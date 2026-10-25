Dàn sao Vườn Sao Băng sau 17 năm: Người về quê làm nông, kẻ "bốc hơi" khỏi showbiz

Phát sóng năm 2009, Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng) từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á, đưa dàn diễn viên trẻ trở thành những gương mặt được săn đón. Từ chàng thiếu gia Gu Jun Pyo, mỹ nam Yoon Ji Hoo đến cô nàng Geum Jan Di có tính cách mạnh mẽ, bộ phim trở thành ký ức thanh xuân của đông đảo khán giả yêu phim Hàn.

17 năm trôi qua, mỗi thành viên trong dàn diễn viên năm nào đã chọn một hướng đi riêng. Lee Min Ho tiếp tục xây dựng danh tiếng quốc tế, Kim Bum bền bỉ với nghiệp diễn, Goo Hye Sun chuyển hướng sang học thuật và kinh doanh. Trong khi đó, Kim Hyun Joong gây chú ý với cuộc sống làm nông ở quê nhà, còn Kim Joon gần như vắng bóng khỏi truyền thông suốt nhiều năm.

1. Lee Min Ho: Từ thiếu gia Gu Jun Pyo đến ngôi sao Hallyu toàn cầu

Năm 2009, Lee Min Ho vụt sáng nhờ vai Gu Jun Pyo - chàng thiếu gia nhà giàu kiêu ngạo, có mái tóc xoăn đặc trưng nhưng lại hết lòng theo đuổi Geum Jan Di. Thành công của Boys Over Flowers biến anh thành thần tượng mới của màn ảnh Hàn, đồng thời mở đường cho hàng loạt vai diễn đáng nhớ sau này.

Nam diễn viên tiếp tục củng cố vị thế qua Thợ Săn Thành Phố, Những Người Thừa Kế, Huyền Thoại Biển Xanh và Quân Vương Bất Diệt. Đặc biệt, việc góp mặt trong series Pachinko giúp Lee Min Ho tiếp cận thêm khán giả quốc tế.

Sau gần hai thập kỷ, Lee Min Ho vẫn là một trong những cái tên có độ nhận diện cao của làn sóng Hallyu. Dù những tác phẩm mới không phải lúc nào cũng tạo được hiệu ứng đồng đều, anh vẫn duy trì sức hút quốc tế và thường xuyên được nhắc đến mỗi khi khán giả nhìn lại thời kỳ hoàng kim của phim thần tượng Hàn Quốc.

2. Kim Hyun Joong: Từ mỹ nam đình đám đến cuộc sống làm nông dân

Nếu Gu Jun Pyo là chàng thiếu gia nóng nảy, Yoon Ji Hoo do Kim Hyun Joong thủ vai lại là hình mẫu mỹ nam dịu dàng, trầm lặng và luôn âm thầm bảo vệ người mình yêu. Trước khi tham gia Boys Over Flowers, anh đã nổi tiếng với tư cách trưởng nhóm SS501. Bộ phim tiếp tục đưa tên tuổi Kim Hyun Joong lên một tầm cao mới, giúp anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp châu Á.

Sau đó, Kim Hyun Joong đảm nhận vai chính trong Playful Kiss và Inspiring Generation, đồng thời phát triển sự nghiệp ca hát solo. Tuy nhiên, những tranh chấp pháp lý kéo dài với bạn gái cũ từ năm 2014 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nam nghệ sĩ. Anh kết hôn vào năm 2022, sau đó xây dựng cuộc sống gia đình tương đối kín tiếng. Những năm gần đây, hình ảnh khiến công chúng bất ngờ nhất lại là Kim Hyun Joong trong vai một người nông dân. Năm 2024, anh chia sẻ trên YouTube bản thân đã bỏ phố về quê Incheon sống.

3. Kim Bum: Mỹ nam F4 vẫn đam mê với phim ảnh

Trong nhóm F4, Kim Bum là người ghi dấu ấn với hình tượng So Yi Jung - chàng công tử đào hoa, tài hoa và có niềm đam mê với nghệ thuật gốm. Gương mặt điển trai cùng nụ cười tinh nghịch giúp nam diễn viên nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả, đặc biệt là những người yêu thích mô-típ tình yêu học đường.

