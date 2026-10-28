Cô gái khiến Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) “thân bại danh liệt” vừa livestream nóng nhắc thẳng đàng trai: “Tôi còn nhiều chuyện thú vị lắm”

1 tuần trở lại đây, Choi Hye Mi bỗng trở thành cái tên chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Được biết, mỹ nhân họ Choi là bạn gái cũ của Kim Hyun Joong (phim Vườn Sao Băng), cô cũng chính là người tố mỹ nam họ Kim bạo hành mình, khiến sự nghiệp đàng trai “lao xuống đáy vực thẳm”.

Hiện tại, Choi Hye Mi đã gia nhập Lightning Central, công ty chuyên về TikTok Live, với vai trò người sáng tạo nội dung dưới nghệ danh SeeU. Cô đang lên kế hoạch sản xuất nội dung thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm làm đẹp, sức khỏe và giải trí. Choi Hye Mi đã mở tài khoản TikTok vào tháng trước và hiện đang tích cực giao lưu với khán giả thông qua các buổi phát sóng trực tiếp.

Trong phiên livestream mới nhất, nhiều fan Kim Hyun Joong đã tràn lên “tấn công” ồ ạt Choi Hye Mi vì cho rằng cô đã khiến nam diễn viên họ Kim tan tành sự nghiệp. Mỹ nhân họ Choi nhanh chóng đọc được các bình luận tiêu cực này, song cô không hề tỏ ra nao núng hay né tránh. Trước ống kính, Choi Hye Mi chẳng ngần ngại nhắc tới cả Kim Hyun Joong, đồng thời có nhiều câu nói khơi gợi lại vụ việc lùm xùm bạo hành năm xưa: “Tại sao tôi lại phải kể về chuyện bị đánh cơ chứ…”, “Nghe nói cuối cùng họ lại lên YouTube bảo rằng anh ta (Kim Hyun Joong) chưa từng đánh tôi”, “Thực ra tôi có rất nhiều câu chuyện thú vị. Nhưng tôi chỉ đang cố nhẫn nhịn vì muốn mọi chuyện trôi qua trong yên lặng. Tôi hoàn toàn không có 1 lời nói dối nào cả”. Qua đó, cô khẳng định việc mình từng bị Kim Hyun Joong bạo hành là có thật. Trên thực tế, tại thời điểm vụ bê bối nổ ra cách đây 12 năm, sao nam Vườn Sao Băng cũng thừa nhận từng đánh cô Choi 1 lần.

Màn xuất hiện mới đây của Choi Hye Mi ngay lập tức khiến cho Kim Hyun Joong bị réo gọi trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: X

Trong buổi phát sóng trước đó, khi khán giả hỏi về cậu con trai chung với Kim Hyun Joong, Choi Hye Mi đã không giấu nổi niềm tự hào. Cô cho biết cậu bé lớn lên khỏe mạnh, hiện đã được 11 tuổi, học rất giỏi và có ngoại hình đẹp trai, tuấn tú. Ban đầu, tình cũ Kim Hyun Joong giải thích rằng con là lớp trưởng, rồi cười và nói thêm rằng con thường xuyên giữ chức chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội học sinh.

Công ty quản lý cũng hé lộ về cuộc sống của Choi Hye Mi ở thời điểm hiện tại sau khi kết thúc trận chiến pháp lý dai dẳng với tài tử họ Kim: “Cô ấy hiện là 1 người mẹ đơn thân mang trong mình năng lượng tươi sáng và tích cực. Cô ấy rất đa tài và có tinh thần trách nhiệm cao. Xin hãy dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động sắp tới của SeeU (nghệ danh của Choi Hye Mi)”. Được biết, Choi Hye Mi hạ sinh con đầu lòng cho Kim Hyun Joong hồi tháng 9/2015. Và người đẹp đã 1 mình nuôi con từ đó đến nay. Trong khi đó, nam thần họ Kim đã lập gia đình với 1 người phụ nữ khác.

Những chia sẻ của Choi Hye Mi về cậu con trai chung với Kim Hyun Joong cũng thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Còn nhớ hồi năm 2014, Kim Hyun Joong bị Choi Hye Mi tố bạo hành cô nhiều lần. Choi Hye Mi khi ấy còn tung luôn ảnh cho thấy thương tích trên cơ thể sau khi bị tài tử họ Kim tấn công. Tại thời điểm đó, mỹ nam Vườn Sao Băng đã lên tiếng thừa nhận từng “tác động vật lý” cô Choi 1 lần. Từ đây, anh chính thức bị gán mác “tổng tài đánh người” trong mắt nhiều khán giả. Nam nghệ sĩ cũng sụp đổ hình tượng soái ca ngôn tình, bị gọi là kẻ vũ phu, hành hung phụ nữ suốt 12 năm qua.

Choi Hye Mi tung ảnh bị thương tích trong cáo buộc chống lại Kim Hyun Joong. Ảnh: Naver

Sau khi Kim Hyun Joong bị phạt 5 triệu won (90 triệu đồng) vì hành vi bạo hành, Choi Hye Mi đã được nước làm tới, tiếp tục kiện nam diễn viên với cáo buộc đánh đập cô tới mức sảy thai. Nhưng sau đó, mỹ nam họ Kim đã được tòa tuyên vô tội trong cáo buộc nói trên do cô Choi không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Được biết, sau ồn ào đánh bạn gái cũ, Kim Hyun Joong đã lâm cảnh hết thời, bị khán giả và các nhà sản xuất tại Hàn Quốc “quay lưng”. Bộ phim When Time Stopped (2018) đánh dấu sự trở lại của mỹ nam họ Kim sau scandal đã thất bại thảm hại tại quê nhà, đạt mức rating 0,1%. Chưa dừng lại ở đó, suốt 6 năm qua, anh không còn nhận được thêm bất cứ lời mời đóng phim nào nữa.

Kim Hyun Joong bị khán giả “quay lưng” sau bê bối hành hung. Ảnh: X