt trên khán đài theo dõi từng diễn biến. Và rồi khoảnh khắc Xuân Son ghi bàn, máy quay nhà đài vô tình bắt trúng phản ứng đầy phấn khích của cô.

Từ một khán giả bình thường giữa hàng nghìn người trên sân, cô nàng bỗng nhiên thành “nhân vật phụ nổi bật” của màn ăn mừng.

Trên TikTok cá nhân, Júlia Wendy cũng từng đăng tải một số đoạn clip có sự xuất hiện của Tài Lộc. Tuy nhiên, các bài đăng của cô đều được giới hạn phần bình luận, cho thấy cả hai khá chủ động trong việc giữ không gian riêng tư trên mạng xã hội.

Dù vậy, nếu để ý kỹ thì cặp đôi vẫn có cách “đánh dấu chủ quyền” khá rõ ràng: không thường xuyên tag tên hay liên tục đăng ảnh tình cảm, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện cùng nhau trong những khoảnh khắc đời thường.