Sau Boys Over Flowers, Kim Bum tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai trong Hidden Identity, Law School, Ghost Doctor... Đáng chú ý, vai Lee Rang trong Tale of the Nine Tailed (2020) và phần tiếp theo Tale of the Nine Tailed 1938 (2023) giúp anh thể hiện hình ảnh gai góc, bí ẩn và có chiều sâu hơn hẳn chàng công tử So Yi Jung năm nào.

Năm 2026, Kim Bum tiếp tục trở lại với phim truyền hình Sold Out on You, đóng vai Seo Eric, một giám đốc điều hành của thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu. Đây là minh chứng cho việc nam diễn viên vẫn hoạt động tích cực sau gần hai thập kỷ, dù không phải dự án nào cũng tạo được cơn sốt lớn như bộ phim đưa anh đến với khán giả quốc tế.

4. Kim Joon: Thành viên F4 gần như “bốc hơi” khỏi showbiz

Kim Joon đảm nhận vai Song Woo Bin, thành viên F4 xuất thân từ gia đình có thế lực trong giới kinh doanh và có mối liên hệ với thế giới ngầm. So với Lee Min Ho, Kim Hyun Joong hay Kim Bum, nhân vật của anh có ít đất diễn hơn, nhưng vẫn là một phần không thể thiếu của nhóm bạn quyền lực từng làm say mê khán giả châu Á.

Trước khi nổi tiếng với Boys Over Flowers, Kim Joon là rapper của nhóm nhạc T-Max, nhóm góp giọng trong nhạc phim với ca khúc Paradise nổi tiếng. Sau bộ phim, anh tiếp tục tham gia một số dự án như Detectives in Trouble, Endless Love và Fates & Furies. Năm 2015, anh kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí sau nhiều năm hẹn hò; thông tin này được công khai vào năm 2018.

Điều khiến khán giả tò mò là Kim Joon gần như không còn xuất hiện trước truyền thông trong thời gian dài. Một trong những lần cập nhật đáng chú ý cuối cùng về anh được báo chí giải trí quốc tế ghi nhận là vào tháng 4/2019, khi anh đăng ảnh hội ngộ Goo Hye Sun sau 10 năm kể từ Boys Over Flowers. Các tài khoản mạng xã hội gắn với nam diễn viên cũng được ghi nhận là không hoạt động trong thời gian dài.

5. Goo Hye Sun: “Nàng Cỏ” rẽ hướng, lấy học thuật và sáng tạo làm trọng tâm

Goo Hye Sun từng là hình mẫu nữ chính phim thần tượng với vai Geum Jan Di - cô gái xuất thân bình thường, bướng bỉnh, giàu lòng tự trọng và không chịu khuất phục trước sự kiêu ngạo của Gu Jun Pyo. Thành công của Boys Over Flowers đưa cô trở thành ngôi sao được săn đón.

Sau bộ phim, Goo Hye Sun tham gia các tác phẩm như Angel Eyes, Blood, You Are Too Much... đồng thời thử sức với vai trò đạo diễn, biên kịch, nhạc sĩ và nhà văn. Cuộc hôn nhân với diễn viên Ahn Jae Hyun cũng từng trở thành tâm điểm truyền thông trước khi hai người ly hôn năm 2020. Sau biến cố này, cô dành nhiều thời gian hơn cho những dự án cá nhân và việc học tập.

Đến năm 2026, Goo Hye Sun gây chú ý khi hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành báo chí khoa học tại KAIST sớm hơn dự kiến. Trước đó, cô phát triển sản phẩm lô cuốn tóc KOOROLL và theo đuổi hoạt động kinh doanh, sáng chế. Sau gần hai thập kỷ, “nàng Cỏ” không chỉ theo đuổi nghệ thuật mà còn xây dựng một con đường riêng trong học thuật và kinh doanh.