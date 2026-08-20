Tối 19/8, ĐT Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 với Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Trên khán đài, bên cạnh hàng vạn CĐV áo đỏ, sự xuất hiện của Marcele Seippel - bà xã Xuân Son - cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ngay từ trước giờ bóng lăn, Marcele đã cùng các con có mặt tại sân để "tiếp lửa" cho ông xã. Nàng WAG người Brazil lựa chọn trang phục không thể đúng tinh thần hơn: áo đấu ĐT Việt Nam màu đỏ, phối cùng quần short trắng và giày thể thao. Cô giữ vẻ ngoài chỉn chu, nổi bật với mái tóc vàng và lối trang điểm sắc sảo.

Trong những hình ảnh được chính chủ chia sẻ, Marcele còn đưa theo hai con và bạn bè trên khán đài. Cả gia đình đều khoác lên mình màu áo đỏ, liên tục tạo dáng và cổ vũ đội tuyển. Một khoảnh khắc được cô đăng tải còn đính kèm dòng chữ "Present family" cùng biểu tượng cờ Việt Nam và trái tim, như một cách thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho quê hương thứ hai của gia đình.

Đáng chú ý nữa là hình ảnh bà xã Xuân Son bước xuống từ một chiếc xế hộp màu đen trước khi xuất hiện tại khu vực sân đấu. Cô nhanh chóng hòa vào không khí bóng đá cuồng nhiệt tại Mỹ Đình và vẫn giữ nguyên outfit cổ vũ quen thuộc với áo tuyển Việt Nam.

Đây không phải lần đầu Marcele trực tiếp có mặt trên khán đài để dõi theo chồng. Trong nhiều giải đấu trước, bà xã Xuân Son thường xuyên đưa các con đến sân, trở thành một trong những gương mặt WAG được người hâm mộ chú ý mỗi khi tiền đạo gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam. Marcele từng chia sẻ cô rất yêu bầu không khí bóng đá tại Việt Nam và luôn muốn có mặt để cổ vũ chồng.

Marcele Seippel sinh năm 1999, là người Brazil. Cô kết hôn với Xuân Son từ năm 2018 và hiện có hai con trai. Sau khi Xuân Son sang Việt Nam thi đấu, Marcele cũng chuyển tới sinh sống cùng chồng. Cô được biết đến là người luôn đồng hành với tiền đạo sinh năm 1997 trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Và tối nay, sự cổ vũ ấy một lần nữa được đền đáp. Sau hiệp một chưa có bàn thắng, Xuân Son được tung vào sân trong hiệp hai. Không mất nhiều thời gian, tiền đạo này đã lên tiếng. Sau tình huống lộn xộn trước khung thành Malaysia, Xuân Son nhanh chóng chớp thời cơ dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới đối thủ, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Trên khán đài, Marcele chắc chắn là một trong những người hạnh phúc nhất. Người vợ từng nhiều lần hồi hộp dõi theo từng bước chạy của chồng nay lại có dịp chứng kiến Xuân Son ghi bàn trong màu áo ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Trước trận đấu, ĐT Việt Nam đã có lợi thế rất lớn khi giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Malaysia. Với bàn thắng của Xuân Son ở lượt về, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik càng tiến gần hơn tới tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.