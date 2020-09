Cô gái khổng lồ mỗi bữa ăn 200 gram gạo, thời thiếu niên cao trên 2m nhưng qua đời ở tuổi 18 bởi chính nguyên nhân gây ra chiều cao khủng

Nhắc đến những người khổng lồ sở hữu chiều cao vượt trội, không thể không nhắc đến Tăng Kim Liên, cô gái trẻ người Trung Quốc từng sở hữu chiều cao ấn tượng lên đến 2,48m. Cuộc sống của cô kết thúc ở tuổi 18 và thi thể được bảo quản đến ngày hôm nay cũng như câu chuyện của Tăng Kim Liên luôn được người đời sau nhớ đến.

Tăng Kim Liên sinh ra ở thị trấn Nanzui, Nguyên Giang, Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, vào năm 1964. Từ nhỏ, cô nàng đã sở hữu một thân hình to lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tăng Kim Liên khi vừa lên một tuổi đã ăn được rất nhiều cơm, vải dùng để may quần áo cũng dài hơn các em bé khác vài thước. Vì vóc dáng con gái ngày càng cao to nên bố mẹ Tăng Kim Liên phải liên tục mua quần áo, giày dép và giường ngủ mới liên tục. Ngay cả cửa ra và cửa chính cũng được phá bỏ hoặc cải tạo để giúp cô nàng dễ dàng ra vào nhà.

Nhận biết thân hình của bản thân, Tăng Kim Liên luôn ra dáng chị cả, bảo vệ những đứa trẻ chơi cùng. Gia đình Tăng Kim Liên thì luôn yêu thương con gái hết mực, bất chấp sự khác biệt của đứa trẻ của mình. Tăng Kim Liên còn là một đứa trẻ hiếu thuận và mạnh mẽ, thường xuyên đỡ đần người nhà làm những công việc nặng nhọc như gánh nước.

Được biết, điều kiện của gia đình Tăng Kim Liên chỉ ở mức bình thường, ngay cả khi chính quyền đã hỗ trợ họ nhiều khoản tiền để nuôi dưỡng cô con gái đặc biệt thì cũng không dư dả là mấy. Khi còn nhỏ, Tăng Kim Liên có nhiều việc không thể tự làm được như mặc quần áo, đi lại nên luôn cần người thân ở bên cạnh chăm sóc.

Lên 14 tuổi, sức ăn của Tăng Kim Liên tăng lên chóng mặt, mỗi bữa ăn lên đến 200 gram gạo. Kết quả là chiều cao của cô đạt 2,34m, bàn tay có chiều dài 25,5cm và bàn chân dài 35,5cm, được công nhận là một người khổng lồ chính hiệu.

Không có gì khó hiểu khi thế mạnh chiều cao của Tăng Kim Liên giúp cô lọt vào "mắt xanh" của các vị huấn luyệt viên bóng rổ. Họ bày tỏ nguyện vọng được đào tạo Tăng Kim Liên trở thành vận động viên bóng rổ lành nghề. Đây chắc chắn là một tin vui đối với gia đình Tăng Kim Liên. Bởi vì một khi đã gia nhập đội tuyển quốc gia, cô sẽ được luyện tập thể dục thường xuyên và bồi bổ dinh dưỡng, giúp gia đình phần nào giảm được gánh nặng. Thế là Tăng Kim Liên được nhận vào đào tạo tại đội tuyển quốc gia nhưng một thời gian sau, lý do khiến cô có chiều cao khủng như thế kia được tiết lộ.

Năm Tăng Kim Liên lên 15 tuổi, cô bắt đầu có nhiều biểu hiện sa sút về mặt sức khỏe như tay chân ngày càng yếu dần, không có lực, thường xuyên cảm thấy đau người dẫn đến mệt mỏi trong quá trình luyện tập. Sau đó, Tăng Kim Liên mới tìm đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, cô bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và có khối u trong não. Được biết, khối u này đã đè lên tuyến yên, gây rối loạn hormone tăng trưởng, khiến nó tiết ra nhiều hormone hơn và chiều cao tăng trưởng một cách bất thường. Ngoài ra, Tăng Kim Liên còn bị vẹo cột sống vì chiều cao quá khổ của mình.

Đối với trình độ y khoa thời đó, căn bệnh này vô cùng khó chữa, gia đình Tăng Kim Liên có đổ hết tiền chạy chữa cho con gái cũng không thu được bất kỳ kết quả gì.

Ngày 14/2/1982, Tăng Kim Liên qua đời, ra đi mãi mãi ở tuổi 18 trong thân hình cao 2,48m, vì khối u thùy trước tuyến yên chèn ép não bị vỡ và xuất huyết. Trước khi qua đời, Tăng Kim Liên từng hy vọng rằng bản thân có thể đóng góp cho y học trong công tác tìm ra phương pháp chữa trị "căn bệnh khổng lồ". Chính vì vậy nên gia đình không chôn cất Tăng Kim Liên mà gửi thi thể của cô đến Đại học Y khoa Hồ Nam phục vụ công tác nghiên cứu y học liên quan trước khi đưa đến trưng bày tại một bảo tàng.

(Nguồn: Sohu, Sina)